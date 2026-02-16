Az elfeledett negyedik: Clevei Anna, VIII. Henrik legsikeresebb felesége

Amikor VIII. Henrik feleségeiről van szó, hajlamosak vagyunk kifelejteni a negyediket, pedig ő bizonyult a legsikeresebbnek mind közül. Clevei Anna ugyan csak fél évig volt angol királyné, ám alkalmazkodóképessége révén képes volt a maga javára hajtani az eseményeket, még akkor is, amikor az élete forgott kockán. Ismerkedj meg a Tudor-kor lenyűgöző királynéjával!

Clevei Anna, VIII. Henrik félreértett negyedi felesége

Clevi Anna, az ötödik feleség 1540-ben, mindössze hat hónapig volt VIII. Henrik felesége.

Clevei Annát tévesen csúnyácska, bukott nőnek tartják.

A válás után is megbecsült tagja maradt az angol udvarnak.

Még a király halála után is vígan élt a Tudor-korban

Mítosz és valóság: VIII. Henrik csúnyácska felesége?

Amikor szeretett felesége Jeyne Seymour halála után VIII. Henrik új asszony után nézett, a csatorna túloldalán kezdett keresgélni. Nem mondhatni, hogy Clevei Anna szépségét dalokba szőtték a dalnokok, így eleinte a király is elzárkózott a német hercegnővel kötendő frigytől. Azonban a francia király és német-római császár szövetséget kötött, neki is szüksége volt megbízható barátokra, végül kénytelen volt belemenni a házasságba.

A miniszterelnök, Thomas Cromwell a legjobb festőt küldte Düsseldorfba, ahonnan egy kedves arcú, szép nő portréja érkezett vissza. VIII. Henrik el volt ragadtatva, megköttetett hát a szerződés. Amikor viszont 1540-ben újév első napján meglátta jegyesét, hideg zuhanyként érte, hogy jövendőbelije nem olyan mint a portrén. Mondjuk ki: catfish áldozata lett. Ugyanis Clevei Anna portréja finoman fogalmazva is megszépítette a valóságot, a találkozó után pedig azt kiáltozta: „Nem tetszik! Nem tetszik!”. De valóban olyan csúnya lett volna negyedik királynéja?

Clevei Anna és a király találkozása nem volt zökkenőmentes.

A kortársak beszámolói szerint csinos nő volt, még ha nem is kiemelkedő szépség. Az viszont igaz, hogy VIII. Henrik korábbi, alacsony filigrán testalkatú feleségeivel ellentétben Clevei Anna magas, erős csontozatú nő volt nagy orral és himlőhelyekkel. Arról se feledkezzünk meg, hogy a negyvenes éveit taposó király, a maga 132 cm-es derékbőségével sem volt épp egy matyóhímzés.