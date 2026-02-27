Meztelen masszázs a Buckingham-palotában: újabb súlyos vádak merültek fel András ellen

Monique Giannelloni arról számol be, hogy a néhai Erzsébet királynő hivatalos rezidenciáján, a Buckingham-palotában találkozott York volt hercegével, Andrással. Azt is elmondta, hogy Andrew Mountbatten-Windsor hogyan vette igénybe szolgáltatásait.
- Monique Giannelloni szerint 2000 júniusában masszázst adott András egykori hercegnek a Buckingham-palotában.
- Állítása szerint Ghislaine Maxwell hozta őket kapcsolatba.
- A 75 fontos díjat egy, a királyi család számlájáról kiállított csekkel fizették ki.
- Egy másik masszőr, Emma Gruenbaum azt állítja a volt herceg folyamatosan zaklatta szexuálisan.
- Andrew Mountbatten-Windsort a múlt héten közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújával letartóztatták, azóta kiengedték, nyomoznak ellene.
Andrew Mountbatten-Windsor pucéran masszíroztatta magát
Monique Giannelloni azt állítja, hogy a most 66 éves Andrással az elítélt szexkereskedő, Ghislaine Maxwell hozta össze. Elmondása szerint egy inas kísérte be a palotába, megkerülve a biztonsági ellenőrzést, majd egyenesen a volt herceg hálószobájába vezették. „Miután köszönt, eltűnt a fürdőszobában, majd meztelenül tért vissza. Próbáltam rá se nézni, zavarba jöttem. Már attól ideges voltam, hogy a Buckingham-palotában vagyok. Csak a masszázsra koncentráltam. Ha volt is bármi rendhagyó, nem igazán emlékszem, csak arra, hogy nagyon gyorsan levette a törölközőt” − idézte fel a történteket Giannelloni. A masszőrnő elmondta, a 75 fontos összeget később András akkori személyi asszisztense, Charlotte Manley írta alá. A csekk tanúsága szerint a kifizetés a királyi család Coutts-banknál vezetett számlájáról történt, a számlán a palota logója szerepelt.
Nem csak Monique masszírozta Andrást
Giannelloni nem az első és egyetlen masszőr, aki nyilatkozott a volt herceggel kapcsolatos tapasztalatairól. Emma Gruenbaum korábban a The Sunnak azt mondta, hogy Andrew volt a legfélelmetesebb ügyfele, aki szexuálisan is zaklatta. Az 56 éves nő arról beszélt, hogy a herceg kikérdezte a szerelmi életéről, és megpróbálta fogdosni a windsori Royal Lodge-ban tartott kezelések után. Hozzátette, ő Sarah Ferguson által ismerte meg Andrást, és egy évben körülbelül hatszor találkozott vele. „Sok magas rangú ügyfelemet kezeltem az otthonában. De András egészen más volt, már a kezdetektől fogva zaklatott” − nyilatkozta.
Karcsúbbat, vonzóbbat követelt
Jeffrey Epstein egykori házvezetőnője, Juan Alessi pedig arról mesélt, hogy Andrást egy időben naponta masszírozták a pedofil floridai otthonában. Egy új királyi dokumentumfilmben pedig elhangzott, hogy a herceg elküldött egy nagydarab női masszőrnőt, és egy karcsúbbat, vonzóbbat követelt.
Andrew Mountbatten-Windsor az adófizetőkre terhelte a masszázsszámláit
Egyelőre csupán beszámolók támasztják alá, hogy Andrew Mountbatten-Windsor az adófizetőkre terhelte a masszázsszámláit is, írásos bizonyítékok jelenleg nincsenek. Az ügyben megszólalók azonban azt állítják: a költségek kifizetése körül már akkor belső kifogások merültek fel, amelyeket végül felülbíráltak. Egy, a 2000-es évek elején köztisztviselőként dolgozó férfi elmondta, hogy őt annyira bosszantotta egy közel-keleti látogatást követő úgynevezett „masszázsszolgáltatások” költségeinek elszámolása, hogy megtagadta a kifizetést. „Azt hittem, hogy helytelen… Azt mondtam, hogy nem szabad kifizetnünk, de végül mégis kifizettük” – nyilatkozta a BBC-nek.
András ellen nyomozás indult
Andrew Mountbatten Windsor ellen felmerült a közhivatallal való visszaélés gyanúja. A rendőrség őrizetbe vette, majd a vizsgálat és házkutatások idejére kiengedték. Ha bűnösnek találják, börtön várhat rá. Az üggyel kapcsolatban Károly király közleményt adott ki, amelyben kijelentette, a Palota segíti a nyomozást.
