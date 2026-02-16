Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 16., hétfő Julianna, Lilla

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Budapest Central European Fashion Week
sárkány

Készülsz a hold újévre? Biztosítsd be a bőséget idén feng shui szerencsehozó tárgyakkal!

sárkány kínai holdújév feng shui
Pópity Balázs
2026.02.16.
Kezdődik a kínai holdújév! Szerezd be még most a legjobb feng shui szerencsehozó tárgyakat, hogy megidézd a bőséget 2026-ban!

A kínai holdújév közeledtével ideje végre rendet tenned a lakásodban felhalmozott káoszban, mielőtt a szerencse végleg elkerüli a házadat. A kínai hagyomány szerint, ahol még a porcica is depressziós a kosztól és a rendetlenségtől, oda a pénz be nem teszi a lábát. Szerencséére a feng shui a segítségedre lesz ebben! Összeszedtük a legjobb feng shui szerencsehozó tárgyak listáját.

Feng shui szerencsehozó tárgyak: az elefánt indiai eredetű, ennek llenére a kínaiaik is szerencsehozó amulettnek tartják.
Feng shui szerencsehozó tárgyak: az elefánt felemelt ormányával hordja be a szerencsét.
Forrás: Shutterstock

Minden, amit tudnod kell a kínai holdújévről és a feng shui szerencsehozó tárgyakról

  • Szerencsehozó tárgyak listája a vágyott gazdagságért.
  • Maneki-neko és az örökké integető mancs titka.
  • Sárkányok és elefántok helyes elhelyezésének szigorú szabályai.
  • A tűz ló évének várható spirituális és érzelmi hatásai.
  • Gyakori lakberendezési hibák a harmonikus otthon megteremtéséhez.

A kínai holdújév közeledtével mindenki hirtelen spirituális lakberendezővé válik, remélve, hogy egy-két jól elhelyezett szobor megoldja az anyagi gondjait. Pedig a bőség bevonzása nemcsak a porfogók gyűjtögetéséből áll, hanem a tudatos tértisztításból és a szimbólumok megfelelő használatából is. Írtunk egy listát feng shui szerencsehozó tárgyakból, amelyeket még be kell szerezned a holdújév előtt. Persze a tárgyak önmagukban csak akkor működnek, ha te is teszel értük, és nem csak a sült galambot várod a kanapén ülve. A feng shui az alapja annak, hogy a lakásod egy valódi bőségmágnes legyen, ahol minden sarok a te sikeredet szolgálja, hogy a holdújévet minél pozitívabb energiákkal kezd.

Mi az a holdújév?

A holdújév, vagy más néven tavaszünnep, a kínai kultúra legnagyobb eseménye, amely a megújulást és az új kezdetet szimbolizálja. Ilyenkor mindenki tiszta lappal indul, és megtesz mindent, hogy az elkövetkező tizenkét hónap sikeresebb legyen az előzőnél.

Mikor kezdődik a tűz ló éve

2026. február 17-én beköszönt a tűz ló éve. Ez egy szenvedélyes, kiszámíthatatlan és pörgős időszak lesz, szóval jobb, ha most elkezded rendezni a környezetedet, különben ez az év egyszerűen el fog gázolni.

Mi az a feng shui? Mi a feng shui jelentése?

Ez nem egy varázstrükk, hanem a térrendezés ősi művészete, amely a harmóniára és az energia szabad áramlására törekszik. Ha a környezetedet rendbe teszed, azzal a belső világodat is elkezded szinkronba hozni a lehetőségekkel, ami sosem árt.

Ezekre figyelj a feng shui lakberendezés során

A legfontosabb, hogy ne halmozz fel felesleges tárgyakat, mert a kupi a legnagyobb ellensége a szerencsének. Ha nem használtad egy éve, dobd ki, vagy add el! Érdemes elkerülni a leggyakoribb lakberendezési bakikat is, ha nem akarod, hogy a lakásod egy spirituális akadálypályává váljon számodra. 

Milyen a tökéletes feng shui hálószoba?

A hálószoba a pihenés és a feltöltődés szentélye, ahol nincs helye a munkának vagy a zavaró elektronikai eszközöknek. A tökéletes hálóban a színek és a formák is azt szolgálják, hogy reggel ne úgy ébredj, mint akit éjszaka egy úthenger lapított ki. 

Milyen feng shui szerencsehozó tárgyak kellenek egy szobába?

Érdemes elkerülni a legnangyobb lakberendezési bakikat. Ha biztosra akarsz menni, érdemes beszerezni pár szerencsehozó tárgyat is. A feng shui a következőket ajánlja.

Kínai szerencsehozó macska, ami mindig integet

A Maneki-neko nem egy dizájneralkotás, ezt lássuk be. Viszont, ha arany színűt választasz, és a bejárathoz teszed, állítólag becsalogatja a pénzt. Csak ne felejts el elemet cserélni benne, mert úgy kevésbé hatékony.

Szerencsehozó bambusz

A bambusz a rugalmasság és a kitartás jelképe, amiből neked is elkelhet némi utánpótlás a hétköznapokban. Érdemes páratlan számú szárat tartanod belőle, mert a feng shui szerint a páratlan számok hozzák el az igazi dinamizmust és a fejlődést a házba.

A kínai szerencsehozó sárkány mindentől megvéd

A sárkány a kínai kultúra csúcsragadozója, így ha védelmet és tekintélyt akarsz, ő a te mitológiai lényed. Ne tedd a földre, mert a sárkány szereti a magasságot, hiszen onnan tudja szemmel tartani a negatív energiákat, amik megpróbálnak beszökni az ajtón.

Szerencsehozó elefánt

A feng shui szerint a felfelé kunkorodó ormányú elefánt a szerencse, bölcsesség, erő és termékenység szimbóluma, amely védelmezi az otthont és vonzza a jólétet. Fontos, hogy az elefánt ormánya mindig felfelé álljon, különben a bőség kifolyik belőle. Úgy kell elhelyezni, mintha épp most masírozna be a szerencse az ajtón vagy az ablakon keresztül a lakásodba.

Füstölők

Ha a lakásodnak „elhasznált” szaga van, a Csí sem fog szívesen keringeni benne. A füstölő a feng shui szerint segít megszabadulni a negatív energiáktól, de ha attól nem is sikerül, talán elnyomja az odaégetett vacsora szagát. A füstölők nem csak a kellemetlen szagokat űzik el, hanem segítenek letisztítani a teret az óévben felgyülemlett feszültségtől. A szantálfa vagy a zsálya illata segít, hogy a gondolataid is kitisztuljanak, és végre ne csak a problémákon rágódj, hanem lásd a megoldásokat is.

Egyéb kínai szerencsehozó amulettek és kabalák

Sok ilyet találsz a kínai piacokon, de a piros zsinóron lógó érmék klasszikus darabok. Akaszd őket a kilincsre belülről, hogy bent tartsák a pénzt. A feng shui figyelmeztet: ha továbbra is ész nélkül költekezel, ezek az érmék is csak dísznek maradnak ott.

Ezek a cikkek is tetszeni fognak: 

A Tűz Ló éve mindent felkavar: így formálja át a divatot a kínai holdújév 2026-ban

Az újév igencsak izgalmasnak ígérkezik, ami a trendeket illeti. A kínai holdújév 2026-ban a Tűz Ló jegyében kel fel, mely nem hazudtolja meg magát és harsány divathullámokat vet.

A Tűz Ló évének ereje – ilyen lesz a személyiségük a 2026-ban születetteknek

Egy új év mindig új minőséget hoz, különösen akkor, ha egy különleges csillagjegy uralja. A Tűz Ló éve lendületet, szenvedélyt és erős személyiségeket ígér.

Sorsfordító év jön: 2026-ban ezek a jegyek kapják a legtöbb ajándékot az élettől

A jövő év tele lesz lendülettel, változással és bátor újrakezdésekkel. 2026-ban pedig néhány csillagjegy különösen szerencsés helyzetbe kerül!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu