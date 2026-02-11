Haláli beavatkozás: holttestek zsírját pumpálják magukba a feszesebb bőrre vágyók

Jól olvastad! Egyesek bármit megtennének az örök fiatalságért és a feszesebb bőrért. Még akár azt is bevállalják, hogy elhunyt emberek testéből kinyert zsírt fecskendezzenek a bőrük alá! Nem hiszed el? Akkor megmutatjuk a részleteket.

A feszesebb bőrért halottak zsírját fecskendeztetik magukba.

Forrás: 123rf.com

Te meddig mennél el a feszesebb bőrért?

Amerikai sebészek egy csoportja bizarr módszerrel segíti a feszesebb mellekre, vagy popsikra vágyó nőket. A klinikán ugyanis holttestekből kinyert zsírt ínjekcióznak a megrendelőik által kiválasztott testrészükbe.

Hogyan történik a beavatkozás? Egyszerű: a módszer elején megtisztítják a donorzsírt, sterilizálják, majd eltávolítják a sejtes törmeléket, a DNS-st és más elemeket, amelyek negatív immunválaszt válthatnak ki abban a szervezetben, amelybe beültetik. Ezután a valódi, természetes emberi zsírt befecskendezik a páciensek testébe, amely - mivel zsírból és kollagénből áll - alkalmazkodik és integrálódik az új szervezethez és így teltebbé teszi a célterületet. A beavatkozást végző orvosok szerint az emberi zsír sokkal tartósabb, mint a szintetikus töltőanyagok, mivel a szervezet nem bontja le azt. Amerikában egyre több sebész alkalmazza ezt a módszert, amit az orvostudomány AlloClae néven ismer. A szépészeti beavatkozás azonban külföldön nem nyerte el az emberek tetszését, sokan Zombie-BBL-nek csúfolják a furcsa módszert.

Hírességek is vették már igénybe a nem mindennapi szolgáltatást

Állítólag a Disney+ sztárja, Taylor Frankie Paul is ennek a módszernek köszönheti, hogy feszesebb lett a bőre és teltebbé váltak a domborulatai. Az orvosok szerint sok szupersztár esett már át ilyen beavatkozáson, azonban a körülmények miatt nem reklámozzák, hogy elhunytak által adományozott zsírral szépültek meg.

Állítólag Taylor Frankie Paul is igánybe vette ezt a kezelést.

Forrás: Getty Images North America

Az eljárást irányító szakorvos, Dr. Darren Smith plasztikai sebész szerint azonban titokban egyre többen fordulnak hozzá segítségért.

„Ez egy óriási lehetőség azoknak a pácienseknek, akik meglehetősen soványak, fittek és nincs sok saját testzsírjuk. Sok olyan felkérést kapok a munkám során, amikor egy-egy zsírleszívás után kell korrigálnom a pácienseim testét. Az AlloClae lehetőséget nyújt arra is, hogy egy zsírleszívás után a kinyert zsírt a megfelelő területre visszafecskendezzük" - árulta el a szakember a The Sunnak.