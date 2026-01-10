A 10 legközönségesebb Golden Globe-ruha: ezek bizonyítják, hogy pénzen nem vehetsz ízlést

Idén már 84. alkalommal kerül megrendezésre a Golden Globe-díjátadó, melynek az egyik fénypontja, amikor a hírességek káprázatos nagyestélyiben vonulnak végig a vörös szőnyegen. Az első, 1944-es díjátadó óta ugyan eltelt nyolc évtized, ám néhány illetlen Golden Globe-ruhákat így sem tudunk kiverni a fejünkből. Lássuk mely divatterezői szörnyek okozta maradandó ízlésficamot!

A Golden Globe-ruhák sem mindig ízlésesek.

Hivatalosan „black tie” dress code-ot kéne követni a Golden Globe-on, ami földig érő nagyestélyit, illetve elegáns koktélruhát takar, magas sarkúval. Ugyan a Golden Globe-ruhák esetén nagyobb szabadságot kap a kreativitás, ezt mintha túlzásba vinnék néhányan. Lássuk a gála történetének legtopisabb darabjait!

1. Cher – 1984

A legendás énekesnőtől nem áll messze a polgárpukkasztás, ám a 41. Golden Globe-on viselt szettjével igencsak mellélőtt. Szó se róla, Cher punkokat idéző lezser szettje fantasztikusan állt neki, ám egy ilyen rangos eseményhez nem illett a harisnya, inkább tűnt gyenge erőlködésnek. Kész szerencse, hogy a meztelenruhái miatt emlékszünk rá!

Cher 1984-ben a Golden Globe-díjátadón

2. Whoopy Goldberg – 1986

Olyan érzése támad az embernek Whoopy Goldberg vörös szőnyeges szettje láttán, mintha elfelejtette volna, hogy egy gálára lesz hivatalos, és kutyafuttában esett volna be fitneszóra után. Vitathatatlanul jól állt neki a rikító szín, de ez nem változtat a tényen, hogy némileg túltolta a bohókás életérzést. A ’80-as évek esszenciáját láthattuk!

Whoopi Goldberg 1986-ban a Golden Globe-on

3. Geena Davis – 1992

A pucérruhák koronázatlan királynője Cher volt, ám többen is próbáltak ilyen pőre viselettel a címlapokra kerülni, több-kevesebb sikerrel. Utóbbi kategóriába tartozik Geena Davis 1992-es Golden Globe xenomorph viselete, ami szexi és provokatív helyett nevetséges összhatást kelt. A csipkebody még jó kiindulási pont lehetne, de a zöld ruhaanyag olyan, mintha véletlenül belegabalyodott volna egy asztalterítőbe.