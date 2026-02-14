Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Bad Bunny a Super Bowl halftime show-ja után újra összejött az exével - Fotó

Komáromi Bence
2026.02.14.
Eddig csak pletyka volt, de most már biztos. Újra szerelmes 2026 legnagyobb feltörekvő csillaga, Bad Bunny. A latin zenészt lencsevégre kapták, amint az exbarátnőjével randizott a fellépése után.

Lebukott Bad Bunny. Sajtóhírek szerint újra összejött az exével. A Grammy-díjas énekes néhány nappal ezelőtt fergeteges koncertet adott a 2026-os Super Bowl halftime show-jában, utána pedig többen is látták, ahogy elmélyült beszélgetéseket folytatott a helyszínen tartózkodó exbarátnőjével, Gabriela Berlingerivel. Bár akkor még úgy tűnt, hogy pusztán jó a viszony a korábbi pár tagjai között, most kiderült, hogy újra felmelegedett közöttük a románc.

Bad Bunny és Gabriela Berlingeri kapcsolata 2022-ben ért véget egy 5 éves se veled, sem nélküled viszony után
Forrás: NBCUniversal

Bad Bunny barátnője egy igazán különleges személy

Kicsoda Bad Bunny párja? Hát nem más, mint a szintén Puerto Ricóból származó Gabriela Berlingeri. A hétköznapi életben ékszertervezőként tevékenykedő szépség 2017-ben találkozott először az ekkor még feltörekvő zenésszel és megismerkedésük már önmagában is egy romantikus film nyitójelenete lehetne. A Page Six információ szerint az énekes az egyik koncertjét követően a szüleivel és a testvéreivel egy félreeső étteremben vacsoráztak a szülőhazájukban, amikor a szomszéd asztalnál helyet foglalt Gabriela. Néhány perccel később szóba elegyedtek Bad Bunnyval és annyira felszabadult eszmecserét folytattak, hogy megegyeztek abban, hogy folytatják még ezt a diskurzust. A zenész így elevenítette fel az első találkozójukat:

„Egy étteremben ültem a családommal, amikor elkezdtünk beszélni. Annyira jól éreztem magam vele, hogy onnantól kezdve folyamatosan találkozgattunk" - nyilatkozta korábban a sztár.

Ezt követően 5 éven át alkotott egy párt Gabriela és Bunny, azonban a kapcsolatukat megnehezítette az állandó turnézgatás és többször is szünetet tartottak, mielőtt 2022-ben a szakítás mellett döntöttek. Most 4 évvel később azonban úgy látszik, hogy tisztázni tudták a nézeteltéréseiket, ugyanis az ékszertervező minden koncertjére elkíséri a párját, és még arra is odafigyelnek, hogy jusson idejük kettőjükre. A lap tájékoztatása szerint a Valentin-napi hétvégén Bunnynak több koncertje is lesz Argentínában, emiatt a páros úgy döntött, hogy csütörtök este tartanak egy romantikus randevút a fellépések előtt. A meghitt és intim vacsora után a paparazzik lencsevégre kapták, ahogy együtt távoznak az étteremből a friss szerelmesek:

