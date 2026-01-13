Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 13., kedd Veronika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Golden Globe 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyászfeldolgozás

Megrendítő vallomás: így tartja össze családját Kelly Clarkson volt férje, gyerekei apja halála után

gyászfeldolgozás halál Kelly Clarkson
Az énekesnő először mesélt gyerekeiről és a családját ért veszteségről, öt hónappal azután, hogy volt férje, Brandon Blackstock 48 évesen elhunyt. Kelly Clarkson egy rajongói kérdezz-felelek során engedett betekintést abba, hogyan próbál biztonságot és örömöt teremteni két gyerekének a gyász időszakában.

A The Kelly Clarkson Show Youtube-csatornáján az énekesnő nemcsak a mindennapjairól, hanem a családját ért veszteség feldolgozásáról is nyíltan beszélt. A megszólalás ritka alkalom volt: az énekesnő általában következetesen óvja gyermekei magánéletét.

Kelly Clarkson öt hónappal a halála után beszélt nyilvánosan a gyerekeikről.
Kelly Clarkson öt hónappal a halála után beszélt nyilvánosan a gyerekeikről.
Forrás: NBCUniversal
  • Kelly Clarkson és Brandon Blackstock 2013 és 2022 között voltak házasok.
  • Két közös gyerekük született: River (11) és Remington (9).
  • Blackstock 2025. augusztus 7-én, 48 évesen hunyt el, több mint három éven át küzdött rákkal.
  • Clarkson öt hónappal Brandon Blackstock halála után beszélt nyilvánosan a gyerekekről.

Kelly Clarkson és gyerekei így küzdenek meg a gyásszal 

A rajongói kérdezz-felelek során több néző is a gyászfeldolgozásról kérdezte Kelly Clarksont. Sokan voltak arra is kiváncsiak, a gyerekek hogyan küzdenek meg apjuk halálával. Clarkson, aki a minap arról beszélt, hogy készen áll egy új kapcsolatra,  elmondta, hogy az elmúlt időszak érzelmileg nagyon megterhelő volt a család számára: „Sok minden történt a családunkkal mostanában, ezért elég sokszor engedtem, hogy a gyerekeim velem aludjanak. A két kutyám, a két gyerekem és én. Ez nagyon sok” − mondta és hozzátette, az esti összebújás a nap egyik legfontosabb része számára: „A beszélgetések, amiket ilyenkor folytatsz, elég aranyosak. Szóval ez valószínűleg a kedvenc napszakom” − idézi az Unilad

Brandon Blackstock öt hónapja halt meg

Brandon Blackstock tehetséggondozóként dolgozott. Augusztusi halála után családja képviselője közleményben tudatta: „Mély fájdalommal közöljük, hogy Brandon Blackstock elhunyt. Brandon több mint három éven át bátran küzdött a rákkal. Békében hunyt el, családja vette körül.” A nyilatkozatban azt is kérték, hogy „mindenki tartsa tiszteletben a család magánéletét ebben a nagyon nehéz időszakban”

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Vészhelyzet Pittsburghben: a Golden Globe-díjas sorozat, amit nem lehet félvállról venni

Van az a sorozat, amit csak „egy részre” indítasz el, aztán hajnali kettőkor azon kapod magad, hogy még mindig Pittsburghben vagy. Igen, ez az. A Vészhelyzet Pittsburghben nem hiába vitte el a Golden Globe-ot is!

A kulisszák mögött zajlott az igazi buli a Golden Globe-on: csókok és ikonikus találkozások – Fotók

Nézd meg a Golden Globe 2026-os gálájának exkluzív, kulisszák mögötti fotóit.

Nicola Peltz takarított az Instagramján: mindent kitörölt, ami Beckhamékkel kapcsolatos

Nicola Peltz az év elején nagytakarítást tartott az Instagramján: a színésznő több olyan bejegyzést is eltüntetett, ami férje családjához köthető – köztük egy korábbi, Victoria Beckhamnek szánt születésnapi üzenetet is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu