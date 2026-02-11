Puffadás, IBS és ciklus: miért változik az emésztés a hormonokkal együtt

A női szervezet hormonális működése nemcsak a menstruációt, hanem számos más testi folyamatot is szabályoz. Az emésztőrendszer különösen érzékenyen reagál ezekre a változásokra, ezért nem ritka, hogy egy korábban jól kontrollált bélrendszeri panasz a ciklus egyes szakaszaiban felerősödik. A puffadás, a teltségérzet és a hasi diszkomfort ilyenkor nem véletlenszerű jelenség, hanem összetett hormonális és idegi folyamatok következménye.

Ha a puffadás nem múlik, orvosi vizsgálat ajánlott.

Forrás: Getty Images

A hormonális ingadozás hatással van a bélmozgásra.

Az IBS tünetei gyakran ciklushoz kötötten erősödnek.

A puffadás leggyakrabban a luteális szakaszban jelentkezik.

A bélrendszer érzékenysége hormonálisan fokozódhat.

A panaszok nem képzeltek és nem pszichés eredetűek.

Tudatos életmóddal és étrenddel mérsékelhetők.

Miért reagál az emésztőrendszer puffadással a hormonális változásokra?

A női ciklus során az ösztrogén és a progeszteron szintje folyamatosan változik. Ezek a hormonok nemcsak a méhnyálkahártyára hatnak, hanem az emésztőrendszer simaizmaira és idegi szabályozására is. A progeszteron emelkedése például lassítja a bélmozgást, ami fokozott gázképződéshez és puffadáshoz vezethet.

Az ösztrogén szintjének változása befolyásolja a bélfal áteresztőképességét és az idegi érzékenységet. IBS esetén ez különösen fontos, mivel az irritábilis bél szindróma egyik jellemzője a fokozott zsigeri érzékenység. Ilyenkor a normál mennyiségű gáz vagy bélmozgás is fájdalmasabbnak, kellemetlenebbnek érződik.

A hormonális változások hatással vannak a bél-agy tengely működésére is. Ez magyarázza, hogy stresszes időszakban vagy premenstruálisan az emésztési panaszok egyszerre erősödnek fel.

Hogyan jelenik meg a puffadás és az IBS a ciklus különböző szakaszaiban?

A ciklus első felében, a follikuláris szakaszban sok nő kevesebb emésztési panaszt tapasztal. Ilyenkor az ösztrogén dominanciája kedvez a bélmozgásnak, és az IBS tünetei gyakran enyhébbek. Az ovuláció környékén azonban egyeseknél átmeneti puffadás vagy hasfeszülés jelentkezhet.

A luteális szakaszban, közvetlenül a menstruáció előtt, a progeszteron szintje magasabb. Ez lassítja az emésztést, fokozza a vízvisszatartást, és kedvez a gázképződésnek. IBS-ben szenvedőknél ilyenkor gyakrabban jelentkezik puffadás, székrekedés vagy váltakozó székletürítés.