A 10 legközönségesebb Golden Globe-ruha: ezek bizonyítják, hogy pénzen nem vehetsz ízlést

WireImage - Kevin.Mazur
vörös szőnyeg ruha Golden Globe
Bába Dorottya
2026.01.10.
Kevés fennköltebb alkalom van annál, mint mikor sztárok estélyi ruhában vonulnak a vörös szőnyegen. Azonban a legordenárébb Golden Globe-ruhák ezt az állítást erősen megkérdőjelezik.

Idén már 84. alkalommal kerül megrendezésre a Golden Globe-díjátadó, melynek az egyik fénypontja, amikor a hírességek káprázatos nagyestélyiben vonulnak végig a vörös szőnyegen. Az első, 1944-es díjátadó óta ugyan eltelt nyolc évtized, ám néhány illetlen Golden Globe-ruhákat így sem tudunk kiverni a fejünkből. Lássuk mely divatterezői szörnyek okozta maradandó ízlésficamot!

Ciki Golden Globe-ruhák
A Golden Globe-ruhák sem mindig ízlésesek.
Forrás:  Getty Images

Ízléstelen Golden Globe-ruhák

  • Egyes vörös szőnyeges estélyik azért kerültek fel a listára, mert közönséges hatást keltenek.
  • A legrosszabb Golden Globe-ruhák tervezői mintha elfelejtették volna a dress code-ot.

A legközönségesebb Golden Globe-ruhák

Hivatalosan „black tie” dress code-ot kéne követni a Golden Globe-on, ami földig érő nagyestélyit, illetve elegáns koktélruhát takar, magas sarkúval. Ugyan a Golden Globe-ruhák esetén nagyobb szabadságot kap a kreativitás, ezt mintha túlzásba vinnék néhányan. Lássuk a gála történetének legtopisabb darabjait!

1. Cher – 1984

A legendás énekesnőtől nem áll messze a polgárpukkasztás, ám a 41. Golden Globe-on viselt szettjével igencsak mellélőtt. Szó se róla, Cher punkokat idéző lezser szettje fantasztikusan állt neki, ám egy ilyen rangos eseményhez nem illett a harisnya, inkább tűnt gyenge erőlködésnek. Kész szerencse, hogy a meztelenruhái miatt emlékszünk rá!

Golden Globe ruhák: Cher 1984-ben
Cher 1984-ben a Golden Globe-díjátadón
Forrás: Getty Images

2. Whoopy Goldberg – 1986

Olyan érzése támad az embernek Whoopy Goldberg vörös szőnyeges szettje láttán, mintha elfelejtette volna, hogy egy gálára lesz hivatalos, és kutyafuttában esett volna be fitneszóra után. Vitathatatlanul jól állt neki a rikító szín, de ez nem változtat a tényen, hogy némileg túltolta a bohókás életérzést. A ’80-as évek esszenciáját láthattuk!

Golden Globe ruhák: Whoopi Goldberg 1986-ban
Whoopi Goldberg 1986-ban a Golden Globe-on
Forrás: Getty Images

3. Geena Davis – 1992

A pucérruhák koronázatlan királynője Cher volt, ám többen is próbáltak ilyen pőre viselettel a címlapokra kerülni, több-kevesebb sikerrel. Utóbbi kategóriába tartozik Geena Davis 1992-es Golden Globe xenomorph viselete, ami szexi és provokatív helyett nevetséges összhatást kelt. A csipkebody még jó kiindulási pont lehetne, de a zöld ruhaanyag olyan, mintha véletlenül belegabalyodott volna egy asztalterítőbe.

Golden Globe ruhák: Geena Davis 1992-ben
Geena Davis 1992-ben a Golden Golbe-on
Forrás: Profimedia

4. Gwyneth Paltrow – 2000

A bájos színésznőn fantasztikusan állt a fekete nadrág és vajsárga selyemtop kombinációja. Ha egy munkamegbeszélésen, vagy egy privát partin jelent volna meg, nem is szerepelne listánkon, csakhogy ezt a szerelést a Golden Globe vörös szőnyegére szánta. Kár érte!

Golden Globe ruhák: Gwyneth Paltrow 2000-ben
Gwyneth Paltrow 2000-ben a Golden Globe-díjátadón
Forrás: Northfoto

5. Courtney Love – 2000

Maradjunk az ezredfordulón: Courtney Love az 57. Golden Globe-gálára a Dior hajléktalanok inspirálta kollekciójából – a John Galliano Christian tervezte Homeless Chic – választott estélyit. Csakhogy Kurt Cobain özvegyének viselete kissé túlságosan is hű volt a kollekció nevéhez, azt a hatást keltve, mintha csak egy szemetes tartalmát ragasztotta volna magára. A helyzeten csak súlyosbít, hogy a színész-énekesnő még módosította is a ruhadarabot, mert túl őrültnek találta.

Golden Globe ruhák: Courtney Love 2000-ben
Courtney Love 2000-ben a Golden Globe-on
Forrás: Northfoto

6. Goldie Hawn – 2003

A kora kétezres évek divatja bibliai őskáoszba töltve. Ez az ember első gondolata, amikor Goldie Hawn westernfilmeket, antik székhuzatot és függönyt idéző divatipari fércművet meglátjuk, de a mély, közönséges kivágás sem sokat dob az összképen. A kevesebb ez esetben is többnek viszonyult volna.

Golden Globe ruhák: Goldie Hawn 2003-ban
Goldie Hawn 2003-ban a Golden Globe-on
Forrás: Northfoto

7. Sharon Stone – 2003

Ugyan a színésznő az erotikus thrillerek koronázatlan királynőjeként vonult be a köztudatba, nem mindig kell ragaszkodni ehhez az imidzshez. A 2003-ban tartott díjátadón viselt öltözete szó szerint és átvitt értelemben is szakadt volt, amire nincs mentség. Mintha a varrónő félbehagyta volna a munkát, ami ráadásul nem is állt jól az Elemi ösztön sztárjának. Valahogy semmi sem jött össze a szettben.

Golden Globe ruhák: Sharon Stone 2003-ban
Sharon Stone 2003-ban a Golden Globe-on
Forrás: Northfoto

8. Diane Kruger – 2005

Ez történik akkor, amikor egy gyerek hastáncos ambíciókat dédelget és a padláson a dédanyja függönyeiből próbál jelmezt varázsolni. A gyönyörű színésznő Golden Globe-ruhája minden válasz után újabb kérdést vet fel, maga Krueger is elismerte, hogy szerencsétlen választás volt.

Golden Globe: Diane Krueger 2005-ben
Diane Krueger 2005-ben a Golden Globe-on
Forrás: Northfoto

9. Sienna Miller – 2020

Nem elég, hogy 2020-ban betört a pandémia, még Sienna Miller is egy ilyen ormótlan valamiben jelent meg nyilvánosan. Öltözéke olyan, mintha maradék ruhaanyagokból lenne sebtiben összefércelve, a haskivágása pedig közönségessé teszi, amivel még egy késdobálóból is kinéznék.

Golden Globe ruhák: Sienna Miller 2020-ban
Sienna Miller 2020-ban a Golden Globe-on
Forrás: Northfoto

10. Heidi Klum – 2023

Ha nem ismernénk Heidi Klum arcát, könnyen hihetnénk azt, hogy egy eltévedt revütáncosnőt látunk. A 81. Golden Globe-on viselt outfitje bár fantasztikusan áll neki, a rövidsége, flitterei, valamint az értelmezhetetlen lila boa (?) instant divatkatasztrófát okozott, amit azóta sem hevertünk ki.

Golden Globe ruhák: Heidi Klum 2023-ban
Heidi Klum 2023-ban a Golden Globe-on
Forrás: Profimedia

A rusnya Golden Globe-ruhák margójára

Még a legnagyobb stílusikonoknak is lehetnek mellényúlásai, sőt. Ahogy a Golden Globe-ruhák is mutatják, az tesz valakit igazi divatdiktátorrá, hogy ki mer lépni a megszokott keretekből, hisz ki kell taposni az utat mások előtt. Ilyenkor pedig óhatatlanul előfordulnak mellényúlások. Vajon mit hoz a Golden Globe 2026-ban?

