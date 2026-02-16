Az elfeledett negyedik: Clevei Anna, VIII. Henrik legsikeresebb felesége

Amikor VIII. Henrik feleségeiről van szó, hajlamosak vagyunk kifelejteni a negyediket, pedig ő bizonyult a legsikeresebbnek mind közül. Clevei Anna ugyan csak fél évig volt angol királyné, ám alkalmazkodóképessége révén képes volt a maga javára hajtani az eseményeket, még akkor is, amikor az élete forgott kockán. Ismerkedj meg a Tudor-kor lenyűgöző királynéjával!
Clevi Anna, az ötödik feleség
- 1540-ben, mindössze hat hónapig volt VIII. Henrik felesége.
- Clevei Annát tévesen csúnyácska, bukott nőnek tartják.
- A válás után is megbecsült tagja maradt az angol udvarnak.
- Még a király halála után is vígan élt a Tudor-korban
Mítosz és valóság: VIII. Henrik csúnyácska felesége?
Amikor szeretett felesége Jeyne Seymour halála után VIII. Henrik új asszony után nézett, a csatorna túloldalán kezdett keresgélni. Nem mondhatni, hogy Clevei Anna szépségét dalokba szőtték a dalnokok, így eleinte a király is elzárkózott a német hercegnővel kötendő frigytől. Azonban a francia király és német-római császár szövetséget kötött, neki is szüksége volt megbízható barátokra, végül kénytelen volt belemenni a házasságba.
A miniszterelnök, Thomas Cromwell a legjobb festőt küldte Düsseldorfba, ahonnan egy kedves arcú, szép nő portréja érkezett vissza. VIII. Henrik el volt ragadtatva, megköttetett hát a szerződés. Amikor viszont 1540-ben újév első napján meglátta jegyesét, hideg zuhanyként érte, hogy jövendőbelije nem olyan mint a portrén. Mondjuk ki: catfish áldozata lett. Ugyanis Clevei Anna portréja finoman fogalmazva is megszépítette a valóságot, a találkozó után pedig azt kiáltozta: „Nem tetszik! Nem tetszik!”. De valóban olyan csúnya lett volna negyedik királynéja?
A kortársak beszámolói szerint csinos nő volt, még ha nem is kiemelkedő szépség. Az viszont igaz, hogy VIII. Henrik korábbi, alacsony filigrán testalkatú feleségeivel ellentétben Clevei Anna magas, erős csontozatú nő volt nagy orral és himlőhelyekkel. Arról se feledkezzünk meg, hogy a negyvenes éveit taposó király, a maga 132 cm-es derékbőségével sem volt épp egy matyóhímzés.
Clevei Anna és VIII. Henrik kudarcra ítélt házassága
Ugyan a király mindent megtett, hogy megakadályozza a frigyet, a feszült külpolitikai légkörben nem tehette meg, hogy magára haragítja családját, így kénytelen-kelletlen oltár elé vezette negyedik királynéját. Amikor a házasság elhálására került volna sor, a korábban megbízhatóan működő királyi szerszám nem akart működésbe lépni. A királyt taszította felesége teste, állítása szerint nem is volt szűz, ráadásul gonosz szaga volt. Az sem segített sokat a dolgon, hogy Clevei Anna ismeretei a nemi életről teljesen hiányosak voltak, például azt hitte, hogy egy csóktól és öleléstől teherbe eshet.
A német udvar teljesen más szokásokat követett: míg az angolok sokat adtak arra, hogy az arisztokrata lányok zenét, táncot és nyelveket tanuljanak, hogy később kiváló társaság legyenek. A német udvarban ezzel szemben inkább házimunkára oktatták a lányokat.
Amikor a Tudor-kori angliába érkezett, Clevei Anna nem is tudott még angolul, ami nyilván tovább rontott a helyzeten. A nehézségek ellenére a külvilág felé VIII. Henrik a tökéletes királyi pár képét mutatta, ám a színfalak mögött az elejétől fogva a házasság felbontását tervezte. A kudarcra ítélt házasság balladájában végül a király Catherine Howard iránt lobbant szerelme hozta el a hattyúdalt. Annak ürügyén, hogy korábban jegyben járt a lotharingiai hercegség örökösével, a házasságot végül érvénytelenítették. Anna kétségbeesett, ugyanis nem akart Boleyn Anna sorsára jutni, így végül behódolt és megadta, amit a király kívánt tőle.
Clevei Anna, aki túlélt és győzött a Tudor-korban
VIII. Henrik nem győzött hálás lenni Clevei Anna készségességéért, ugyanis bőkezű éves járadék mellett még a richmondi, valamint a bletchingly-i birtokot is neki adta. Később még Boleyn Anna egykori rezidenciáját is megkapta, emellett királyi ékszereit és bútorait is megtarthatta. Még komolyabb kiváltság volt, hogy a király hivatalosan is nővérének nevezte, és a továbbiakban is az udvar megbecsült tagja maradt.
Azonban Clevei Anna is jól forgatta lapjait: barátságot kötött Catherine Howarddal, diszkréciója révén pedig mindenki jóindulatát kivívta. Különösen jó viszonyt ápolt mostohalányaival, akiknek példaképül szolgált.
Miután VIII. Henrik elhunyt, pozíciója megingott, több birtokát is elkobozták, ám sikerült kihoznia a legtöbbet a helyzetből. Amikor I. Mária trónra lépett, díszpáholyban vett részt koronázásán, a későbbi I. Erzsébettel együtt, majd közös hintóban utazott Anglia újdonsült királynőjével. Remekül érzékelteti diszkrét, szeretetre méltó természetét, hogy még a szigorú katolikus rezsimben is túlélt, amikor pedig 41 évesen váratlanul elhunyt, Tudor Mária királynéhoz méltó temetést szervezett számára.
A félreértett negyedik feleség
Clevei Anna története nem csak számunkra, de I. Erzsébet angol királynőnek is intő példa volt, hogy az alkalmazkodás és pragmatizmus előbbre visz, mint a puszta elvek. VIII. Henrik feleségei közül a negyedik nemcsak túlélte a királyt, de még a legkínosabb helyzetet is képes volt a maga javára fordítani.
