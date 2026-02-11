A legújabb Epstein-aktákban 247 alkalommal említik Sarah Fergusont, ráadásul nem is akárhogyan. Az e-mailekben több olyan részlet is szerepel, amelyben Epstein, Ghislaine Maxwell és Andrew Mountbatten-Windsor becsmérlő megjegyzéseket tesznek Fergie-re.

Az Epstein-akták szerint a bűnöző és társasága kinevette Sarah Fergusont.

Forrás: FilmMagic

A dokumentumok szerint Epstein és köre gúnyolta Sarah Fergusont.

Virginia Giuffre ügyének FBI-átirata konkrét jelenetet ír le, ahol Ferguson súlyán élcelődtek.

Több e-mailben újságcikkeket küldtek Ferguson pénzügyi helyzetéről, amelyeken Epstein nevetett.

Egy 2009-es e-mailben Ferguson kifejezetten hálálkodott Epsteinnek, úgy tudni, egy időben szerelmes is volt a bűnözőbe.

Az Epstein-aktákból tanúsága szerint a bűnöző kinevette Sarah-t és Andrást

Epstein egyik áldozata, a tavaly elhunyt Virginia Giuffre egy FBI-interjúban arról beszélt, hogy egy szobában tartózkodott Ghislaine Maxwell-lel, Jeffrey Epsteinnel és Andrew Mountbatten-Windsorral, amikor azok becsmérlő megjegyzéseket tettek Sarah Fergusonra. Az Epstein-akták átirata szerint: Maxwell, Epstein és András herceg pletykálkodtak, és Sarah „Fergie” Ferguson súlyán gúnyolódtak. Az iratok között szerepelnek olyan e-mailek is, amelyeket David Stern befektető küldött Epsteinnek Ferguson pénzügyi nehézségeiről szóló cikkekkel. Egy 2010 júliusi cikk kezdősorait is idézik: „Fergie kétségbeesésében kirúgta az irodája teljes személyzetét, hogy elkerülje a csődöt – miközben most egy luxus karibi nyaralásra indul.” Egy 2011 márciusi e-mailben Epstein ezt írta: „Amikor ezt olvastam… András eladta a lányait, hogy kifizesse Fergie adósságait. Váratlanul ért, majdnem megfulladtam a nevetéstől. Ez az eddigi legjobb!!!” A dokumentumokból az azonban nem derül ki, hogy Epstein pontosan melyik történetre utalt. Egy másik, 2010 szeptemberi e-mailben Stern a Daily Mail cikkét küldte tovább Epsteinnek. „Hajléktalan és a pénzügyi összeomlás szélén áll. De van még egy kis gond... Fergie nem tudja abbahagyni a költekezést” címmel. Novemberben Stern újabb címlapot küldött: „Az adósság hercegnője: Fergie ultimátumot adott a hitelezőinek... Fogadják el a tartozásaim negyedét, vagy azt kockáztatják, hogy semmit sem kapnak.” − idézi a RadarOnline.