Vége, nincs már remény: meghalt a fiatal herceg, aki Londonban szenvedett súlyos balesetet

A herceg Londonban tanult, amikor egy tragikus autóbalesetben életveszélyes sérüléseket szenvedett. A karambol súlyos agysérülést és belső vérzést okozott. Bár az orvosok mindent megtettek érte, állapota nem javult: lélegeztetőgéppel tartották életben a „Szunnyadó Herceget" egészen mostanáig, egészen 36 éves koráig.
A „Szunnyadó Herceg” 20 évig volt kómában
Al-Waleed bin Khaled bin Talal Al Saud azaz a Szunnyadó Herceg története világszerte ismertté vált, elsősorban édesapja, Khaled herceg rendíthetetlen kitartása miatt. A családfő húsz évig nem járult hozzá, hogy a gépeket lekapcsolják, és mindvégig hitt abban, hogy fia egyszer felébredhet.
„Mély fájdalommal és szomorúsággal gyászoljuk szeretett fiunkat” – írta megrendítő bejegyzésében, amikor megerősítette fia halálhírét.
Khaled herceg rendszeresen látogatta fiát, gyakran vitte magával kisebbik gyermekeit is a kórházba. Egy alkalommal nyilvánosan is imára kérte az embereket: „Kérlek, imádkozzatok, hogy felébredjen a fiam.” Kórházi szobája ezután szinte zarándokhellyé vált: látogatók százai keresték fel, hogy imádkozzanak a felépüléséért.
Az elmúlt években időnként felröppentek hírek arról, hogy a herceg apró mozdulatokat tett, ám ezek nem hoztak valódi fordulatot az állapotában.
„Volt, hogy megmozdult az ujja, vagy kinyílt a szeme – ezek a pillanatok tartották bennünk a reményt” – idézte fel egy család egyik ismerőse a Mirrornak.
A herceg temetését vasárnap tartják Rijádban - írja a Metropol.
