Készülsz a hold újévre? Biztosítsd be a bőséget idén feng shui szerencsehozó tárgyakkal!

A kínai holdújév közeledtével ideje végre rendet tenned a lakásodban felhalmozott káoszban, mielőtt a szerencse végleg elkerüli a házadat. A kínai hagyomány szerint, ahol még a porcica is depressziós a kosztól és a rendetlenségtől, oda a pénz be nem teszi a lábát. Szerencséére a feng shui a segítségedre lesz ebben! Összeszedtük a legjobb feng shui szerencsehozó tárgyak listáját.
Minden, amit tudnod kell a kínai holdújévről és a feng shui szerencsehozó tárgyakról
- Szerencsehozó tárgyak listája a vágyott gazdagságért.
- Maneki-neko és az örökké integető mancs titka.
- Sárkányok és elefántok helyes elhelyezésének szigorú szabályai.
- A tűz ló évének várható spirituális és érzelmi hatásai.
- Gyakori lakberendezési hibák a harmonikus otthon megteremtéséhez.
A kínai holdújév közeledtével mindenki hirtelen spirituális lakberendezővé válik, remélve, hogy egy-két jól elhelyezett szobor megoldja az anyagi gondjait. Pedig a bőség bevonzása nemcsak a porfogók gyűjtögetéséből áll, hanem a tudatos tértisztításból és a szimbólumok megfelelő használatából is. Írtunk egy listát feng shui szerencsehozó tárgyakból, amelyeket még be kell szerezned a holdújév előtt. Persze a tárgyak önmagukban csak akkor működnek, ha te is teszel értük, és nem csak a sült galambot várod a kanapén ülve. A feng shui az alapja annak, hogy a lakásod egy valódi bőségmágnes legyen, ahol minden sarok a te sikeredet szolgálja, hogy a holdújévet minél pozitívabb energiákkal kezd.
Mi az a holdújév?
A holdújév, vagy más néven tavaszünnep, a kínai kultúra legnagyobb eseménye, amely a megújulást és az új kezdetet szimbolizálja. Ilyenkor mindenki tiszta lappal indul, és megtesz mindent, hogy az elkövetkező tizenkét hónap sikeresebb legyen az előzőnél.
Mikor kezdődik a tűz ló éve
2026. február 17-én beköszönt a tűz ló éve. Ez egy szenvedélyes, kiszámíthatatlan és pörgős időszak lesz, szóval jobb, ha most elkezded rendezni a környezetedet, különben ez az év egyszerűen el fog gázolni.
Mi az a feng shui? Mi a feng shui jelentése?
Ez nem egy varázstrükk, hanem a térrendezés ősi művészete, amely a harmóniára és az energia szabad áramlására törekszik. Ha a környezetedet rendbe teszed, azzal a belső világodat is elkezded szinkronba hozni a lehetőségekkel, ami sosem árt.
Ezekre figyelj a feng shui lakberendezés során
A legfontosabb, hogy ne halmozz fel felesleges tárgyakat, mert a kupi a legnagyobb ellensége a szerencsének. Ha nem használtad egy éve, dobd ki, vagy add el! Érdemes elkerülni a leggyakoribb lakberendezési bakikat is, ha nem akarod, hogy a lakásod egy spirituális akadálypályává váljon számodra.
Milyen a tökéletes feng shui hálószoba?
A hálószoba a pihenés és a feltöltődés szentélye, ahol nincs helye a munkának vagy a zavaró elektronikai eszközöknek. A tökéletes hálóban a színek és a formák is azt szolgálják, hogy reggel ne úgy ébredj, mint akit éjszaka egy úthenger lapított ki.
Milyen feng shui szerencsehozó tárgyak kellenek egy szobába?
Érdemes elkerülni a legnangyobb lakberendezési bakikat. Ha biztosra akarsz menni, érdemes beszerezni pár szerencsehozó tárgyat is. A feng shui a következőket ajánlja.
Kínai szerencsehozó macska, ami mindig integet
A Maneki-neko nem egy dizájneralkotás, ezt lássuk be. Viszont, ha arany színűt választasz, és a bejárathoz teszed, állítólag becsalogatja a pénzt. Csak ne felejts el elemet cserélni benne, mert úgy kevésbé hatékony.
Szerencsehozó bambusz
A bambusz a rugalmasság és a kitartás jelképe, amiből neked is elkelhet némi utánpótlás a hétköznapokban. Érdemes páratlan számú szárat tartanod belőle, mert a feng shui szerint a páratlan számok hozzák el az igazi dinamizmust és a fejlődést a házba.
A kínai szerencsehozó sárkány mindentől megvéd
A sárkány a kínai kultúra csúcsragadozója, így ha védelmet és tekintélyt akarsz, ő a te mitológiai lényed. Ne tedd a földre, mert a sárkány szereti a magasságot, hiszen onnan tudja szemmel tartani a negatív energiákat, amik megpróbálnak beszökni az ajtón.
Szerencsehozó elefánt
A feng shui szerint a felfelé kunkorodó ormányú elefánt a szerencse, bölcsesség, erő és termékenység szimbóluma, amely védelmezi az otthont és vonzza a jólétet. Fontos, hogy az elefánt ormánya mindig felfelé álljon, különben a bőség kifolyik belőle. Úgy kell elhelyezni, mintha épp most masírozna be a szerencse az ajtón vagy az ablakon keresztül a lakásodba.
Füstölők
Ha a lakásodnak „elhasznált” szaga van, a Csí sem fog szívesen keringeni benne. A füstölő a feng shui szerint segít megszabadulni a negatív energiáktól, de ha attól nem is sikerül, talán elnyomja az odaégetett vacsora szagát. A füstölők nem csak a kellemetlen szagokat űzik el, hanem segítenek letisztítani a teret az óévben felgyülemlett feszültségtől. A szantálfa vagy a zsálya illata segít, hogy a gondolataid is kitisztuljanak, és végre ne csak a problémákon rágódj, hanem lásd a megoldásokat is.
Egyéb kínai szerencsehozó amulettek és kabalák
Sok ilyet találsz a kínai piacokon, de a piros zsinóron lógó érmék klasszikus darabok. Akaszd őket a kilincsre belülről, hogy bent tartsák a pénzt. A feng shui figyelmeztet: ha továbbra is ész nélkül költekezel, ezek az érmék is csak dísznek maradnak ott.
