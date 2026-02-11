Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Megtámadták Mick Jagger menyasszonyát egy londoni elitklubban

Instagram támadás Mick Jagger Melanie Hamrick
Melanie Hamrick, Mick Jagger menyasszonya a közösségi oldalán számolt be arról, hogy megtámadták egy londoni luxusklubban. Elmondása szerint két ember hátulról megragadta, és ha a barátai nem lépnek közbe, súlyosan meg is sérülhetett volna.

Mick Jagger menyasszonya, a 38 éves egykori balerina Instagram-történetben tette közzé, hogy az előkelő Annabel’s Mayfair klubban megtámadták. Melanie Hamricket a barátai mentették meg. Azt állítja, azóta is retteg és nem érti, hogyan történhet ilyesmi.

Melanie Hamrick Mick Jagger menyasszonya és Mick Jagger.
Mick Jagger menyasszonya azt állítja megtámadták.
Forrás: WireImage

Mick Jagger menyasszonya az Instagramon számolt be a történtekről

Melanie Hamrick Instagram-történetében részletesen írt az incidensről. „Hihetetlenül nehéz ezt megosztani, de ma este megtámadtak az Annabel’s Mayfairben. Nagyon hálás vagyok a barátaimnak, hogy megvédtek. Két ember megragadott hátulról, de hál’ Istennek közbeléptek, hogy segítsenek. Megrendültem, szomorú vagyok és összetört a szívem. Nem értem, hogy az emberek miért bánnak így egymással” − idézi az Express.

Melanie Hamrick és a 82 éves Mick Jagger 2014 óta vannak együtt, az eljegyzésüket 2025 tavaszán hozták nyilvánosságra. Az American Ballet Theatre egykori prímabalerinája a Paris Match francia magazinnak adott interjújában akkor elmondta, ő és Mick már évek óta menyasszony és vőlegény. Közös gyermekük, Deveraux Octavian Basil Jagger 2016. december 8-án született. A kisfiú Hamrick első, Jagger nyolcadik gyermeke. Melanie amióta visszavonult koreográfusként és íróként ténykedik.

