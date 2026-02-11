Haláli beavatkozás: holttestek zsírját pumpálják magukba a feszesebb bőrre vágyók

Jól olvastad! Egyesek bármit megtennének az örök fiatalságért és a feszesebb bőrért. Még akár azt is bevállalják, hogy elhunyt emberek testéből kinyert zsírt fecskendezzenek a bőrük alá! Nem hiszed el? Akkor megmutatjuk a részleteket.
Te meddig mennél el a feszesebb bőrért?
Amerikai sebészek egy csoportja bizarr módszerrel segíti a feszesebb mellekre, vagy popsikra vágyó nőket. A klinikán ugyanis holttestekből kinyert zsírt ínjekcióznak a megrendelőik által kiválasztott testrészükbe.
Hogyan történik a beavatkozás?
Egyszerű: a módszer elején megtisztítják a donorzsírt, sterilizálják, majd eltávolítják a sejtes törmeléket, a DNS-st és más elemeket, amelyek negatív immunválaszt válthatnak ki abban a szervezetben, amelybe beültetik. Ezután a valódi, természetes emberi zsírt befecskendezik a páciensek testébe, amely - mivel zsírból és kollagénből áll - alkalmazkodik és integrálódik az új szervezethez és így teltebbé teszi a célterületet. A beavatkozást végző orvosok szerint az emberi zsír sokkal tartósabb, mint a szintetikus töltőanyagok, mivel a szervezet nem bontja le azt. Amerikában egyre több sebész alkalmazza ezt a módszert, amit az orvostudomány AlloClae néven ismer. A szépészeti beavatkozás azonban külföldön nem nyerte el az emberek tetszését, sokan Zombie-BBL-nek csúfolják a furcsa módszert.
Hírességek is vették már igénybe a nem mindennapi szolgáltatást
Állítólag a Disney+ sztárja, Taylor Frankie Paul is ennek a módszernek köszönheti, hogy feszesebb lett a bőre és teltebbé váltak a domborulatai. Az orvosok szerint sok szupersztár esett már át ilyen beavatkozáson, azonban a körülmények miatt nem reklámozzák, hogy elhunytak által adományozott zsírral szépültek meg.
Az eljárást irányító szakorvos, Dr. Darren Smith plasztikai sebész szerint azonban titokban egyre többen fordulnak hozzá segítségért.
„Ez egy óriási lehetőség azoknak a pácienseknek, akik meglehetősen soványak, fittek és nincs sok saját testzsírjuk. Sok olyan felkérést kapok a munkám során, amikor egy-egy zsírleszívás után kell korrigálnom a pácienseim testét. Az AlloClae lehetőséget nyújt arra is, hogy egy zsírleszívás után a kinyert zsírt a megfelelő területre visszafecskendezzük" - árulta el a szakember a The Sunnak.
Milyen veszélyeket rejt magába a zombi-BBL?
A szintén AlloClae-beavatkozásokkal is foglalkozó Dr. Chung Tang szerint nem veszélytelen egy ilyen műtét.
„Mivel arról van szó, hogy egy elhunyt személy testéből kinyert zsírral dolgozunk, ezért egyértelműen vannak biztonsági aggályok. A saját zsírunkkal ellentétben az adományozott anyagok fertőzéseket hordozhatnak, rossz reakciót válthatnak ki az új szervezetből vagy olyan módon bomolhatnak le, amit az orvosok nem tudnak kontrollálni. Még sorozatos ellenőrzések esetén is fennáll a veszélyes a súlyos fertőzéseknek, duzzanatoknak és vérrögöknek. Legrosszabb esetben pedig a zsír bekerülhet a véráramba, aminek életveszélyes kockázatai lehetnek" - zárta sorait a szakorvos.
