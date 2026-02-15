Így telik Szigligeti Ivett első Valentin-napja Dudás Miki nélkül: fekete-fehér családi fotót posztolt az özvegy

Fájdalommal teli dátum: Szigligeti Ivett először töltötte egyedül a Valentin-napot, mióta január 5-én elvesztette szerelmét és gyermekei apját, Dudás Mikit. A gyászoló édesanya egy fekete-fehér családi fotót posztolt az Instagram-oldalán, a bejegyzésében pedig megható sorokkal emlékezett meg a tragikusan fiatalon elhunyt párjáról.
Dudás Miki halála lesújtotta az országot
- Az olimpikon kajakozó január 5-én veszítette életét
- A tragédia részleteivel kapcsolatban még rengeteg a kérdőjel
- A kétgyermekes édesapa temetését január 30-án tartották
- A búcsúztatáson résztvett Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett és a két közös gyermekük, Milo és Nara is
- Néhány héttel később a gyászoló édesanya szívfacsaró posztot tett közzé Valentin-nap alkalmából
„Te nem mentél el" Szigligeti Ivett szívszorító sorokkal üzent
Dudás Miki özvegye február 14-én terjedelmes posztot tett közzé az Instagram-oldalán, amelyben kifejtette, milyen gondolatok és érzések kavarognak benne az elmúlt hetekben. Szívhez szóló üzenetében arról írt, hogy Miki ott marad örökre a szívükben, velük van a gyermekeik mosolyában és a múlhatatlan szerelmükben. A bejegyzésben több fekete-fehér fotót posztolt, amelyeken együtt látható a boldog család, amelyet szétszakított a váratlan és lesújtó tragédia.
