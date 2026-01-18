Keménység és szigor a mosoly és a zárt ajtók mögött: Katalin hercegné így készül a királynészerepre

Bár Vilmos és Katalin hivatalosan még nem király és királyné, a háttérben már megkezdődött a felkészülés uralkodásukra. Bennfentesek úgy látják, a walesi hercegné döntéshozatali stílusa és személyisége egyértelmű képet ad arról, milyen elvek mentén kívánják vezetni Vilmossal a monarchiát. Királyi tudósítók szerint Katalin hercegné határozottabb és keményebb, mint bárki is gondolná.

Katalin hercegné érzékenysége és határozottsága segítheti az átmenetet

Egy, a Heat Worldnek 2025 decemberében nyilatkozó forrás szerint Katalin hercegné szemlélete Theodore Roosevelt híres elvét idézi: „Beszélj halkan, de tarts kéznél egy nagy botot”. Ugyanekkor a bennfentes hangsúlyozta, hogy a hercegné kedves és gondoskodó fellépése nem jelent gyengeséget. „A nyilvános imázsa gyengéd és békés, de aki ismeri, tudja, nem fél határozott döntéseket hozni, ha szükséges” − nyilatkozta. „Tudja, hogy a vezetéshez bizonyos könyörtelenségre (ám semmiképp sem kegyetlenségre) és egyértelműségre van szükség. Nem riad vissza ettől, kötelességének tekinti, hogy erős maradjon a monarchia érdekében” − tette hozzá. Ez a hozzáállás különösen nagy jelentőségű lehet Vilmos uralkodásának kezdetén, amikor – állítólag – jelentős kulturális változások jöhetnek és bizonyos királyi luxuscikkek visszaszorítása is napirendre kerülhet. „Ezeknek a változásoknak a megvalósítása komoly feszültséggel járhat, ám hogy ez minél kevesebb konfliktussal járjon, az olyan érzékenységet igényel, amellyel Vilmos nem rendelkezik, de Katalin igen” – jegyezte meg a forrás. „Károly király egyre rosszabb állapotban van, Katalin hercegné egyébként már férje koronázási ceremóniáját tervezi Szakértőkkel, udvaroncokkal, sőt, a királlyal és a legszűkebb családi körrel is egyeztet – mindent megtesz, hogy a folyamat zökkenőmentes legyen” – árulta el egy bennfentes.