John F. Kennedy Jr. titkos szeretője kitálalt: a szívtipró elhagyta volna érte a feleségét

John F. Kennedy Jr. szeretője, Sybil Hill 1991 januárjában találkozott először John F. Kennedy Jr.-ral egy manhattani étteremben. Felfigyelt a jóképű férfira, aki baseballsapkát viselt. Először azt hitte, csupán a politikusdinasztia sarjának hasonmását látja, de hamar kiderült, hogy az igazi John F. Kennedy Jr.-t látja. Sybil faképnél hagyta az akkori randipartnerét, odalépett Kennedyhez, bemutatkozott, és – mint fogalmazott – azonnal kialakult köztük a vonzalom.

John F. Kennedy Jr. szeretője kitálalt

Forrás: Getty Images

Az alkalmi együttlétek után John F. Kennedy Jr. szeretője lett, találkozásaik rendszeressé váltak. A nő úgy érezte, érzelmileg is egyre közelebb kerülnek egymáshoz, közös hobbijuk volt a festés. Szerinte ezt igazolja az is, amit később megtudott: Kennedy az ágya mellett tartotta a neki írt szerelmes leveleit.

John F. Kennedy Jr. szeretője: Carolyn Bessette árnyékában élte az életét Sybil Hill

John F. Kennedy Jr. ekkor azonban már Carolyn Bessette-tel járt, és Sybil Hill csak később szembesült azzal, hogy a férfi eljegyzésre készül a divatszakmában dolgozó nővel. Elmondása szerint Kennedy még az eljegyzés nyilvánosságra hozatala előtt felkereste őt. Azon az estén is együtt voltak, de érezte a férfi vívódását, mira azt mondta neki: „Kövessd a szívedet.” Kennedy erre lehajtotta a fejét, és csak annyit válaszolt: „Sajnálom.” Hill ebből tudta, hogy Carolyn Bessette mellett döntött.

Sybil összetört szívvel elhagyta Manhattant, és Aspenbe, Colorado államba költözött. A kapcsolat azonban nem szakadt meg végleg. 1998 februárjában, amikor Kennedy már házas volt, ismét felvette vele a kapcsolatot: „Azt mondta, Aspenben lesz egy legénybúcsún, és találkozni szeretne velem.” 1998. február 7-én Kennedy telefonált is neki, hogy korábban eljön a partiról. A nő egy sikátorban vette fel a klub mellett, majd együtt töltötték az éjszakát - írja a RadarOnline.

A találkozón szóba került Kennedy házassága is. A férfi beszélt a szeretőjének a Carolynnal való problémáiról, és arról, hogy házassági tanácsadásra járnak. Azt mondta, fontolgatja a válást, ugyanakkor meg is akarja menteni a kapcsolatát. Kennedy megkérdezte Hilltől, mit gondol arról, mit fog csinálni, hol lesz két év múlva – a nő ezt úgy értelmezte, hogy Kennedy arra kíváncsi, szabad lesz-e, ha esetleg úgy dönt, elhagyja feleségét. Sybil azt válaszolta neki, hogy mindig szeretni fogja. Ez volt az utolsó alkalom, hogy élve látta .