arrogancia

Kiszivárgott részletek: kiderült, mit kiabált az egykori András herceg, amikor kidobták a Royal Lodge-ból

arrogancia erzsébet királynő Andrew Mountbatten-Windsor kilakoltatás II. Erzsébet királynő
Andrást február elején lakoltatták ki hivatalosan a Royal Lodge-ból. Úgy tudni, Andrew Mountbatten-Windsor hatalmas balhét csapott, amikor kitették a szűrét.

Lapinformációk szerint András hiába tudta, hogy ki kell költöznie a Royal Lodge-ból, mindaddig nem hitte el, amíg tényleg el nem küldték. Andrew Mountbatten-Windsor nem maradt csendben, amikor Károly király és Vilmos herceg tanácskozása után haladétalanul kidobták. 

Erzsébet királynő és Andrew Mountbatten-Windsor.
Andrew Mountbatten-Windsor édesanyját, a királynőt emlegette a kilakoltatásakor.
Forrás: Getty Images
  • Andrew Mountbatten-Windsort február 2-án, az éjszaka közepén költöztették ki a 30 szobás Royal Lodge-ból.
  • András nem hitte el, hogy ez megtörténik, Erzsébet királynőt emlegette.
  • A norfolki Sandringham birtokra vitték, ahol csütörtökön letartóztatták.
  • A gyanú: közhivatalban elkövetett visszaélés.
  • Vádat egyelőre nem emeltek ellene.
  • A Thames Valley rendőrség házkutatást tart a Royal Lodge-ban.

„Én vagyok a királynő második fia!” – kiabálta Andrew Mountbatten-Windsor

Andrew Mountbatten-Windsort február 2-án, az éjszaka közepén költöztették el a 30 szobás Royal Lodge-ból a Wood Farmra, ahol addig él majd, amíg végleges otthona, a Marsh Farm el nem készül. Lapinformációk szerint András a kilakoltatás során mindent bevetett, hogy maradhasson, még néhai édesanyját is emlegette. „Nem akart távozni, és felelősséget sem vállal a tetteiért. Amikor azt mondták neki, hogy tűnjön el, rettentően arrogáns volt és téveszmés is. Folyamatosan azt kiabálta: »De én a királynő második fia vagyok, ezt nem tehetik velem«. Teljesen elképesztő, hogy a királynőre hivatkozott. Senki sem tudja biztosan, hogy felfogta-e, hogy szörnyű helyzetben van” −nyilatkozta a The Sunnak egy bennfentes. 

András II. Erzsébet és Fülöp herceg második fia, harmadik gyermekük Károly király és Anna hercegnő után. Gyakran emlegették Erzsébet királynő kedvenc gyerekeként is. Ezt sokan azzal magyarázzák, hogy Károly és Anna kisgyerekkora idején II. Erzsébet még csak szokta a királynői szerepet, és alig volt a gyerekeivel, ám a fiatalabb András és Edward életében már aktívabban részt vett. 

A pletykák szerint András volt II. Erzsébet kedvenc gyereke.
Forrás: Getty Images

A Wood Farm nem a legrosszabb lehetőség: András börtönbe is kerülhet

A kilakoltatást követően Andrást a norfolki Sandringham birtokra a Wood Farmra vitték. Erre a kisebb birtokra vonult vissza egykor apja, az idős Fülöp herceg, de ennek a háznak a falai között halt meg 13 évesen Mária királynő fia, János herceg, akinek tragikus történetéről ebben a cikkünkben olvashatsz. Andrew Mountbatten-Windsort itt vették őrizetbe csütörtökön közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújával. Vádemelés eddig nem történt, a rangvesztett Andrást kiengedték. A Thames Valley rendőrség a Wood Farmot átkutatta, a BBC információi alapján a házkutatás hétfőn a Royal Lodge-ban folytatódik. Ha a vádak bebizonyosodnak, a volt herceg börtönbe kerülhet.

Peter Phillips, Anna hercegnő, Edward herceg, Károly herceg, II. Erzsébet királynő, András herceg és Fülöp herceg Balmoralban 1979-ben.
Forrás: Getty Images

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

A rákbeteg Károly királyt lemondásra kényszeríthetik − Súlyos válságba kerülhet a monarchia

Egyre többen követelik az uralkodó lemondását, miután öccsét, Andrew Mountbatten-Windsort február 19-én letartóztatták. Egy királyi életrajzíró és egy alkotmányjogi szakértő is arról beszélt, hogy a rákkezelés alatt álló Károly király alkotmányos válsággal nézhet szembe, ha a palotai eltussolásra utaló bizonyítékok kerülnek napvilágra.

Példátlan lépésre készülnek Londonban - Trónörökössel olyan még nem történt, mint ami András hercegre vár

Andrew Mountbatten-Windsor lehet az első magas rangú brit királyi családtag a történelemben, akit parlamenti törvény segítségével zárnak ki a trónöröklési sorrendből. A Downing Streeten állítólag komolyan vizsgálják annak lehetőségét, hogy a rendőrségi nyomozás lezárása után külön jogszabállyal akadályozzák meg, hogy András hercegnek valaha is esélye legyen a trónra lépni.

„Soha nem volt fair” – Bennfentes árulta el, mit érez Harry herceg András botránya kapcsán

Példátlan esemény rázta meg a brit királyi családot: András herceget 2026. február 19-én, éppen a 66. születésnapján őrizetbe vették. Az címétől megfosztott herceget civil ruhás rendőrök kísérték el Sandringhamből, ahol azóta él, hogy kilakoltatták a windsori Royal Lodge-ból. Néhány órával később azonban szabadon is engedték.

 

 

