Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 16., hétfő Julianna, Lilla

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Budapest Central European Fashion Week
2026 trend

BCEFW 2026: Kerényi Virág új kollekciójával megreformálta a maximalista divatot– Exkluzív interjú a divattervezővel

MW - Török Gergely
2026 trend interjú BCEFW Kerényi Virág
Kerényi Virág új kollekciója egy szerelmes levél a maximalista divatrajongók számára. A BCEFW egyik legsikeresebb show-ja Kerényi Virág bemutatója volt. Nézd meg mit mesélt a divattervező új őszi/téli kollekciójáról!

A Kerényi Virág-show a Budapest Central European Fashion Week (BCEFW) egyik legjobban várt divatbemutatója volt. Az új kollekció elképesztő fogadtatást kapott. 2026 divatjában egyre erőteljesebb lesz a maximalizmus, erről és a divatbemutatóról kérdeztük a divattervezőt.

BCEFW 2026 Kerényi Virág
BCEFW 2026: Kerényi Virág divattervező extravagáns kollekciója.
Forrás: MW

BCEFW 2026: ünnepeljük a maximalizmust

  • Kerényi Virág divattervező bemutatta új téli/őszi kollekcióját, amit tapsvihar, ujjongás és ámulat követett. 
  • A divatbemutató után volt szerencsénk beszélni Virággal, és megkérdeztük mit gondol az új évi divatról. 
  • Nézd meg galériánkban az elképesztő tervezéseket!

Mint minden évben, idén is hatalmas sikere volt a Budapest Central European Fashion Weeknek. Szombaton 18 órakor kezdődött Kerényi Virág divatbemutatója, a sztárok, influenszerek és a lelkes rajongók sokasága pedig várta milyen új őrülettel készül Virág. A téli és őszi divatot a legtöbben a szürke, fekete és egyhangú összeállításokkal azonosítják. Ezt a sztereotípiát Virág teljesen lerombolja, és utat enged az izgalmas, kreatív, színes és játékos öltözködésnek. Ruhái merészek, vagányok, szinte a divatrajongóknak szánt szerelmes levelek. Az elképesztő sikert arató bemutató után megkérdeztük Virágot az új kollekcióról, a show-ról és a 2026 divatjáról. Amikor Virágot arról kérdeztük, mit gondol az idei divat maximalista irányzatáról, a következőt mondta: 

Végre nem fognak bolondnak nézni! Én évek óta a maxot is kimaxolom, sőt még arra is ráteszek egy lapáttal, így most egy kicsit jobban bele fogok simulni a hétköznapi divatba.  

Jó pár évvel ez előtt Virág sok kritikát kapott azért, mert ruháit szegecsekkel díszítette. Azonban a jelenlegi divat is őt igazolja, hiszen most rengeteg más márka és tervező átvette ezt a stílust. „Számomra ez pozitív visszacsatolás a jelenlegi trendektől, hogy nyugodtan lehet a sok az sok" − mondta Virág.

Kerényi Virág 2026/2027 őszi/téli kollekciója.
Forrás: MW

Az idei Kerényi Virág-divatbemutatót egy elképesztő, fekete outfit nyitotta, amihez a divattervező egy felkapott dark techno számot választott. A szett és a zene sötét hangulata igazi libabőrös érzést keltett a teremben. Erről a zenei választásról kérdeztük a tervezőt: Tőlem megszokható, hogy a modelleket vagy Rap, Hip-Hop vagy R&B zenére vonultatom fel. Mert én tiniként óriási rajongója voltam ezeknek a zenei stílusoknak. De minden évben próbálok magamhoz képest megújulni és újat mutatni.  Virág elmesélte, hogy nemrégiben, amikor vezetés közben zenét hallgatott a lejátszási listára véletlenszerűen felkerült az Anyma- Syren című TikTok felkapott szám, és az első reakciója az volt, hogy a modelleknek erre a számra kell indulniuk.  

Ez a szám nagyon megmozdított bennem valamit, és ez az érzés volt a mögöttes üzenet. Amikor készül a kollekció, és látom a fotókat, a fittinget, úgy alakul a zenei választásom is. Így áll össze ez az együttes, mert akkor már tudom, hogy arra a számra fognak tudni menni a lányok. Számomra nagyon fontos szempont, hogy a modellek tudjanak vonulni az adott számra, mert ez rengeteget hozzáad a divatbemutatóhoz.  

kerényi virág divattervező
Kerényi Virág divattervező a 2026-os Budapest Central European Fashion Weeken. 
Forrás: MW

Virág, mint mindig, idén is megreformálta a magyar divatot. Ruháit a megtestesült különlegesség és egyediség jellemzi. Míg ő extravagáns világot képviseli, addig a NUBU és a Nanushka a minimalizmust és a letisztultságot testesítette meg. 

Kattints a galériára, és nézd meg a 2026/2027 őszi és téli Kerényi Virág kollekciót!

1 / 14
1 / 14
1 / 14
1 / 14
1 / 14
1 / 14
1 / 14
1 / 14
1 / 14
1 / 14
1 / 14
1 / 14
1 / 14
1 / 14
BCEFW 2026: Kerényi Virág
MW

 

Nézd meg további BCEFW cikkeinket is:

Óriási sikert aratott a NUBU a Budapest Central European Fashion Weeken – Garam Judit az alkotói folyamatról mesélt

Kényelem, funkció és fenntarthatóság – ez a NUBU örök mottója.

Lágy brutalizmus és érzelmes földszínek – Ilyen volt a Nanushka divatbemutatója a BCEFW-n

Munkaruha, keménység, mégis puha sziluett, és egy furcsa, meghatározó érzés. A BCEFW most nemcsak trendeket mutat, hanem hangulatot is.

Vastaps az Apolló Galériában: debütált Szarvas Valentin kollekciója a Budapest Central European Fashion Weeken

Budapest Central European Fashion Week keretében debütált Szarvas Valentin Csendélet kollekciója.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu