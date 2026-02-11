Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 11., szerda Bertold, Marietta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
divattrend

Légy a Drakula-romantika ikonja! Misztikus és vágykeltő stílus 5 alapdarabból

Getty Images North America - Michael Tullberg
divattrend Drakula romantikus misztikus
Jónás Ágnes
2026.02.11.
Képzeld el, ahogy egy puha bársonykabát és egy finom csipkekombiné a testedhez ér, vagy amikor a hangsúlyos, csillogó ékszereid elővillannak blúzod tölcsérujja alól. Ez a Drakula-romantika az új stílus, amivel szó szerint bárki figyelmét felkeltheted. Megérdemled, hogy a vámpíros romantika jellegzetes darabjai a gardróbod részévé váljanak. Mutatjuk, hogyan állíthatod össze 5 alapdarabból. Legyél te a Drakula-romantika legújabb ikonja!

Az emberiséget mindig is erősen foglalkoztatta a szellemvilág, a mitikus lényeg, a természetfeletti, a boszorkánykultúra és a vámpírokhoz kapcsolódó legendák. A misztikus hangulatot árasztó régi-új divattrend, a Drakula-romantika a 2000-es évek elejének bohém stílusából táplálkozik, na meg a már hazánkban is futó Drakula című filmből

Drakula-romantika és a Drakula egyik szereplője
Zoë Bleu a Drakula-romantika jegyében, a Drakula film premierjén.
Forrás: Variety

Drakula-romantika 

  • A Drakula-stílust, azaz a vámpíros romantikát többek között a Nosferatu és a legújabb Drakula filmek inspirálták
  • Milyen stílusjegyek jellemzik a Drakula-romantika core-t?
  • Hogyan alkothatod meg saját vámpíros-romantikus kapszulagardróbod összesen 5 alapdarabból?

A sötét romantikus vámpírfilmben számos gótikus stílusú jelmezben gyönyörködhetsz, de ha ez nem lenne elég inspiráció, érdemes figyelemmel követned Jenna Ortegát is, aki nemcsak a Wednesday sorozatban, de a hétköznapokon is előszeretettel visel romantikus-mágikus stílusú szetteket. Akárcsak Kylie Jenner, aki olyan természetességgel és szeretettel viseli a csipkés maxiruhákat és a bohó, romantikus stólákat, mint más a leggingst. 

Melyek a Drakula-romantika alapdarabjai és alapszínei?

A Drakula esztétikában sötét és világos, misztikus és lírai találkozik, ahol a csipkének kiemelt szerep jut. 

  • A fekete fátyolos csipke és a szatén boszorkányos hatást kelt, amelyeket remekül ellenpontoznak a bézs és az ekrü pántos felsők, a fodros blúzok. Rétegzett öltözékkel, bársonnyal és hímzett kabátokkal kifejezetten mesés, már-már mágikus összhatást keltenek. 
  • A viktoriánus korabeli fodrok, fűzők, a Napóleon-kabátok egy letűnt, romantikus világot, és annak minden elfojtott vágyát megidézik.
  •  A Drakula core legkedveltebb lábbelijei a boszorkányos csizmák, azaz a fűzős, hegyes orrú bőr- és bokacsizmák. 
  • Itt nem a túlhype-olt pasztelles tónusok, hanem a tiszta, intenzív lila kerül előtérbe, amely a misztikum, a spiritualitás és a titokzatosság szimbóluma. A vámpíros romantika palettáján természetesen ott van a fekete és a fehér, a vörösesbarna és a mélyzöld is. 

Milyen kiegészítők illenek a Drakula-romantikát képviselő szettekhez?

A romantikus vámpíros stílushoz a vamp romantic szépségirányzatból érdemes válogatni: személyiségedhez passzoló sötét körmöket, drámai sminket, hosszú, hullámos frizurát.

Így alkosd meg kapszulagardróbodat a Drakula-romantika jegyében összesen 5 alapdarabból

Drakula romantika cikkhez termékmontázs
1. Luciania Bustier 21 000 Ft, 2.  4 db tükörhatású gyűrű szettben 3 595 Ft, 3.  Scarlett bőr, hegyes orrú bokacsizma 103 000 Ft, 4.  Csipkeharisnya ivory 16 490 Ft, 5. Antik Batik illuminato bársony blézer 6500 Ft, 6.  Twinset ruha 86 990 Ft, 7. Oversize csipkeblúz  21 495 Ft
Forrás: victoriassecret.com , zalando.hu, hm.com, stradivarius.com, jimmychoo.com, zalando.ch, answear.hu

A misztikus, mágikus Drakula-romantika a vagány és érzelmes nők divatja, akik 2026-ban is erőt, egyediséget és nőiességet kívánnak közvetíteni, némi drámai tónussal.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

200 millió euró a tét: pereskedés indul Karl Lagerfeld hagyatékáért

Hét évvel Karl Lagerfeld halála után újra kirobbant a botrány a divatikon öröksége miatt. Újra aktuális a kérdés, hogy mi lesz a mintegy 200 millió euróra becsült vagyonnal, ugyanis megtámadták a tervező végrendeletét, amelyből tudatosan kizárta vér szerinti rokonait.

Meryl Streep megküzdött a magassarkúkkal Az ördög Pradát visel 2 forgatásán

Két évtized után Meryl Streep újra Miranda Priestly bőrébe bújt. Az ördög Pradát visel 2 forgatása komoly fizikai megpróbáltatást jelentett a színésznő számára, és szerinte minimum egy Szabadság-érdemrend járna azért, hogy 16 hétig tűsarkút viselt.

Visszatér a 90-es évek csizmatrendje: újra hódítanak a szögletes orrú lépők

Ha a 90-es években voltál gyerek, akkor bizonyára te is irigykedve nézted anyukád szögletes orrú cipőit, amik olyan dekadensen kandikáltak ki a bő nadrágok alól, hogy azt öröm volt nézni! Nos, ez a majdnem elfeledett sziluett visszatér, méghozzá a 2026-os csizmatrendek legmeghatározóbb elemeként!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu