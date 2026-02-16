Vége, nincs már remény: meghalt a fiatal herceg, aki Londonban szenvedett súlyos balesetet

A herceg Londonban tanult, amikor egy tragikus autóbalesetben életveszélyes sérüléseket szenvedett. A karambol súlyos agysérülést és belső vérzést okozott. Bár az orvosok mindent megtettek érte, állapota nem javult: lélegeztetőgéppel tartották életben a „Szunnyadó Herceget" egészen mostanáig, egészen 36 éves koráig.

Elhunyt a „Szunnyadó Herceg”, aki 20 évig volt kómában

Forrás: Shutterstock

A „Szunnyadó Herceg” 20 évig volt kómában

Al-Waleed bin Khaled bin Talal Al Saud azaz a Szunnyadó Herceg története világszerte ismertté vált, elsősorban édesapja, Khaled herceg rendíthetetlen kitartása miatt. A családfő húsz évig nem járult hozzá, hogy a gépeket lekapcsolják, és mindvégig hitt abban, hogy fia egyszer felébredhet.

„Mély fájdalommal és szomorúsággal gyászoljuk szeretett fiunkat” – írta megrendítő bejegyzésében, amikor megerősítette fia halálhírét.

Saudi Prince Al-Waleed, known as the Sleeping Prince, has died after 20 years in coma pic.twitter.com/QemG4v1eB8 — BNO News (@BNONews) July 19, 2025

Khaled herceg rendszeresen látogatta fiát, gyakran vitte magával kisebbik gyermekeit is a kórházba. Egy alkalommal nyilvánosan is imára kérte az embereket: „Kérlek, imádkozzatok, hogy felébredjen a fiam.” Kórházi szobája ezután szinte zarándokhellyé vált: látogatók százai keresték fel, hogy imádkozzanak a felépüléséért.

Az elmúlt években időnként felröppentek hírek arról, hogy a herceg apró mozdulatokat tett, ám ezek nem hoztak valódi fordulatot az állapotában.

„Volt, hogy megmozdult az ujja, vagy kinyílt a szeme – ezek a pillanatok tartották bennünk a reményt” – idézte fel egy család egyik ismerőse a Mirrornak.

A herceg temetését vasárnap tartják Rijádban - írja a Metropol.

