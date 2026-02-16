Készülsz a hold újévre? Biztosítsd be a bőséget idén feng shui szerencsehozó tárgyakkal!

A kínai holdújév közeledtével ideje végre rendet tenned a lakásodban felhalmozott káoszban, mielőtt a szerencse végleg elkerüli a házadat. A kínai hagyomány szerint, ahol még a porcica is depressziós a kosztól és a rendetlenségtől, oda a pénz be nem teszi a lábát. Szerencséére a feng shui a segítségedre lesz ebben! Összeszedtük a legjobb feng shui szerencsehozó tárgyak listáját.

Feng shui szerencsehozó tárgyak: az elefánt felemelt ormányával hordja be a szerencsét.

Forrás: Shutterstock

Minden, amit tudnod kell a kínai holdújévről és a feng shui szerencsehozó tárgyakról Szerencsehozó tárgyak listája a vágyott gazdagságért.

Maneki-neko és az örökké integető mancs titka.

Sárkányok és elefántok helyes elhelyezésének szigorú szabályai.

A tűz ló évének várható spirituális és érzelmi hatásai.

Gyakori lakberendezési hibák a harmonikus otthon megteremtéséhez.

A kínai holdújév közeledtével mindenki hirtelen spirituális lakberendezővé válik, remélve, hogy egy-két jól elhelyezett szobor megoldja az anyagi gondjait. Pedig a bőség bevonzása nemcsak a porfogók gyűjtögetéséből áll, hanem a tudatos tértisztításból és a szimbólumok megfelelő használatából is. Írtunk egy listát feng shui szerencsehozó tárgyakból, amelyeket még be kell szerezned a holdújév előtt. Persze a tárgyak önmagukban csak akkor működnek, ha te is teszel értük, és nem csak a sült galambot várod a kanapén ülve. A feng shui az alapja annak, hogy a lakásod egy valódi bőségmágnes legyen, ahol minden sarok a te sikeredet szolgálja, hogy a holdújévet minél pozitívabb energiákkal kezd.

Mi az a holdújév?

A holdújév, vagy más néven tavaszünnep, a kínai kultúra legnagyobb eseménye, amely a megújulást és az új kezdetet szimbolizálja. Ilyenkor mindenki tiszta lappal indul, és megtesz mindent, hogy az elkövetkező tizenkét hónap sikeresebb legyen az előzőnél.

Mikor kezdődik a tűz ló éve

2026. február 17-én beköszönt a tűz ló éve. Ez egy szenvedélyes, kiszámíthatatlan és pörgős időszak lesz, szóval jobb, ha most elkezded rendezni a környezetedet, különben ez az év egyszerűen el fog gázolni.

Mi az a feng shui? Mi a feng shui jelentése?

Ez nem egy varázstrükk, hanem a térrendezés ősi művészete, amely a harmóniára és az energia szabad áramlására törekszik. Ha a környezetedet rendbe teszed, azzal a belső világodat is elkezded szinkronba hozni a lehetőségekkel, ami sosem árt.