5 dolog, amit mindenkinek át kellene venni a Beckham családtól

Amikor a Beckham névre gondolunk, sokunknak először David ikonikus szabadrúgásai vagy Victoria elegáns divatvonalai jutnak eszünkbe. Pedig a sztárpár – akik négy gyermeket neveltek fel a reflektorfényben – valami egészen hétköznapi, mégis rendkívül értékes dolgot is művel: tudatosan építik a családi életüket.
Beckham-módszer: ilyen pozitív családi hagyományokat érdemes bevezetni az életedben
- A közös családi rituálék és hagyományok erősítik a kötődést és a szeretetet még a sztárélet közepette is
- A tudatos egymásra figyelés és támogatás – legyen szó napi vacsorákról vagy ünnepi pillanatokról
- A szeretet kifejezése néha tényleg a legegyszerűbb gesztusokban rejlik: egy kézfogás, egy visszatekintés, vagy egy „itt vagyok neked” pillanat
1. Tartsátok életben a családi hagyományokat
Nem számít, hogy hétköznap van vagy ünnep – a Beckhamek híresek arról, hogy a rendszeres családi vacsorákat és összejöveteleket igazán komolyan veszik. Victoria Beckham a „hagyományos család” és az együtt töltött idő fontosságáról a dokumentumfilmjében is beszélt már, kiemelve, hogy a közös pillanatok erősítik a köteléket még akkor is, ha a külvilág zajos. Ez a fajta tudatosság egyszerűnek tűnik, mégis ritka kincs a mai felgyorsult világban.
2. Mutass szeretetet egyszerű gesztusokkal
A Beckham család számos alkalommal mutatta már meg, hogy a szeretet nem mindig nagy gesztus – néha elég egy kézfogás, egy közös fotó vagy egy őszinte „itt vagyok”. Ez akkor is igaz, ha a közösségi média néha túlzóan dramatizálja a sztáréletet − lásd a Brooklyn-botrányt. Otthon is működik: egy ráérős kávé reggel, egy közös séta a parkban – ezek mind építik a bizalmat és a szeretetet.
3. Ünnepeljetek együtt
Megint csak muszáj hangsúlyozni - akár karácsony, akár születésnap, a közös ünneplések erősítik az összetartozást. Bár a Beckhameknél voltak nehezebb időszakok is – például Brooklyn és a család közötti feszültség – maga az ötlet, hogy együtt ünnepeljünk, jó emlékeket teremt és összehoz. Ez a fajta rituálé lehet akár egy saját családi szuperreggeli vagy egy éves filmnézős este.
4. Támogassátok egymás egyéni útját
A Beckham gyerekek mind más irányba indultak – van, aki a sportban, van, aki divatban vagy kreatív pályán találta meg a saját hangját. Ez azt mutatja, hogy a család nem csak együtt él, hanem büszke egymás sikereire is. Ez a te otthonodban is működhet: dicsérd meg a testvéred kis sikerét, támogasd a partnered új hobbiját vagy ismerd el a gyerekek erőfeszítéseit – ezek mind hozzájárulnak a családi egység megtartásához.
5. Értékeljétek a közös időt még akkor is, ha nem tökéletes
Nem minden nap tökéletes – ezt a Beckhamék is megtapasztalhatták a közelmúltban különféle családi viták közepette. De az, hogy nem adják fel a kapcsolatot vagy a közös élményeket, rengeteg erőt adhat. A megértés, a türelem és a közös emlékek építése olyan alap, amit bárki beépíthet az életébe.
Ezek is érdekelhetnek: