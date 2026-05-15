Balatoni árak 2026: akár 650 forint is lehet a palacsinta

Már tervezed a balatoni nyaralást? Ha számba veszed a költségeket, érdemes a part menti büféárakkal is kalkulálnod. Most elhoztuk, mire számíthatsz, ha egy jó palacsinta is bekerülne a menübe.

Hamarosan itt a nyár, ami egyet jelent a balatoni üdülésekkel. A szállás és strandbelépők mellett érdemes a büfék áraira is felkészülni, főként, ha gyerekekkel tervezzük a nyaralást. Mutatjuk, hogy alakulnak a balatoni árak 2026-ban palacsinta fronton. 

Ennyit kell fizetni idén a palacsinta nassolásért a magyar tengernél

Bár nemrég megosztotta egy Michelin-csillagos séf a tökéletes palacsinta receptjét, egy nyaralás során nem igazán van kedvünk fél órán át sütögetni a több ezer éves múltra visszatekintő palacsintahalmokat. Főleg nem a Balatonon, amikor mindenki a strandra vágyik. Most eláruljuk, milyen balatoni árak várnak 2026-ban, ha a Európa legnagyobb tavához tervezel utazni.

Tavaly egy basic kakaós palacsinta 200-300 forint között mozgott, de az ultimate nutellásért már akkor is 450-et kértek. Lássuk hát, hogy a Kisalföld szerint miként változott a palacsintaár 2026-ban.

A lap két balatoni büfében is járt. Az első helyen a kakaós palacsinta 450, míg a nutellás 500 forintba került. Ez a tavalyihoz képest nem is annyira erős változás. Egy másikban azonban a kakaósért, fahéjasért és lekvárosért is 500-at kérnek, a nutellásér és túrósért pedig 550-et. A legdurvább palacsinta árak azonban az extrább verzióknál látszanak: a meggyes-túrós és a meggyes-mákos 650 forint. 

