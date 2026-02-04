Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ilyen volt Jackie Kennedy utolsó éjszakája JFK-vel: a first lady tudta, hogy minden percet ki kell használnia

merénylet Jackie Kennedy John F. Kennedy
Virág Emília
2026.02.04.
1963. november 22-én Dallasban halálos lövés érte John F. Kennedyt. Felesége, Jackie a merénylet idején mellette volt. Most új részletek láttak napvilágot arról, hogyan töltötte a házaspár az utolsó közös éjszakát.

Jackie Kennedy és férje, John F. Kennedy a gyilkosság előtti napon a texasi Fort Worth egyik szállodájában, a Hotel Texas 850-es lakosztályában szálltak meg. Bár külön szobában aludtak volna, Jackie az éjszaka közepén mégis úgy érezte, hogy férje mellett a helye. „Egyszerűen éreztem” – mondta később az anyjának. Átment a másik szobába, bebújt mellé az ágyba, és szeretkeztek. 

John F. Kennedy amerikai elnök és felesége, Jackie Kennedy first lady a Love Field repülőtéren, Dallasban 1963. november 22-én
John F. Kennedy amerikai elnök és felesége, Jackie Kennedy first lady a Love Field repülőtéren, Dallasban 1963. november 22-én
Forrás: Gettyy Images

Jackie Kennedy és John F. Kennedy: újra akarták kezdeni a házasságukat

John F. Kennedy ekkorra mintha újra elkötelezte volna magát Jackie mellett. A tragédiájuk – fiuk, Patrick halála – mély nyomot hagyott benne, és rádöbbentette, mennyit jelent neki a felesége. Korábbi nőügyeit lezárta és megbánta, legalábbis ezt mondta öccse feleségének, Joan Kennedynek. Egyik korábbi szeretőjét, Mary Meyert vissza is utasította: „A fenébe, nem csinálom ezt többé”mesélte aztán az egyik barátjának. Jackie is érezte a változást. Elmondta, hogy talán először érezte, hogy férje igazán szereti és vágyik rá.

Jackie Kennedy ekkor kezdett belefolyni férje politikai kampányába is. A dallasi út volt az első közös, hivatalos belföldi kampányútjuk az elnökség kezdete óta. JFK elismerte Jackie szerepét a kampányban, dicsérte nyilvános szereplései után. Végre ismét közelebb kerültek egymáshoz.

Jackie és John a 10. házassági évfordulójukra különleges ajándékokkal lepték meg a másikat. Jackie új Szent Kristóf-medált ajándékozott férjének, mert a sajátját korábban Patrick koporsójába helyezte. JFK egy smaragddal díszített gyűrűvel lepte meg feleségét.

John F. Kennedy halála után Jackie Kennedy soha nem házasodott újra -  talán mert tudta: az a végzetes texasi éjszaka minden értelemben az utolsó volt.

