Órák alatt milliók gyűltek össze James Van Der Beek anyagi gondokkal küszködő családjának

Virág Emília
2026.02.12.
48 éves korában meghalt James Van Der Beek, a Dawson és a haverok egykori főszereplője. A színész vastagbélrák szövődményei miatt hunyt el, a hírt felesége, Kimberly osztotta meg az Instagramon.

James Van Der Beek halálának hírére példátlan összefogás indult a színész családjának megsegítésére. Barátai létrehoztak egy GoFundMe-oldalt, hogy enyhítsék az özvegy anyagi terheit. A hosszú rákkezelés teljesen felemésztette a család tartalékait.

A képen James Van Der Beek, a felesége, Kimberly és hat gyermekük egy mezőn
James Van Der Beek családja anyagi gondokkal küzd
Forrás: Instagram

James Van Der Beek családja anyagi gondokkal küzd

Rövid idő alatt hatalmas összeg gyűlt össze James Van Der Beek családjának. A kitűzött 550 ezer dolláros cél mostanra megduplázódott, február 12-én 11 órakor már meghaladta az 1,2 millió dollárt (384.182.400 forint) is a gyűjtés összege. 

A 44 éves Kimberly Van Der Beek saját közösségi oldalán is megosztotta a gyűjtés linkjét. Bejegyzésében azt írta: barátai hozták létre az oldalt, hogy ebben a rendkívül nehéz időszakban támogatást nyújtsanak neki és gyermekeiknek. James Van Der Beek özvegye háláját fejezte ki minden segítségért.

Az adománygyűjtő oldalon a színész barátai azt írták, hogy a család jövője bizonytalan. A családfő hosszú betegsége és a kezelések költségei gyakorlatilag felemésztették a tartalékaikat. Adományokat a megélhetési kiadásokra, számlákra és a gyermekek oktatásának biztosítására fordítják. A szervezők szerint minden felajánlás – az összeg nagyságától függetlenül – hozzájárul ahhoz, hogy a család újjá tudja szervezni az életét.

James Van Der Beek 2024 novemberében beszélt először nyilvánosan a betegségéről. Akkor elmondta, hogy 2023 augusztusa óta küzd vastagbélrákkal, és egészen addig titokban próbált gyógyulni. A színész a Dawson és a haverok című sorozattal vált világszerte ismertté, amely 1998 és 2003 között futott. Ő játszotta a főszereplőt, Dawson Leeryt.

