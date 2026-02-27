Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Meztelen masszázs a Buckingham-palotában: újabb súlyos vádak merültek fel András ellen

zaklatás Andrew Mountbatten-Windsor masszázs
Egy francia masszőrnő azt állítja, hogy 2000 júniusában meztelen masszázst adott Andrásnak a Buckingham-palotában. Monique Giannellonit Jeffrey Epstein társa, Ghislaine Maxwell ajánlotta be Andrew Mountbatten-Windsornak. A találkozóért – állítása szerint – a királyi család számlájáról fizettek.

Monique Giannelloni arról számol be, hogy a néhai Erzsébet királynő hivatalos rezidenciáján, a Buckingham-palotában találkozott York volt hercegével, Andrással. Azt is elmondta, hogy Andrew Mountbatten-Windsor hogyan vette igénybe szolgáltatásait.

  • Monique Giannelloni szerint 2000 júniusában masszázst adott András egykori hercegnek a Buckingham-palotában.
  • Állítása szerint Ghislaine Maxwell hozta őket kapcsolatba.
  • A 75 fontos díjat egy, a királyi család számlájáról kiállított csekkel fizették ki.
  • Egy másik masszőr, Emma Gruenbaum azt állítja a volt herceg folyamatosan zaklatta szexuálisan.
  • Andrew Mountbatten-Windsort a múlt héten közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújával letartóztatták, azóta kiengedték, nyomoznak ellene.

Andrew Mountbatten-Windsor pucéran masszíroztatta magát

Monique Giannelloni azt állítja, hogy a most 66 éves Andrással az elítélt szexkereskedő, Ghislaine Maxwell hozta össze. Elmondása szerint egy inas kísérte be a palotába, megkerülve a biztonsági ellenőrzést, majd egyenesen a volt herceg hálószobájába vezették. „Miután köszönt, eltűnt a fürdőszobában, majd meztelenül tért vissza. Próbáltam rá se nézni, zavarba jöttem. Már attól  ideges voltam, hogy a Buckingham-palotában vagyok. Csak a masszázsra koncentráltam. Ha volt is bármi rendhagyó, nem igazán emlékszem, csak arra, hogy nagyon gyorsan levette a törölközőt” − idézte fel a történteket Giannelloni. A masszőrnő elmondta, a 75 fontos összeget később András akkori személyi asszisztense, Charlotte Manley írta alá. A csekk tanúsága szerint a kifizetés a királyi család Coutts-banknál vezetett számlájáról történt, a számlán a palota logója szerepelt.

Nem csak Monique masszírozta Andrást

Giannelloni nem az első és egyetlen masszőr, aki nyilatkozott a volt herceggel kapcsolatos tapasztalatairól. Emma Gruenbaum korábban a The Sunnak azt mondta, hogy Andrew volt a legfélelmetesebb ügyfele, aki szexuálisan is zaklatta. Az 56 éves nő arról beszélt, hogy a herceg kikérdezte a szerelmi életéről, és megpróbálta fogdosni a windsori Royal Lodge-ban tartott kezelések után. Hozzátette, ő Sarah Ferguson által ismerte meg Andrást, és egy évben körülbelül hatszor találkozott vele. „Sok magas rangú ügyfelemet kezeltem az otthonában. De András egészen más volt, már a kezdetektől fogva zaklatott” − nyilatkozta. 

Karcsúbbat, vonzóbbat követelt

Jeffrey Epstein egykori házvezetőnője, Juan Alessi pedig arról mesélt, hogy Andrást egy időben naponta masszírozták a pedofil floridai otthonában. Egy új királyi dokumentumfilmben pedig elhangzott, hogy a herceg elküldött egy nagydarab női masszőrnőt, és egy karcsúbbat, vonzóbbat követelt.

Andrew Mountbatten-Windsor az adófizetőkre terhelte a masszázsszámláit

Egyelőre csupán beszámolók támasztják alá, hogy Andrew Mountbatten-Windsor az adófizetőkre terhelte a masszázsszámláit is, írásos bizonyítékok jelenleg nincsenek. Az ügyben megszólalók azonban azt állítják: a költségek kifizetése körül már akkor belső kifogások merültek fel, amelyeket végül felülbíráltak. Egy, a 2000-es évek elején köztisztviselőként dolgozó férfi elmondta, hogy őt annyira bosszantotta egy közel-keleti látogatást követő úgynevezett „masszázsszolgáltatások” költségeinek elszámolása, hogy megtagadta a kifizetést. „Azt hittem, hogy helytelen… Azt mondtam, hogy nem szabad kifizetnünk, de végül mégis kifizettük” – nyilatkozta a BBC-nek.  

András ellen nyomozás indult

Andrew Mountbatten Windsor ellen felmerült a közhivatallal való visszaélés gyanúja. A rendőrség őrizetbe vette, majd a vizsgálat és házkutatások idejére kiengedték. Ha bűnösnek találják, börtön várhat rá. Az üggyel kapcsolatban Károly király közleményt adott ki, amelyben kijelentette, a Palota segíti a nyomozást. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Újabb csapás érte a kegyvesztett Andrást: szigorú szankciókat vezetett be Károly király testvére új otthonában

Az egykori herceg helyzete az elmúlt hetekben tovább romlott. Andrew Mountbatten-Windsor gyakorlatilag ki se teheti a lábát a házából, társaságát csupán kutyái – köztük néhai édesanyja két corgija – jelentik.

Kiszivárgott részletek: kiderült, mit kiabált az egykori András herceg, amikor kidobták a Royal Lodge-ból

Andrást február elején lakoltatták ki hivatalosan a Royal Lodge-ból. Úgy tudni, Andrew Mountbatten-Windsor hatalmas balhét csapott, amikor kitették a szűrét.

A szégyentől magába roskadva, egy autó hátsó ülésén lapulva tért vissza András a Wood Farmra

Tizenegy órával a letartóztatása után távozhatott a volt herceg az aylshami rendőrőrsről. Andrew Mountbatten-Windsort egy Range Roverrel vitték vissza a sandringhami birtokra.

 

 

