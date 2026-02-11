Hihetetlen történet: hat, magát hollywoodi hírességnek kiadó csalónak is bedőlt a nő − Hajléktalan lett

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026.02.11.
Megvolt mindene, ma szociális lakásra vár. Jennifer Barton a hiszékenysége miatt lett hajléktalan.

A 44 éves Jennifer Barton megosztotta a világgal elképesztő és szomorú történetét. Miután hat, magát hollywoodi hírességeknek kiadó csalónak is bedőlt, hajléktalanná vált. 

Jennifer Barton aki hajléktalanná vált az internetes csalók miatt
Jennifer Barton hajléktalanná vált annak ellenére, hogy egykor kifejezetten jó körülmények között élt. 
Forrás: Profimedia

Online ismerkedés tette tönkre: hajléktalan lett a brit nő

A 44 éves Jennifer Barton mélypontra került, amikor két éve elhunyt az édesanyja, majd a férje is elhagyta. Mint sokan mások, ő is az online ismerkedést választotta annak érdekében, hogy enyhítse a magányt. Meglepő módon nem is akárkibe futott bele a virtuális térben, hanem Alexander Ludwiggal, legalábbis azzal, aki annak vallotta magát. Az álszínésszel több mint egy hónapon át beszélgettek és Jennifer több mint 3000 fontot, azaz közel másfél millió forintot utalt át neki különböző állítólagos bírósági illetékekre. Az igazán filmbeillő csavar csak ezután jött: összesodorta az élet egy másik (természetesen szintén kamu) Alexander Ludwiggal, aki nagyvonalúan felajánlotta, hogy segít elkapni az előző szégyenteljes csalót potom 100 ezer fontért, azaz 44 millió forintért. Jennifer ennek a csalónak is elutalta a pénzt, azonban vagy nem tanult az esetből, vagy egyszerűen csak nem tudott ellenállni a szexi szőke izompacsirtáknak, ugyanis nem sokkal később egy kamu Charlie Hunnamnek is jelentős összeget adott. 

Két év alatt 6 magát sztárnak kiadó álprofilnak utalt összesen 110 millió forintot és végül a házát is eladta, hogy a befolyt összegből a virtuális barátait segítse.

 Jennifer Barton jelenleg hajléktalan, egy bérleményben húzza meg magát, miközben szociális lakásra vár.

Hajléktalanná vált a brit nő, miután hat, magát hollywoodi hírességeknek kiadó csalónak is bedőlt A 44 éves Jennifer Barton megosztotta a világgal a hihetetlen történetét.

