Így telik Szigligeti Ivett első Valentin-napja Dudás Miki nélkül: fekete-fehér családi fotót posztolt az özvegy

Fájdalommal teli dátum: Szigligeti Ivett először töltötte egyedül a Valentin-napot, mióta január 5-én elvesztette szerelmét és gyermekei apját, Dudás Mikit. A gyászoló édesanya egy fekete-fehér családi fotót posztolt az Instagram-oldalán, a bejegyzésében pedig megható sorokkal emlékezett meg a tragikusan fiatalon elhunyt párjáról.

Szigligeti Ivett Valentin-nap megható üzenetet küldött a nemrég elhunyt Dudás Mikinek

Forrás: TV2

Dudás Miki halála lesújtotta az országot Az olimpikon kajakozó január 5-én veszítette életét

A tragédia részleteivel kapcsolatban még rengeteg a kérdőjel

A kétgyermekes édesapa temetését január 30-án tartották

A búcsúztatáson résztvett Dudás Miki párja , Szigligeti Ivett és a két közös gyermekük, Milo és Nara is

„Te nem mentél el" Szigligeti Ivett szívszorító sorokkal üzent

Dudás Miki özvegye február 14-én terjedelmes posztot tett közzé az Instagram-oldalán, amelyben kifejtette, milyen gondolatok és érzések kavarognak benne az elmúlt hetekben. Szívhez szóló üzenetében arról írt, hogy Miki ott marad örökre a szívükben, velük van a gyermekeik mosolyában és a múlhatatlan szerelmükben. A bejegyzésben több fekete-fehér fotót posztolt, amelyeken együtt látható a boldog család, amelyet szétszakított a váratlan és lesújtó tragédia.

