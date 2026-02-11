Királyi vér Hollywoodban? − Sztárok, akik híres történelmi személyek leszármazottai

A családfakutatás egyik legizgalmasabb része, amikor kiderül, hogy egyik felmenőnk aktív részt vállalt egy törikönyvből ismert eseményen. Még nagyobb a meglepetés, amikor kiderül, hogy a konkrét személyt név szerint említik a könyvek. Bizonyos sztárok, hírességek felmenői között még náluk is híresebb történelmi személyek szerepelnek. Összeszedtük a 7 legmegdöbbentőbb esetet.

Egyes sztárok családfáján legendás történelmi személyek szerepelnek.

Történelmi személyek a sztárok családfáján Matematikailag szükségszerű, hogy mindenkinek legyenek híres felmenői.

Egyes sztárok, hírességek történelemóráról ismert személyekig tudják visszavezetni családfájukat.

Sztárok még híresebb felmenői – 7 elképesztő eset

Esetükben valóban igaz a mondás, hogy „a vér nem válik vízzé”. Lássuk, kiknek az őseiről tanultunk az iskolában!

1. Edward Norton – Pocahontas

2023-ban legjobban Edward Norton volt meglepődve, amikor a Finding Your Roots (Találd meg a gyökereid) című műsorból megtudta, hogy a Disney-meséből ismert Pocahontas 12. közvetlen leszármazottja. Az eredeti nevén Matoaka nevű amerikai őslakos John Rolfe felesége lett és egy közös gyerekük született, akinek vérvonala ma is él.

2. Kit Harington – II. Károly brit király

A Trónok harca színésze nem csak a sárkányos sorozatban, de a való életben is kékvérű felmenőkkel bír, hisz édesapjának albárói címe van. Családfája egyik legillusztrisabb rügye II. Károly brit király, akihez apai nagyanyja révén kapcsolódik, de talán ennél is menőbb, hogy az a John Harington az egyik őse, aki feltalálta az vízöblítéses WC-t.

3. Robert Pattinson – Karóbahúzó Vlad havasalföldi fejedelem

A művészlelkű színész karrierjét az Alkonyat filmek alapozták meg, ahol vegetariánus vámpírként hódította a női szíveket. A szerep szó szerint a vérében volt, hisz genealógusok felfedezték, hogy a Pickering családon keresztül rokoni szálak fűzik a brit királyi családhoz, így pedig III. Vlad havasalföldi fejedelemmel, azaz Drakulával is oldalági vérrokonok.

Szegény Vlad, ha tudná mit tettek az örökségével!

4. Ozzy Osbourne – II. Miklós orosz cár és Jesse James

Nem mindennapi családfával büszkélkedik a Sötétség Hercege. Nem elég, hogy a hírhedt vadnyugati bandita, Jesse James is felmenői között van, kiderült, hogy még az utolsó orosz uralkodó, II. Miklós is rokoni szálon kötődik hozzá.