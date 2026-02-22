Luxusfeleség bizarr kivitelben: Dolly Oesterreich 10 évig rejtegette a padláson a szeretőjét

Azt hinnénk, hogy egy gazdag, kitartott luxusfeleségnek minden megvan, amire csak vágyik. Walburga, alias Dolly Oesterreich azonban szeretethiánytól szenvedett, mely minden bizonnyal pszichés állapotára is igen rossz hatással volt. Mással ugyanis aligha magyarázható, hogy mégis mi vitte rá, hogy szeretőjét egy évtizedig a padláson rejtegesse hites ura elől. Elkalauzolunk az egyik legbizarrabb viszony bugyraiba.

Dolly Oesterreich egy évtizeden át rejtegette a padláson a szeretőjét.

Forrás: Profimedia

Dolly Oesterreich titka Gyári munkáslányból lett egy gazdag gyáros felesége.

33 évesen szeretett bele az akkor 17 éves Otto Sanhubertbe.

Egy évtizeden át a padláson bújtatta szeretőjét.

Végül egy másik szeretője buktatta le a bizarr viszonyt.

Munkáslányból gazdag feleség: Dolly Oesterreich felemelkedése

Az egyik legveszedelmesebb szerelmi viszony antagonistája 1880-ban született a wisconsini Milwauke-ban. Szegény német bevándorlók gyermekeként Walburga Oesterreich nem mondhatni, hogy fényes jövő elé nézett: már 12 évesen munkába állt Fred Oesterreich textilgyárában. Az attraktív, karizmatikus lány felkeltette a gyárigazgató figyelmét, így annak rendje és módja szerint a lány 17 éves korában egybekeltek.

Azonban a gazdag háziasszonyok élete sem fenékig tejfel, hisz a pazar életmódhoz való pénz előteremtéséhez a férj rengeteget dolgozott, szabadidejében pedig jobban élvezte az italok, mint hitvese társaságát. Ilyen körülmények között az unatkozó háziasszony sorstársaihoz hasonlóan szeretők után nézett. Jó ideig szállodákban találkozgatott velük, míg egyszer el nem romlott a varrógépe…

Szerető a padláson és az elromlott varrógép esete

Történt ugyanis, hogy 1913-ban Dolly Oesterreich varrógépe felmondta a szolgálatot, férje pedig szerelőt küldött, hogy újra működésre bírja a gépet. Azonban amikor a 17 éves Otto Sanhubert megérkezett, főnöke felesége harisnyában, lenge köntösben várta, így figyelme hamar elterelődött a varrógépről. Dolly szeretőjévé fogadta a fiút, akivel eleinte szállodákban találkozgattak, később azonban saját hálószobája lett a légyottok helyszíne.

Csakhogy a szomszédoknak is feltűnt a gyakori látogató, és egyre kényelmetlenebb kérdésekkel bombázták a háziasszonyt, aki a férje rég látott féltestéréről szőtt mesével ámította őket. Ez a hazugság azonban csak egy ideig volt hihető, így Dolly a padlásra költöztette szeretőjét.

A sztori legmegdöbbentőbb része nem is az, hogy a nő fejében ez a megoldás fordult meg, hanem az, hogy szeretője belement a dologba. Így történt, hogy Otto Sanhubert felköltözött a Oesterreich rezidencia padlására, hogy nagyjából egy évtizedig ott is maradjon.

Nappal, amíg a férj távol volt, a lakásban szórakoztatta a háziasszonyt, azonban a nap nagy részét a padlás rejtekében töltötte, szerelemtől mámorosan. Amíg a tetőtérben bujkált, szépirodalmi művek írásával ütötte el az idejét, abbeli reményben, hogy majd kiadják azokat. Ez a helyzet Dolly Oesterreichnek volt a legkényelmesebb, hisz a kíváncsi szemek elől rejtve élvezhette a titkos viszony előnyeit, a társadalom megbélyegzése nélkül.