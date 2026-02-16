Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Szétszedték Brooklyn Beckhamet a Valentin-napi posztja miatt: „Ez lenne a magánélet?”

sztárcsemete valentin-nap Brooklyn Beckham Nicola Peltz
Horváth Angéla
2026.02.16.
Romantikus gesztusnak szánta, mégis kifilézték érte. Brooklyn Beckham Valentin-napi üzenete, amit a feleségének küldött, sokaknál kiverte a biztosítékot.

Brooklyn Beckham szívhez szóló üzenettel köszöntötte feleségét, Nicola Peltzet Valentin-nap alkalmából, ám a bejegyzés nem aratott osztatlan sikert. David Beckham 26 éves fia február 15-én, egy nappal az ünnep után osztotta meg Instagram-oldalán a romantikus hangvételű posztot.

A képen Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz
Brooklyn Beckham és Nicola Peltz
Forrás: Getty Images

A fekete-fehér fotón a félmeztelen Brooklyn Beckham látható, amint 31 éves feleségét, Nicolát csókolja. A képhez a következő sorokat írta: „Boldog Valentin-napot, bébi x Én vagyok a világ legszerencsésebb embere, hogy minden évben a Valentinomnak nevezhetlek x Jobban szeretlek, mint gondolnád, örökké megvédelek és szeretlek x.”

 

Brookly Beckham Valentin-napi üzenete kiverte a biztosítékot

A szerelmes vallomás azonban sokaknál kiverte a biztosítékot. Több kommentelő is furcsának nevezte a bejegyzést, és volt, aki egyenesen azt kérdezte: „Csak én gondolom, hogy ez furcsa?” Mások a pár korábbi, magánéletre vonatkozó kijelentéseit emlegették. „Nem ti akartatok privát szférát?” – írta egy felhasználó, míg egy másik így fogalmazott: „Ez az a hőn áhított magánélet?” 

Nicola Peltz is nyilvánosan fejezte ki érzéseit férje iránt. Instagramján azt írta: „Minden nap egyre jobban szeretlek! Annyira szerencsés vagyok, hogy örökre a Valentinomnak hívhatlak. Te vagy a legszebb ember, imádok veled élni.” 

Gordon Ramsey beszólt Brooklyn Beckhamnek

A párocska romantikus hétvégéjébe azonban belerondított Gordon Ramsay, a világhírű séf, aki régóta közeli barátja David és Victoria Beckhamnek. A híres szakács február 14-én kikövette Brooklynt az Instagramon. 

„Brooklyn próbálja megtalálni a saját útját, és ezt tisztelem benne. Ez nagyon jó dolog. De ne felejtsd el, honnan jöttél. És őszintén szólva, egy napon már nem lesz itt az anyukád és az apukád, ezt meg kell értened. Egy nap majd rájössz erre” – mondta a séf. Hozzátette: „Saját szememmel láttam, milyen jó szülők ők. David egyszerűen hihetetlen apa. Mindketten rengeteg energiát fektetnek a gyerekeikbe, és tudom, hányszor húzták ki Brooklynt a szarból.”

