Luxusfeleség bizarr kivitelben: Dolly Oesterreich 10 évig rejtegette a padláson a szeretőjét

Azt hinnénk, hogy egy gazdag, kitartott luxusfeleségnek minden megvan, amire csak vágyik. Walburga, alias Dolly Oesterreich azonban szeretethiánytól szenvedett, mely minden bizonnyal pszichés állapotára is igen rossz hatással volt. Mással ugyanis aligha magyarázható, hogy mégis mi vitte rá, hogy szeretőjét egy évtizedig a padláson rejtegesse hites ura elől. Elkalauzolunk az egyik legbizarrabb viszony bugyraiba.
Dolly Oesterreich titka
- Gyári munkáslányból lett egy gazdag gyáros felesége.
- 33 évesen szeretett bele az akkor 17 éves Otto Sanhubertbe.
- Egy évtizeden át a padláson bújtatta szeretőjét.
- Végül egy másik szeretője buktatta le a bizarr viszonyt.
Munkáslányból gazdag feleség: Dolly Oesterreich felemelkedése
Az egyik legveszedelmesebb szerelmi viszony antagonistája 1880-ban született a wisconsini Milwauke-ban. Szegény német bevándorlók gyermekeként Walburga Oesterreich nem mondhatni, hogy fényes jövő elé nézett: már 12 évesen munkába állt Fred Oesterreich textilgyárában. Az attraktív, karizmatikus lány felkeltette a gyárigazgató figyelmét, így annak rendje és módja szerint a lány 17 éves korában egybekeltek.
Azonban a gazdag háziasszonyok élete sem fenékig tejfel, hisz a pazar életmódhoz való pénz előteremtéséhez a férj rengeteget dolgozott, szabadidejében pedig jobban élvezte az italok, mint hitvese társaságát. Ilyen körülmények között az unatkozó háziasszony sorstársaihoz hasonlóan szeretők után nézett. Jó ideig szállodákban találkozgatott velük, míg egyszer el nem romlott a varrógépe…
Szerető a padláson és az elromlott varrógép esete
Történt ugyanis, hogy 1913-ban Dolly Oesterreich varrógépe felmondta a szolgálatot, férje pedig szerelőt küldött, hogy újra működésre bírja a gépet. Azonban amikor a 17 éves Otto Sanhubert megérkezett, főnöke felesége harisnyában, lenge köntösben várta, így figyelme hamar elterelődött a varrógépről. Dolly szeretőjévé fogadta a fiút, akivel eleinte szállodákban találkozgattak, később azonban saját hálószobája lett a légyottok helyszíne.
Csakhogy a szomszédoknak is feltűnt a gyakori látogató, és egyre kényelmetlenebb kérdésekkel bombázták a háziasszonyt, aki a férje rég látott féltestéréről szőtt mesével ámította őket. Ez a hazugság azonban csak egy ideig volt hihető, így Dolly a padlásra költöztette szeretőjét.
A sztori legmegdöbbentőbb része nem is az, hogy a nő fejében ez a megoldás fordult meg, hanem az, hogy szeretője belement a dologba. Így történt, hogy Otto Sanhubert felköltözött a Oesterreich rezidencia padlására, hogy nagyjából egy évtizedig ott is maradjon.
Nappal, amíg a férj távol volt, a lakásban szórakoztatta a háziasszonyt, azonban a nap nagy részét a padlás rejtekében töltötte, szerelemtől mámorosan. Amíg a tetőtérben bujkált, szépirodalmi művek írásával ütötte el az idejét, abbeli reményben, hogy majd kiadják azokat. Ez a helyzet Dolly Oesterreichnek volt a legkényelmesebb, hisz a kíváncsi szemek elől rejtve élvezhette a titkos viszony előnyeit, a társadalom megbélyegzése nélkül.
Költözés és majdnem lebukás: 10 év a padláson
Amikor Fred Oesterreich 1918-ban kitalálta, hogy Los Angelesbe helyezi át székhelyét, felesége nem esett kétségbe, hanem keresett egy másik, padlással ellátott házat, ahova még a költözés előtt átküldte Ottót. Ez a bizarr felállás további négy évig folytatódott, amikor is 1922-ben a szerető meghallotta Dolly és férje parázsveszekedését. Fegyverrel a kezében berontott a szobába, majd dulakodásba kezdett egykori főnökével.
Otto meglőtte a nő férjét, a szeretők bepánikoltak, a gazdag feleség szekrénybe zárta a fiút a fegyverekkel együtt. A kiérkező rendőröknek azt a mesét adták be, hogy betörtek a házba, a betörők pedig lelőtték a férjet.
Az asszonyt sztorija több sebből vérzett, a fakabátok sem igazán hittek neki, ám bizonyítékok hiányában nem tudták letartóztatni. Joggal hihetnénk, hogy a férj halála után Dolly Oesterreich és Otto Sanhubert nyilvánosan vállalták kapcsolatukat és a szerető leköltözött a padlásról, ám a logika továbbra is szabadságon volt.
Dolly Oesterreich bukása
Miután az özvegy új házba költözött, új viszonyt kezdett egy Herman S. Shapiro nevű ügyvéddel, miközben Otto továbbra is a padláson élt, mint valami kísértet. A fehérmájú asszony vágyait két férfi sem tudta kielégíteni, és mivel az ügyvéd szintén sokat dolgozott, egy harmadik férfi után nézett.
A szerencsés úriember Roy Klumb lett, aki nem csak az ágyban volt készséges, de segített a férj halálát okozó fegyvereket is eltüntetni. Miután szakítottak, a sértett Klump azonnal feljelentette a nőt, akit így őrizetbe vettek.
Amíg belülről szemlélte a rácsokat, Dolly Oesterreich igyekezett meggyőzni Shapirót, hogy vigyen ételt a padláson időző szeretőjének, akiről azt állította, hogy eltitkolt féltestvére. Azonban amikor az ügyvég találkozott Otto Sanhuberttel, és a férfi mindent bevallott, azt tanácsolta neki, hogy hagyja el a padlást.
Ugyan az asszonyt végül kiengedték a börtönből, hét év után annyira megromlott a viszonya Shapiróval, hogy az ügyvéd kitálalt a hivatalos szerveknek a bizarr házasságtörésről. Dolly Oesterreich és 10 évig a padláson raboskodó szeretőjét bíróság elé állították gyilkosság vádjával, ám az ügy elévülése miatt szabadon távozhattak, pontot téve a legbizarrabb szerelmi viszony végére.
Dolly Oesterreich élete és halála
Az unatkozó gazdag feleség 1961-ben szenderült örök nyugalomra, története pedig a mai napig megbotránkoztatja az embereket. Ugyanis tiltott viszonya nem a szerelemről, hanem féltékenységről és birtoklási vágyról tanúskodik.
