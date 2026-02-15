Ezzel az egyetlen állásinterjú-kérdéssel bukhatod az álommunkádat – Kitálalt a vezérigazgató

Már szinte a zsebedben van az új munkaszerződés, de a leendő főnököd a kézfogásnál húz egy Columbót. Szinte a semmiből, csak úgy mellesleg felteszi az állásinterjú kérdések legtrükkösebbikét. Jól gondold meg, mit és hogyan válaszolsz, hiszen szó szerint ezen múlhat, hogy megkapod-e a munkát.

Ezen az állásinterjú-kérdésen sokan elbuknak.

Forrás: 123.rf.com

Ezen bukhatsz a legnagyobbat egy állásinterjún

Az állásinterjú-kérdések közül több is komoly kockázatot rejt. Korábban például alaposan kitárgyaltuk, hogyan lehet jól válaszolni arra, hogy „miért akar nálunk dolgozni?”. Sőt, az általános kommunikációs hibákra is kitértünk már. Az állásinterjúk azonban tele vannak olyan klasszikus kérdésekkel, amikről könnyen hiheted, hogy puszta formalitások. Ha elköveted azt a hibát, hogy az interjú vége felé már nem koncentrálsz eléggé, bizony könnyen belesétálhatsz a csapdába.

A profi interjúztatók sosem kérdeznek feleslegesen, minden választ kiértékelnek. A látszólag ártatlan állásinterjú-kérdések − mint például a só-bors teszt − pedig gyakran jobban nyomnak a latba, mint a szakmai múlt és felkészültség.

Tanulj meg jól válaszolni erre az egy kérdéssel!

Gary Shapiro, a Consumer Technology Association vezérigazgatója egy interjúban elárulta, hogy ő mivel szokta tesztelni a cégéhez jelentkezőket. Amennyiben úgy érzi, szívesen dolgozna együtt a jelölttel, felteszi neki a kérdések kérdését:

Mikor tudna kezdeni?

Ez mindig elhangzik egy állásinterjún, de gyakran csupán technikai jelleggel. Shapiro azonban tudatosan alkalmazza, hogy megfigyelje a reakciókat és választ. Amennyiben egy jelenleg is foglalkoztatott jelölt azt mondja, hogy akár azonnal vagy két héten belül munkába tud állni, a vezérigazgató elbúcsúzik tőle. Szerinte ugyanis ez azt sugallja, hogy a jelölt nem elkötelezett és nem is lojális a jelenlegi munkahelye felé. Félő továbbá, hogy ezt a mentalitást és szakmai hozzáállást behozza hozzájuk is.

A trükkös állásinterjú-kérdésekre adott válaszaid többet árulnak el rólad, mint az önéletrajzod.

Forrás: 123.rf.com

Mit árul el rólad, ha szinte azonnal tudsz kezdeni?

Ha sietve, felkészületlenül lépnél tovább, az azt jelezheti, hogy nem fogsz gondoskodni a meglévő feladatok zökkenőmentes átadásáról. Az új munkahelyen hihetik azt is, hogy egy jobb ajánlat könnyen átcsábíthat máshová. Ez pedig nem éppen az a megbízhatóság és hűség, amire egy cég építeni szeretne.