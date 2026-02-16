Katalin hercegné titkos kapaszkodója: természetes gyógymód is segítette a rák leküzdésében

Amikor Katalin hercegné érzelmes videóüzenetben közölte a nyilvánossággal, hogy rákbetegsége miatt kemoterápiára van szüksége, az egész világ együttérzéssel fordult felé. A walesi hercegné a bejelentése után ideiglenesen visszavonult közéleti feladataitól, hogy minden erejével a gyógyulására koncentrálhasson.

Katalin hercegné alternatív gyógymódokat is kipórbált a betegsége idején

Forrás: Getty Images

Russell Myers, a Mirror királyi szerkesztője eddig nem ismert részleteket tár fel a walesi hercegről és hercegnéről szóló életrajzában. Arról is írt, hogyan élte meg Katalin hercegné a kezelések időszakát. A szerző palotai bennfentesekre és a házaspárhoz közel álló forrásokra hivatkozva rajzol képet arról, miként próbálták átvészelni ezt a rendkívüli időszakot.

A hercegné korábban nyilvánosan is köszönetet mondott az őt kezelő orvosi csapatnak, és őszintén beszélt arról, milyen nehézségekkel jár a gyógykezelés a mindennapokban. Egy 2025-ös essexi kórházlátogatás alkalmával azt mondta, hogy nagy nyomás nehezedik a betegekre, bátorságot kell mutatniuk, de közben sokan úgy érzik, otthon sem tudnak már úgy helytállni, mint korábban.

Katalin hercegné betegsége: természetes gyógymód is segítette a felépülését

A könyv egyik legérdekesebb állítása szerint Katalin hercegné a kezelések kezdetétől egy ősi japán gyakorlatban talált kapaszkodót. A barátainak „természetes gyógymódként” emlegette a shinrin-yokut, vagyis az úgynevezett erdőfürdőzést, a természetben való tudatos jelenlétet. Japánban ez a módszer széles körben elterjedt, a stressz csökkentésére, valamint a testi-lelki jóllét támogatására alkalmazzák.

„Ő mindig is hitt a természet gyógyító erejében” – idéz a szerző egy, a családhoz közel álló forrást. A beszámoló szerint a természetben töltött idő nemcsak Katalin számára jelentett erőt, hanem a család egységét is megerősítette a nehéz hónapok alatt. A közös kirándulások és a csendes, természetközeli pillanatok fontos szerepet játszottak abban, hogy a hercegné fizikailag és lelkileg is erős maradjon.

A nyilvános szereplésekhez való visszatérése után Katalin hercegné egy négyrészes videósorozatot is indított Mother Nature címmel, amely a négy évszak – tavasz, nyár, ősz és tél – szépségét és üzenetét mutatja be. A walesi hercegi pár hivatalos közösségi oldalain megosztott sorozat záró, téli epizódjához fűzött gondolataiból egyértelműen kiderült, mekkora jelentőséggel bír számára a projekt.