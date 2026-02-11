Így segíthetnek a Hold fázisai abban, hogy valóra váltsd az álmaidat

Első negyed hold

Az első negyed hold cselekvésre ösztönöz. Ilyenkor már nem elég álmodozni, szükség van konkrét lépésekre is. Ez az a szakasz, amikor ellenállás vagy bizonytalanság is megjelenhet, de éppen ezért fontos a rugalmasság. Érdemes megvizsgálni, hogy a tetteink valóban összhangban vannak-e a szándékainkkal, és hogy kitartunk-e akkor is, amikor az eredmények még csak halványan látszanak.

Növekvő telihold

A növekvő telihold előtti időszak az értékelésé és a finomhangolásé. Ilyenkor már láthatóvá válik, mi működik, és mi az, amin változtatni kell. Ez egy kiváló alkalom arra, hogy felismerjük az eddig befektetett energiát, és szükség esetén módosítsunk az irányon, mielőtt elérnénk a ciklus csúcspontját.

Telihold

A telihold a beteljesülés és a felerősödött érzelmek ideje. Ebben a fázisban minden intenzívebbé válik: a sikerek, a felismerések és azok a dolgok is, amelyek már nem szolgálnak minket. A telihold megvilágítja, mi működik az életünkben, és mi az, amit ideje elengedni. Ez a hála, az ünneplés és az elengedés különleges pillanata.

Fogyó hold

A fogyó hold a befelé fordulásról és az elengedésről szól. Ilyenkor érdemes számot vetni azzal, mit tanultunk az elmúlt ciklusban, és mit viszünk tovább magunkkal. A hangsúly a hálán, az érzelmi tisztuláson és a kapcsolatok rendezésén van. Ez az időszak segít lezárni, amit kell, és teret nyitni az új számára.

Harmadik negyed hold

A harmadik negyed hold mélyebb önreflexióra hív. Ez a szakasz arra ösztönöz, hogy őszintén szembenézzünk az eredményekkel, és felismerjük, mi az, amit már nem szükséges tovább cipelnünk. Minél többet engedünk el, annál könnyebben érkezhet meg az új energia.

Fogyó holdsarló

A fogyó holdsarló a pihenés és az öngondoskodás ideje. Ilyenkor nincs dolgunk a teremtéssel vagy a cselekvéssel – ez a visszavonulás, a regenerálódás időszaka. A ciklus lassan bezárul, hogy az újholdnál ismét friss energiával indulhasson újra.