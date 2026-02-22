Kiszivárgott részletek: kiderült, mit kiabált az egykori András herceg, amikor kidobták a Royal Lodge-ból

Lapinformációk szerint András hiába tudta, hogy ki kell költöznie a Royal Lodge-ból, mindaddig nem hitte el, amíg tényleg el nem küldték. Andrew Mountbatten-Windsor nem maradt csendben, amikor Károly király és Vilmos herceg tanácskozása után haladétalanul kidobták.

Andrew Mountbatten-Windsor édesanyját, a királynőt emlegette a kilakoltatásakor.

Forrás: Getty Images

Andrew Mountbatten-Windsort február 2-án, az éjszaka közepén költöztették ki a 30 szobás Royal Lodge-ból.

András nem hitte el, hogy ez megtörténik, Erzsébet királynőt emlegette.

A norfolki Sandringham birtokra vitték, ahol csütörtökön letartóztatták.

A gyanú: közhivatalban elkövetett visszaélés.

Vádat egyelőre nem emeltek ellene.

A Thames Valley rendőrség házkutatást tart a Royal Lodge-ban.

„Én vagyok a királynő második fia!” – kiabálta Andrew Mountbatten-Windsor

Andrew Mountbatten-Windsort február 2-án, az éjszaka közepén költöztették el a 30 szobás Royal Lodge-ból a Wood Farmra, ahol addig él majd, amíg végleges otthona, a Marsh Farm el nem készül. Lapinformációk szerint András a kilakoltatás során mindent bevetett, hogy maradhasson, még néhai édesanyját is emlegette. „Nem akart távozni, és felelősséget sem vállal a tetteiért. Amikor azt mondták neki, hogy tűnjön el, rettentően arrogáns volt és téveszmés is. Folyamatosan azt kiabálta: »De én a királynő második fia vagyok, ezt nem tehetik velem«. Teljesen elképesztő, hogy a királynőre hivatkozott. Senki sem tudja biztosan, hogy felfogta-e, hogy szörnyű helyzetben van” −nyilatkozta a The Sunnak egy bennfentes.

András II. Erzsébet és Fülöp herceg második fia, harmadik gyermekük Károly király és Anna hercegnő után. Gyakran emlegették Erzsébet királynő kedvenc gyerekeként is. Ezt sokan azzal magyarázzák, hogy Károly és Anna kisgyerekkora idején II. Erzsébet még csak szokta a királynői szerepet, és alig volt a gyerekeivel, ám a fiatalabb András és Edward életében már aktívabban részt vett.

A pletykák szerint András volt II. Erzsébet kedvenc gyereke.

Forrás: Getty Images

A Wood Farm nem a legrosszabb lehetőség: András börtönbe is kerülhet

A kilakoltatást követően Andrást a norfolki Sandringham birtokra a Wood Farmra vitték. Erre a kisebb birtokra vonult vissza egykor apja, az idős Fülöp herceg, de ennek a háznak a falai között halt meg 13 évesen Mária királynő fia, János herceg, akinek tragikus történetéről ebben a cikkünkben olvashatsz. Andrew Mountbatten-Windsort itt vették őrizetbe csütörtökön közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújával. Vádemelés eddig nem történt, a rangvesztett Andrást kiengedték. A Thames Valley rendőrség a Wood Farmot átkutatta, a BBC információi alapján a házkutatás hétfőn a Royal Lodge-ban folytatódik. Ha a vádak bebizonyosodnak, a volt herceg börtönbe kerülhet.