Megrendítő vallomás: így tartja össze családját Kelly Clarkson volt férje, gyerekei apja halála után

A The Kelly Clarkson Show Youtube-csatornáján az énekesnő nemcsak a mindennapjairól, hanem a családját ért veszteség feldolgozásáról is nyíltan beszélt. A megszólalás ritka alkalom volt: az énekesnő általában következetesen óvja gyermekei magánéletét.

Kelly Clarkson öt hónappal a halála után beszélt nyilvánosan a gyerekeikről.

Forrás: NBCUniversal

Kelly Clarkson és Brandon Blackstock 2013 és 2022 között voltak házasok.

Két közös gyerekük született: River (11) és Remington (9).

Blackstock 2025. augusztus 7-én, 48 évesen hunyt el, több mint három éven át küzdött rákkal.

Clarkson öt hónappal Brandon Blackstock halála után beszélt nyilvánosan a gyerekekről.

Kelly Clarkson és gyerekei így küzdenek meg a gyásszal

A rajongói kérdezz-felelek során több néző is a gyászfeldolgozásról kérdezte Kelly Clarksont. Sokan voltak arra is kiváncsiak, a gyerekek hogyan küzdenek meg apjuk halálával. Clarkson, aki a minap arról beszélt, hogy készen áll egy új kapcsolatra, elmondta, hogy az elmúlt időszak érzelmileg nagyon megterhelő volt a család számára: „Sok minden történt a családunkkal mostanában, ezért elég sokszor engedtem, hogy a gyerekeim velem aludjanak. A két kutyám, a két gyerekem és én. Ez nagyon sok” − mondta és hozzátette, az esti összebújás a nap egyik legfontosabb része számára: „A beszélgetések, amiket ilyenkor folytatsz, elég aranyosak. Szóval ez valószínűleg a kedvenc napszakom” − idézi az Unilad.

Brandon Blackstock öt hónapja halt meg

Brandon Blackstock tehetséggondozóként dolgozott. Augusztusi halála után családja képviselője közleményben tudatta: „Mély fájdalommal közöljük, hogy Brandon Blackstock elhunyt. Brandon több mint három éven át bátran küzdött a rákkal. Békében hunyt el, családja vette körül.” A nyilatkozatban azt is kérték, hogy „mindenki tartsa tiszteletben a család magánéletét ebben a nagyon nehéz időszakban”

