AI-generált arcok mögött valódi fájdalom? Ezért tartják sokan hiteltelennek a Lucy Letby-dokumentumfilmet

A Netflixen a minap megjelent A Lucy Letby-akta valójában kevés új információt közöl az ügyről, ugyanakkor megrázó felvételeket mutat Letby letartóztatásáról. Egy édesanya vallomását is képernyőre viszi, akinek újszülött gyermeke az ápolónő felügyelete alatt hunyt el 2015-ben. A készítők döntése, hogy az érintettek anonimitását mesterséges intelligenciával védik, szakmai és nézői kérdéseket is felvet.

A Lucy Letby-akta mesterséges intelligenciával digitálisan anonimizált szereplői miatt akadtak ki a nézők.

Forrás: NORTHFOTO

A dokumentumfilm AI-jal generált arcokkal jeleníti meg az anonimitást kérő szereplőket.

„Sarah” és „Maisie” hangja valódi, megjelenésük mesterségesen létrehozott.

A nézők egy része zavarónak és hiteltelennek tartja a megoldást.

A Netflix megerősítette: a képernyőn látható ábrázolások teljes egészében mesterséges intelligenciával készültek.

A vita a dokumentumfilmes hitelesség és az emberi érzelmek megjelenítésének határait érinti.

A Lucy Letby-akta hitelessége: „Ez nem könny. Soha nem is volt az.”

„Sarah” néven szerepel az a nő, akinek újszülött gyermeke, „Zoe” 2015-ben hunyt el Letby felügyelete alatt. Vallomása megrendítő: „A fájdalmas vajúdás, a szülés alatt végig kitartottam... de amikor szüksége volt rám, nem voltam ott” – mondja. A néző azonban hamar észreveszi, hogy az arc, amelyen a fájdalom tükröződik, nem valódi. „Ez nem könny. Soha nem is volt az. Ez egy képpontcsoport, úgy elrendezve, hogy könnynek tűnjön. Ezek az ő szavai, a hangján. De nem ő. Ez mesterséges intelligencia.” A „digitálisan anonimizált” felirat minden alkalommal megjelenik A Lucy Letby-aktában, amikor „Sarah” vagy az életfogytiglanra ítélt Lucy Letby főiskolai barátja, „Maisie” feltűnik a képernyőn. Utóbbi egy ponton digitálisan manipulált fényképeket lapoz át a Letbyvel közös estékről. A nézők az interneten tették közzé aggályaikat. „Nagyon furcsának találtam a mesterséges intelligencia használatát... és felveti a kérdést, hogy vajon engedélyezhető-e ez a dokumentumfilmekben, tekintve, hogy ott állítólag igaz történeteket kell elmesélni igaz emberekről” – írta az egyik néző a Redditen. „A mesterséges intelligencia szörnyű!! Nem tudok figyelni a történetre, ennyira elvonja a figyelmet” – idézi az Esquire egy másikukat. Egy harmadik hozzászóló az X-en így fogalmazott: „Ezek a mesterséges intelligencia által generált arcok a Lucy Letby-dokumentumfilmben rohadtul furcsák.”