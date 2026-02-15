Kiderült, milyen VALÓJÁBAN Palvin Barbi és Dylan Sprouse házassága − Videó leplezte le őket

Az Instagramon tette közzé azt a videót Palvin Barbi, ahol Dylan Sprouse-szal együtt válaszolnak a kapcsolatukat érintő kérdésekre. A rajongók imádják a felvételt, sokan pedig egyenesen a világ egyik legszebb párjának tartják őket.

Palvin Barbi és Dylan Sprouse között tökéletes az összhang.

Forrás: Getty Images

Q&A: Palvin Barbi és Dylan Sprouse tökéletesen ismerik egymást

Palvin Barbi és Dylan Sprouse Valentin-nap alkalmával párkapcsolati kvízkérdésekre válaszoltak. A Q&A-videóból kiderült, szinte tényleg mindent tudnak a másikról, legyenek azok rossz szokások, kedvenc kaja, sőt, még remekül tudják utánozni is egymást. A felvétel legviccesebb része talán az volt, amikor elővették okostelefonjukat. Amíg Dylan kijelzőjének háttérképe (amin nem csodálkozunk) Barbi, addig a világhírű modellé egy helyes kiskutya. Hogy miként reagált erre Sprouse, azt itt olvashatod el.

Sok pletyka napvilágot látott már a kapcsolatukról

Palvin Barbara és Dylan Sprouse 2023. július 15-én Magyarországon házasodott össze öt év együttjárás után. Az esküvőt Ceglédbercelen, a Palvin család birtokán tartották. Bár már korábban is felröppentek pletykák arról, hogy a fiatal férj hűtlen és a házasságuknak vége, akkor a modell ezt cáfolta. Később újra Dylan félrelépéséről szóltak a hírek, sőt, az is felmerült, hogy Barbi és Dylan nyitott házasságban élnek, mivel a munkájuk miatt nagyon kevés lehetőségük nyílik találkozni, ám ez a feltételezés sem állta meg a helyét.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: