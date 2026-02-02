Grammy 2026 – Justin Bieber egy szál boxerben verte ki a biztosítékot: „Egyszerűen kínos”

A Grammy 2026-os eseményének egyik legjobban várt pillanata Justin Bieber színpadra lépése volt. Az énekes ugyanis 4 éve nem adott elő az eseményen, és ha mást nem is mondhatunk el a performanszról annyit biztosan, hogy senki nem erre számított. Justin nem lihegte túl a színpadi öltözékét, mindössze egy boxerben és zokniban lépett a közönség elé.

Justin Bieber a Grammy 2026 színpadára boxerben érkezett.

Forrás: Getty Images North America

A Grammy 2026 legmegdöbbentőbb pillanata: Justin Bieber boxerben énekelt

Justin Bieber utoljára a Grammy 2022-es díjátadóján énekelt – ahol öltönyével szintén kiverte a biztosítékot –, akkor a Peaches című dalát adta elő Giveon és Daniel Caesar mellett. Azóta máshol sem nagyon volt fellépése, ezért aztán a rajongók nagyon várták, hogy a Grammy 2026 színpadára lépjen. Az énekes pedig úgy döntött, hogy 4 év kihagyás után nem gondolja túl az öltözékét, mindössze egy boxerben és zokniban énekelt.

A Grammy 2026-os eseményén Justin Bieber boxerben lépett fel

Forrás: WireImage/Getty Images

A 31 éves popsztár a Los Angeles-i Crypto.com Arénában megrendezett Grammy-díjátadón a Yukon című dalát adta elő, amelyről korábban elárulta, hogy feleségéről szól. Éneklése közben a kamerák sokszor Hailey Biebert mutatták, aki meghatottan figyelte férje előadását. A rajongók reakcióiról azonban a meghatottság nem mondható el, habár a dal érzelmes volt, senki nem tudott túllépni azon, hogy Justin Bieber tulajdonképpen nem öltözött fel.

„Justin, ez a Grammy-gála, nem egy strand... egyszerűen kínos” – írta egy nem lenyűgözött rajongó.

Mindemellett azért sokaknak az sem kerülte el a figyelmét, hogy Justin Bieber öltözéke – vagy annak hiánya – ellenére milyen egyedülálló előadást vitt színpadra. Az egyedüli hangszere egy elektromos gitár volt, így az előadás meglehetősen minimalista volt, és valószínűleg ezért is választotta a ruhátlanságot az énekes.

„Olyan gyönyörű és sebezhető fellépés” – írta egy másik fan.

Idén a kanadai sztárt négy díjra is jelölték, köztük az Év albuma és a Legjobb pop vokálalbum díjakra a Swag című lemezével, a Legjobb pop szólóelőadás díjára a Daisies című dalával, valamint a Legjobb R&B előadás díjra a Yukon című dalával. Egyik kategóriában sem sikerült díjra váltania a jelölését. Karrierje során Bieber 23 Grammy-jelölést kapott és eddig összesen két díjat nyert.