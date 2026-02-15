Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Így telik Szigligeti Ivett első Valentin-napja Dudás Miki nélkül: fekete-fehér családi fotót posztolt az özvegy

Komáromi Bence
2026.02.15.
Szívszorító. Dudás Miki özvegye megosztotta követőivel, hogyan telik az első Valentin-napja a nemrég elhunyt szerelme nélkül. Szigligeti Ivett könnyfakasztó sorokkal üzent a gyermekei apjának.

Fájdalommal teli dátum: Szigligeti Ivett először töltötte egyedül a Valentin-napot, mióta január 5-én elvesztette szerelmét és gyermekei apját, Dudás Mikit. A gyászoló édesanya egy fekete-fehér családi fotót posztolt az Instagram-oldalán, a bejegyzésében pedig megható sorokkal emlékezett meg a tragikusan fiatalon elhunyt párjáról.

Dudás Miki halála lesújtotta az országot

„Te nem mentél el" Szigligeti Ivett szívszorító sorokkal üzent

Dudás Miki özvegye február 14-én terjedelmes posztot tett közzé az Instagram-oldalán, amelyben kifejtette, milyen gondolatok és érzések kavarognak benne az elmúlt hetekben. Szívhez szóló üzenetében arról írt, hogy Miki ott marad örökre a szívükben, velük van a gyermekeik mosolyában és a múlhatatlan szerelmükben. A bejegyzésben több fekete-fehér fotót posztolt, amelyeken együtt látható a boldog család, amelyet szétszakított a váratlan és lesújtó tragédia. 

Szigligeti Ivett teljes bejegyzését és a szívszorító fotókat ide kattintva tudjátok megtekinteni.

