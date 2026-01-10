A 10 legközönségesebb Golden Globe-ruha: ezek bizonyítják, hogy pénzen nem vehetsz ízlést

Idén már 84. alkalommal kerül megrendezésre a Golden Globe-díjátadó, melynek az egyik fénypontja, amikor a hírességek káprázatos nagyestélyiben vonulnak végig a vörös szőnyegen. Az első, 1944-es díjátadó óta ugyan eltelt nyolc évtized, ám néhány illetlen Golden Globe-ruhákat így sem tudunk kiverni a fejünkből. Lássuk mely divatterezői szörnyek okozta maradandó ízlésficamot!
Ízléstelen Golden Globe-ruhák
- Egyes vörös szőnyeges estélyik azért kerültek fel a listára, mert közönséges hatást keltenek.
- A legrosszabb Golden Globe-ruhák tervezői mintha elfelejtették volna a dress code-ot.
A legközönségesebb Golden Globe-ruhák
Hivatalosan „black tie” dress code-ot kéne követni a Golden Globe-on, ami földig érő nagyestélyit, illetve elegáns koktélruhát takar, magas sarkúval. Ugyan a Golden Globe-ruhák esetén nagyobb szabadságot kap a kreativitás, ezt mintha túlzásba vinnék néhányan. Lássuk a gála történetének legtopisabb darabjait!
1. Cher – 1984
A legendás énekesnőtől nem áll messze a polgárpukkasztás, ám a 41. Golden Globe-on viselt szettjével igencsak mellélőtt. Szó se róla, Cher punkokat idéző lezser szettje fantasztikusan állt neki, ám egy ilyen rangos eseményhez nem illett a harisnya, inkább tűnt gyenge erőlködésnek. Kész szerencse, hogy a meztelenruhái miatt emlékszünk rá!
2. Whoopy Goldberg – 1986
Olyan érzése támad az embernek Whoopy Goldberg vörös szőnyeges szettje láttán, mintha elfelejtette volna, hogy egy gálára lesz hivatalos, és kutyafuttában esett volna be fitneszóra után. Vitathatatlanul jól állt neki a rikító szín, de ez nem változtat a tényen, hogy némileg túltolta a bohókás életérzést. A ’80-as évek esszenciáját láthattuk!
3. Geena Davis – 1992
A pucérruhák koronázatlan királynője Cher volt, ám többen is próbáltak ilyen pőre viselettel a címlapokra kerülni, több-kevesebb sikerrel. Utóbbi kategóriába tartozik Geena Davis 1992-es Golden Globe xenomorph viselete, ami szexi és provokatív helyett nevetséges összhatást kelt. A csipkebody még jó kiindulási pont lehetne, de a zöld ruhaanyag olyan, mintha véletlenül belegabalyodott volna egy asztalterítőbe.
4. Gwyneth Paltrow – 2000
A bájos színésznőn fantasztikusan állt a fekete nadrág és vajsárga selyemtop kombinációja. Ha egy munkamegbeszélésen, vagy egy privát partin jelent volna meg, nem is szerepelne listánkon, csakhogy ezt a szerelést a Golden Globe vörös szőnyegére szánta. Kár érte!
5. Courtney Love – 2000
Maradjunk az ezredfordulón: Courtney Love az 57. Golden Globe-gálára a Dior hajléktalanok inspirálta kollekciójából – a John Galliano Christian tervezte Homeless Chic – választott estélyit. Csakhogy Kurt Cobain özvegyének viselete kissé túlságosan is hű volt a kollekció nevéhez, azt a hatást keltve, mintha csak egy szemetes tartalmát ragasztotta volna magára. A helyzeten csak súlyosbít, hogy a színész-énekesnő még módosította is a ruhadarabot, mert túl őrültnek találta.
6. Goldie Hawn – 2003
A kora kétezres évek divatja bibliai őskáoszba töltve. Ez az ember első gondolata, amikor Goldie Hawn westernfilmeket, antik székhuzatot és függönyt idéző divatipari fércművet meglátjuk, de a mély, közönséges kivágás sem sokat dob az összképen. A kevesebb ez esetben is többnek viszonyult volna.
7. Sharon Stone – 2003
Ugyan a színésznő az erotikus thrillerek koronázatlan királynőjeként vonult be a köztudatba, nem mindig kell ragaszkodni ehhez az imidzshez. A 2003-ban tartott díjátadón viselt öltözete szó szerint és átvitt értelemben is szakadt volt, amire nincs mentség. Mintha a varrónő félbehagyta volna a munkát, ami ráadásul nem is állt jól az Elemi ösztön sztárjának. Valahogy semmi sem jött össze a szettben.
8. Diane Kruger – 2005
Ez történik akkor, amikor egy gyerek hastáncos ambíciókat dédelget és a padláson a dédanyja függönyeiből próbál jelmezt varázsolni. A gyönyörű színésznő Golden Globe-ruhája minden válasz után újabb kérdést vet fel, maga Krueger is elismerte, hogy szerencsétlen választás volt.
9. Sienna Miller – 2020
Nem elég, hogy 2020-ban betört a pandémia, még Sienna Miller is egy ilyen ormótlan valamiben jelent meg nyilvánosan. Öltözéke olyan, mintha maradék ruhaanyagokból lenne sebtiben összefércelve, a haskivágása pedig közönségessé teszi, amivel még egy késdobálóból is kinéznék.
10. Heidi Klum – 2023
Ha nem ismernénk Heidi Klum arcát, könnyen hihetnénk azt, hogy egy eltévedt revütáncosnőt látunk. A 81. Golden Globe-on viselt outfitje bár fantasztikusan áll neki, a rövidsége, flitterei, valamint az értelmezhetetlen lila boa (?) instant divatkatasztrófát okozott, amit azóta sem hevertünk ki.
A rusnya Golden Globe-ruhák margójára
Még a legnagyobb stílusikonoknak is lehetnek mellényúlásai, sőt. Ahogy a Golden Globe-ruhák is mutatják, az tesz valakit igazi divatdiktátorrá, hogy ki mer lépni a megszokott keretekből, hisz ki kell taposni az utat mások előtt. Ilyenkor pedig óhatatlanul előfordulnak mellényúlások. Vajon mit hoz a Golden Globe 2026-ban?
