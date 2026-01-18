Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 18., vasárnap Piroska

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Vilmos herceg

Keménység és szigor a mosoly és a zárt ajtók mögött: Katalin hercegné így készül a királynészerepre

Getty Images Europe - WPA Pool
Vilmos herceg Andrew Mountbatten-Windsor Katalin hercegné III. Károly király
Palotai források szerint Vilmos herceg feleségének nyilvános visszafogottsága és kedvessége mögött határozott, következetes vezetői szemlélet húzódik meg. Katalin hercegné személyisége befolyásolja, milyen irányt vehet a brit monarchia, amikor férje trónra lép.

Bár Vilmos és Katalin hivatalosan még nem király és királyné, a háttérben már megkezdődött a felkészülés uralkodásukra. Bennfentesek úgy látják, a walesi hercegné döntéshozatali stílusa és személyisége egyértelmű képet ad arról, milyen elvek mentén kívánják vezetni Vilmossal a monarchiát. Királyi tudósítók szerint Katalin hercegné határozottabb és keményebb, mint bárki is gondolná.

Katalin hercegné és Vilmos herceg már készülek az uralkodószerepre.
Katalin hercegné és Vilmos herceg már készülek az uralkodószerepre.
Forrás: Getty Images Europe
  • Királyi források szerint Katalin hercegné határozottan, de a háttérből hoz meg kulcsfontosságú döntéseket.
  • A walesi hercegi pár már most készül Vilmos jövőbeli uralkodására.
  • Az átláthatóság és az elszámoltathatóság központi eleme lehet az új, Vilmos nevével fémjelzett korszaknak.
  • Károly tulajdonképpen már csak névlegesen király, a funkciót a trónörökös látja el. 

Katalin hercegné érzékenysége és határozottsága segítheti az átmenetet

Egy, a Heat Worldnek 2025 decemberében nyilatkozó forrás szerint Katalin hercegné szemlélete Theodore Roosevelt híres elvét idézi: „Beszélj halkan, de tarts kéznél egy nagy botot”. Ugyanekkor a bennfentes hangsúlyozta, hogy a hercegné kedves és gondoskodó fellépése nem jelent gyengeséget. „A nyilvános imázsa gyengéd és békés, de aki ismeri, tudja, nem fél határozott döntéseket hozni, ha szükséges” − nyilatkozta. „Tudja, hogy a vezetéshez bizonyos könyörtelenségre (ám semmiképp sem kegyetlenségre) és egyértelműségre van szükség. Nem riad vissza ettől, kötelességének tekinti, hogy erős maradjon a monarchia érdekében” − tette hozzá. Ez a hozzáállás különösen nagy jelentőségű lehet Vilmos uralkodásának kezdetén, amikor – állítólag – jelentős kulturális változások jöhetnek és bizonyos királyi luxuscikkek visszaszorítása is napirendre kerülhet. „Ezeknek a változásoknak a megvalósítása komoly feszültséggel járhat, ám hogy ez minél kevesebb konfliktussal járjon, az olyan érzékenységet igényel, amellyel Vilmos nem rendelkezik, de Katalin igen” – jegyezte meg a forrás. „Károly király egyre rosszabb állapotban van, Katalin hercegné egyébként már férje koronázási ceremóniáját tervezi Szakértőkkel, udvaroncokkal, sőt, a királlyal és a legszűkebb családi körrel is egyeztet – mindent megtesz, hogy a folyamat zökkenőmentes legyen” – árulta el egy bennfentes.

Katalin szerepe kiemelten fontos lesz majd Vilmos uralkodásának a kezdetén.
Katalin szerepe kiemelten fontos lesz majd Vilmos uralkodásának a kezdetén. 
Forrás: Getty Images Europe

Az átláthatóság Vilmos uralkodásának egyik kulcstémája lesz

A királyi család szakértői közül egyre többen vélik úgy, hogy Vilmos herceg befolyása már most túlmutat a hivatalos szerepén. Nem titok, hogy a walesi herceg kevésbé szabályozott és modernebb monarchiát képzel el, és ennek jegyében már enyhíteni kezdte III. Károly hosszú ideje fennálló protokollszabályait. Úgy tudni, az átláthatóság Vilmos uralkodásának egyik kulcstémája lesz. „Vilmos nagyon a felelősségre vonhatóságra összpontosít, és Katalin is nagyon hasonló gondolkodású. Úgy véli, hogy minden magas rangú királyi személynek pontosan meg kell mutatnia, hogy mit csinál,  az miért fontos, és hogyan segíti a nyilvánosságot” − nyilatkozta egy bennfentes. 

Vilmos herceg befolyása már most túlmutat a hivatalos szerepén
Vilmos herceg befolyása már most túlmutat a hivatalos szerepén.
Forrás: Getty Images Europe

Andrew Mountbatten-Windsor sorsáról is Vilmos döntött

A trónörökös növekvő befolyását támasztja alá Andrew Mountbatten-Windsor eltávolításának ügye is, amely egyes értesülések szerint inkább Vilmos, mintsem III. Károly döntése volt. Egy, a The Royalistnek 2025 októberében nyilatkozó forrás így fogalmazott: „Károly az elmúlt három évben próbálta kilakolttani Andrást a Royal Lodge-ból, de nem járt sikerrel, nos ezt Vilmos két hét alatt megtette. Károly most már csak névleg király, a funkciót valójában Vilmos tölti be.”

Károly király képtelen volt kilakoltatni testvérét, Vilmos megtette.
Károly király képtelen volt kilakoltatni testvérét, Vilmos megtette.
Forrás: Getty Images Europe

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

A TikToktól a Buckingham-palotáig: Katalin hercegné újraírta a királyi divatszabályokat

A walesi hercegné egyetlen, látszólag apró divatdöntéssel jelezte, hogy a Z generációs trendek már nemcsak a kifutókat és a TikTokot uralják, hanem a brit királyi család világába is megérkeztek. Katalin hercegné táskájával egyértelmű üzenetet küldött: a modern, fiatalos stílus és a királyi elegancia nem zárják ki egymást.

Katalin hercegné megint lemosta Meghan Markle-t: a hisztis színésznő tanulhatna tőle

Katalin hercegné újra bebizonyította, miért ő a britek kedvence. Míg Meghan Markle állítólag elbarikádozná magát a következő angliai látogatása alatt, addig a walesi hercegné egyedül, sofőr nélkül, egy piros nadrágkosztümben és tízcentis tűsarkúban érkezett meg a windsori kastélyba – ráadásul esőben.

Katalin és Vilmos felkészült a botrányra: Meghan Markle és Harry visszatérése miatt válságüzemmódra kapcsoltak

Vilmos herceg és Katalin hercegné válságkezelési szakértőt alkalmazott. Az ok: Harry herceg és Meghan Markle azt tervezik, visszatérnek az Egyesült Királyságba.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu