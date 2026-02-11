Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Nyilvánosságra hozott e-mailek szerint Jeffrey Epstein és barátai gyakran gúnyolódtak Sarah Fergusonon. Az Epstein-aktákból kiderült, hogy York volt hercegnője nevetség tárgya volt a bűnöző köreiben.

A legújabb Epstein-aktákban 247 alkalommal említik Sarah Fergusont, ráadásul nem is akárhogyan. Az e-mailekben több olyan részlet is szerepel, amelyben Epstein, Ghislaine Maxwell és Andrew Mountbatten-Windsor becsmérlő megjegyzéseket tesznek Fergie-re. 

Az Epstein-akták szerint a bűnöző és társasága kinevette Sarah Fergusont.
Forrás: FilmMagic
  • A dokumentumok szerint Epstein és köre gúnyolta Sarah Fergusont.
  • Virginia Giuffre ügyének FBI-átirata konkrét jelenetet ír le, ahol Ferguson súlyán élcelődtek.
  • Több e-mailben újságcikkeket küldtek Ferguson pénzügyi helyzetéről, amelyeken Epstein nevetett.
  • Egy 2009-es e-mailben Ferguson kifejezetten hálálkodott Epsteinnek, úgy tudni, egy időben szerelmes is volt a bűnözőbe.

Az Epstein-aktákból tanúsága szerint a bűnöző kinevette Sarah-t és Andrást

Epstein egyik áldozata, a tavaly elhunyt Virginia Giuffre egy FBI-interjúban arról beszélt, hogy egy szobában tartózkodott Ghislaine Maxwell-lel, Jeffrey Epsteinnel és Andrew Mountbatten-Windsorral, amikor azok becsmérlő megjegyzéseket tettek Sarah Fergusonra. Az Epstein-akták átirata szerint: Maxwell, Epstein és András herceg pletykálkodtak, és Sarah „Fergie” Ferguson súlyán gúnyolódtak. Az iratok között szerepelnek olyan e-mailek is, amelyeket David Stern befektető küldött Epsteinnek Ferguson pénzügyi nehézségeiről szóló cikkekkel. Egy 2010 júliusi cikk kezdősorait is idézik: „Fergie kétségbeesésében kirúgta az irodája teljes személyzetét, hogy elkerülje a csődöt – miközben most egy luxus karibi nyaralásra indul.” Egy 2011 márciusi e-mailben Epstein ezt írta: „Amikor ezt olvastam… András eladta a lányait, hogy kifizesse Fergie adósságait. Váratlanul ért, majdnem megfulladtam a nevetéstől. Ez az eddigi legjobb!!!” A dokumentumokból az azonban nem derül ki, hogy Epstein pontosan melyik történetre utalt. Egy másik, 2010 szeptemberi e-mailben Stern a Daily Mail cikkét küldte tovább Epsteinnek. „Hajléktalan és a pénzügyi összeomlás szélén áll. De van még egy kis gond... Fergie nem tudja abbahagyni a költekezést” címmel. Novemberben Stern újabb címlapot küldött: „Az adósság hercegnője: Fergie ultimátumot adott a hitelezőinek... Fogadják el a tartozásaim negyedét, vagy azt kockáztatják, hogy semmit sem kapnak.” − idézi a RadarOnline

Ferguson e-mailje Epsteinnek: szerelem vagy pénzéhség? 

Vajon tudhatta Sarah Ferguson, hogy Epstein a háta mögött kineveti? Lehet, de a közismerten kapzsi egykori hercegné pénz reményében nem csinált ügyet belőle. Egy 2010 januárjában küldött e-mailben Ferguson, aki botrányai miatt mára mindent elveszített, így írt Epsteinnek, akit a legjobb barátjának nevezett: „Legenda vagy. Nincsenek szavak arra, hogy kifejezzem szeretetem és hálám a nagylelkűségedért és kedvességedért. Állok szolgálatodra. Csak vegyél feleségül.” A királyi család történetével foglalkozó Andrew Lownie most azt állítja: Sarah Ferguson egy időben őrülten szerelmes volt Epsteinbe, és intim kapcsolat is volt közöttük. 

