Légy a Drakula-romantika ikonja! Misztikus és vágykeltő stílus 5 alapdarabból

Az emberiséget mindig is erősen foglalkoztatta a szellemvilág, a mitikus lényeg, a természetfeletti, a boszorkánykultúra és a vámpírokhoz kapcsolódó legendák. A misztikus hangulatot árasztó régi-új divattrend, a Drakula-romantika a 2000-es évek elejének bohém stílusából táplálkozik, na meg a már hazánkban is futó Drakula című filmből.

Zoë Bleu a Drakula-romantika jegyében, a Drakula film premierjén.

Forrás: Variety

Drakula-romantika A Drakula-stílust, azaz a vámpíros romantikát többek között a Nosferatu és a legújabb Drakula filmek inspirálták

Milyen stílusjegyek jellemzik a Drakula-romantika core-t?

Hogyan alkothatod meg saját vámpíros-romantikus kapszulagardróbod összesen 5 alapdarabból?

A sötét romantikus vámpírfilmben számos gótikus stílusú jelmezben gyönyörködhetsz, de ha ez nem lenne elég inspiráció, érdemes figyelemmel követned Jenna Ortegát is, aki nemcsak a Wednesday sorozatban, de a hétköznapokon is előszeretettel visel romantikus-mágikus stílusú szetteket. Akárcsak Kylie Jenner, aki olyan természetességgel és szeretettel viseli a csipkés maxiruhákat és a bohó, romantikus stólákat, mint más a leggingst.

Melyek a Drakula-romantika alapdarabjai és alapszínei?

A Drakula esztétikában sötét és világos, misztikus és lírai találkozik, ahol a csipkének kiemelt szerep jut.

A fekete fátyolos csipke és a szatén boszorkányos hatást kelt, amelyeket remekül ellenpontoznak a bézs és az ekrü pántos felsők, a fodros blúzok. Rétegzett öltözékkel, bársonnyal és hímzett kabátokkal kifejezetten mesés, már-már mágikus összhatást keltenek.

A viktoriánus korabeli fodrok, fűzők, a Napóleon-kabátok egy letűnt, romantikus világot, és annak minden elfojtott vágyát megidézik.

A Drakula core legkedveltebb lábbelijei a boszorkányos csizmák, azaz a fűzős, hegyes orrú bőr- és bokacsizmák.

Itt nem a túlhype-olt pasztelles tónusok, hanem a tiszta, intenzív lila kerül előtérbe, amely a misztikum, a spiritualitás és a titokzatosság szimbóluma. A vámpíros romantika palettáján természetesen ott van a fekete és a fehér, a vörösesbarna és a mélyzöld is.

Milyen kiegészítők illenek a Drakula-romantikát képviselő szettekhez?

A romantikus vámpíros stílushoz a vamp romantic szépségirányzatból érdemes válogatni: személyiségedhez passzoló sötét körmöket, drámai sminket, hosszú, hullámos frizurát.