Grammy 2026 – Justin Bieber egy szál boxerben verte ki a biztosítékot: „Egyszerűen kínos”

2026.02.02.
Emlékezetes pillanatokból nem volt hiány. A Grammy 2026-os eseményén Justin Bieber is tiszteletét tette, ráadásul fel is lépett a színpadon. Azonban a legtöbben nem az előadásáról beszélnek, hanem arról, hogy csupán egy boxert viselt.

A Grammy 2026-os eseményének egyik legjobban várt pillanata Justin Bieber színpadra lépése volt. Az énekes ugyanis 4 éve nem adott elő az eseményen, és ha mást nem is mondhatunk el a performanszról annyit biztosan, hogy senki nem erre számított. Justin nem lihegte túl a színpadi öltözékét, mindössze egy boxerben és zokniban lépett a közönség elé.

A Grammy 2026-os eseményén Justin Bieber boxerben lépett fel
Justin Bieber a Grammy 2026 színpadára boxerben érkezett.
Forrás: Getty Images North America

A Grammy 2026 legmegdöbbentőbb pillanata: Justin Bieber boxerben énekelt

Justin Bieber utoljára a Grammy 2022-es díjátadóján énekelt – ahol öltönyével szintén kiverte a biztosítékot –, akkor a Peaches című dalát adta elő Giveon és Daniel Caesar mellett. Azóta máshol sem nagyon volt fellépése, ezért aztán a rajongók nagyon várták, hogy a Grammy 2026 színpadára lépjen. Az énekes pedig úgy döntött, hogy 4 év kihagyás után nem gondolja túl az öltözékét, mindössze egy boxerben és zokniban énekelt.

A Grammy 2026-os eseményén Justin Bieber boxerben lépett fel
A Grammy 2026-os eseményén Justin Bieber boxerben lépett fel
Forrás: WireImage/Getty Images

A 31 éves popsztár a Los Angeles-i Crypto.com Arénában megrendezett Grammy-díjátadón a Yukon című dalát adta elő, amelyről korábban elárulta, hogy feleségéről szól. Éneklése közben a kamerák sokszor Hailey Biebert mutatták, aki meghatottan figyelte férje előadását. A rajongók reakcióiról azonban a meghatottság nem mondható el, habár a dal érzelmes volt, senki nem tudott túllépni azon, hogy Justin Bieber tulajdonképpen nem öltözött fel. 

„Justin, ez a Grammy-gála, nem egy strand... egyszerűen kínos” – írta egy nem lenyűgözött rajongó.

Mindemellett azért sokaknak az sem kerülte el a figyelmét, hogy Justin Bieber öltözéke – vagy annak hiánya – ellenére milyen egyedülálló előadást vitt színpadra. Az egyedüli hangszere egy elektromos gitár volt, így az előadás meglehetősen minimalista volt, és valószínűleg ezért is választotta a ruhátlanságot az énekes.

„Olyan gyönyörű és sebezhető fellépés” – írta egy másik fan.

Idén a kanadai sztárt négy díjra is jelölték, köztük az Év albuma és a Legjobb pop vokálalbum díjakra a Swag című lemezével, a Legjobb pop szólóelőadás díjára a Daisies című dalával, valamint a Legjobb R&B előadás díjra a Yukon című dalával. Egyik kategóriában sem sikerült díjra váltania a jelölését. Karrierje során Bieber 23 Grammy-jelölést kapott és eddig összesen két díjat nyert.

Justin Bieber egyébként a vörös szőnyeges öltözékét sem vitte túlzásba, fekete, oversize öltönyszettben vonult felesége, Hailey Bieber mellett, akivel ezúttal összeöltöztek, ugyanis ő is feketében érkezett az eseményre.

Justin Bieber és Hailey Bieber a Grammy 2026 vörös szőnyegén
Justin Bieber és Hailey Bieber a Grammy 2026 vörös szőnyegén.
Forrás: Billboard/Getty Images

Justin Bieber a Grammy 2026-os eseményéről díjak nélkül ment haza

A 2026-os Grammy egyik legnagyobb meglepetését Justin Bieber szolgáltatta, aki négy év kihagyás után boxerben és zokniban tért vissza a színpadra. A Los Angeles-i fellépés minimalista volt: egyetlen elektromos gitár kísérte a Yukon című, feleségéről szóló dalát. A Grammy 2026 Justin Bieber számára nem hozott szakmai elismerést, a megosztó performansz ellenére idén sem nyert egyik kategóriában sem, de a gála egyik legtöbbet emlegetett pillanata már biztosan az övé.

@hollywoodtap Justin Bieber full Grammys performance 😳 #justinbieber #grammys #grammys2026 #haileybieber #justin ♬ original sound - hollywoodtap

Grammy 2026 – Itt van az idei nyertesek listája

Az idei díjátadón is a pop, a rap és az alternatív zenei előadókról szólt. Több kategóriában papírforma szerint hirdettek győztest, de voltak meglepetések is.

Grammy 2026 – A legszívbemarkolóbb pillanat az volt, amikor Sharon Osbourne összeomlott a színpadon

Megható pillanatnak lehettünk tanúi. Sharon Osbourne a Grammy 2026-os eseményén könnyekben tört ki, miután nemrég elhunyt férje, Ozzy Osbourne előtt tisztelegtek.

Grammy 2026: Kanye West állítólag nem kapott meghívást a gálára a tavalyi botránya után

Idén megússzuk botrányok nélkül a díjátadót? Ha a Grammy 2026-os gálájának szervezőin múlik, akkor igen!

 

