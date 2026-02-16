Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 16., hétfő Julianna, Lilla

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Budapest Central European Fashion Week
kozmetikusmester

A rettegett beautyszakértő, akit minden nőnek ismernie kell: Helena Rubinsteinnek köszönhetjük a szempillaspirált

kozmetikusmester szempillaspirál történelem
Jónás Ágnes
2026.02.16.
Chaja Rubinstein valószínűleg ismeretlen maradt volna a világ számára, ha nem szegül szembe szülei akaratával, és megházasodik azzal a férfival, akit szántak neki. Chajanak – vagy ahogy a világ ismeri, Helena Rubinsteinnek – azonban volt bátorsága nemet mondani, majd pénz, angoltudás és tervek nélkül szülővárosából, Krakkóból Ausztráliába menekült. Táskájában mindössze 12 üveg arckrémet vitt magával, amit az édesanyja készített.

Egy ideig nagybátyjánál húzta meg magát Nyugat-Victoriában, dolgozott nevelőnőként és felszolgálóként is. Szabad óráiban Helena Rubinstein létrehozott egy lanolin alapú krémet, amelybe levendula, fenyőkéreg és tavirózsák esszenciáját csepegtette. Mivel nem volt jobb ötlete, bőröndből árulta őket az utcán. Az elkészítés 10 percet igényelt, darabját 6 schillingért vették a járókelők, elsősorban a hölgyek. 

Helena Rubinstein 1960-ban ékszerei között ül.
Helena Rubinstein: lengyel zsidók gyermeke, aki nulláról építette fel  kozmetikai birodalmát. 
Forrás: Hulton Archive

Helena Rubintsein: a nő, aki egyetlen táskával szökött Ausztráliába

  • Milyen volt Helena Rubinstein krémje, amivel nagy sikert aratott?
  • Hogyan forrdalamasított a bőrápolást Helena Rubinstein?
  • Melyik termékkel vált legyőzhetetlenné? 

Crème Valaze, Helena Rubinstein első professzionális kozmetikuma

A lanolin alapú krémet Créme Valaze-nak nevezte el, és akkora sikert aratott velük, hogy 1902-re megnyithatta a világ első szépségszalonját Melbourne-ben. Olyasmit csinált itt, amit előtte senki: bőrdiagnózison alapuló kezeléseket. 

Később vállalkozásával nemzetköz vizekre evezett: 1912-ben Párizsban, majd New Yorkban sikerült szépségszalont nyitnia a spórolt pénzéből. 

Egy csinos kis összegért aztán eladta az amerikai céget a Lehman Brothersnek, majd a nagy gazdasági világválság után kevesebb mint egymillió dollárért visszavásárolta (ekkorra 100 millió dollárra nőtt az ára). 

Helena Rubinstein egyik lakása
Helena Rubinstein nem éppen szűk kis garzonban élt. 
Forrás: Bettmann

A világ első kozmetikai képzései Helena Rubinstein szalonjaiban

Rubinstein volt az, aki életre hívta az első kozmetikai képzéseket is, valamint bevezette a bőrtípusok azon osztályozását, amelyeket nők milliói vesznek alapul a mai napig: száraz, normál, zsíros, kombinált és az érzékeny bőrt. Akkoriban ez forradalmi felfedezésnek számított. 

Kozmetikai kezelés Helena Rubinstein szalonjában
Helena Rubinstein volt az első a világon, aki szakszerű kozmetikai kezeléseket alkalmazott. 
Forrás: Picture Post

Helena Rubinstein szempillaspirálja: többé nem volt konkurenciája

Rubinstein gondolt egyet, és úgy döntött, kellene még valami. Az a bizonyos hab a tortán. 

Megvásárolta hát a vízálló szempillaspirál és a fényvédő krém elődjének szabadalmi jogait. Azóta rengeteg szempillaspirál közül válogathatunk, hála az ő úttörő fejlesztéseinek.  Ezt követően szalonjaiban jócskán megemelte az árait, rájött ugyanis, hogy a nők abban bíznak, ami drága. Sűrűn hangoztatta azt is: „nincs csúnya nő, csak lusta”. 

Szempillaspirál Helena Rubinstein szalonjában
Szempillaspirál Helena Rubinstein szalonjában. 
Forrás: Picture Post

Bár volt mit a tejbe aprítania, kollégáival felettébb szűkmarkú volt, és magára is sajnálta a pénzt. Szinte sosem járt étterembe, inkább szenvicset fogyasztott. Mai szóval igazi munkamániás volt: sosem tétlenkedett, és amíg egészségi állapota engedte, állhatatosan dolgozott. Szentül hitte: a munka lealább annyira konzervál, mint a luxuskozmetikumok. 

Szívesen olvasnál hasonló cikkeket? Itt megteheted:

Ősi főzet a szépség szolgálatában – Rózsavíz a legjobb dolog, ami az arcoddal történhet!

A rózsa nemcsak illatos, de fantasztikus hatóanyagai révén kozmetikumok ütős alapanyaga is. Egyik legismertebb felhasználása a történelmi korok óta népszerű rózsavíz.

Gua Sha kő, amivel éveket is letagadhatsz: van élet a ránctalanító krémeken túl

A Gua Sha arcmasszázs gyakorlók azt állítják, hogy ez a „mozgásforma” erősíti az arcizmokat és fokozza a vérkeringést, ezáltal pedig csökkenti a finom ráncokat. Érdemes lehet kipróbálni.

Ez történik, ha egy traumatizált fiú mer nagyot álmodni – Roberto Cavalli divattervező ma lenne 85 éves

Roberto Cavalli olyan ember volt, aki egész életében bizonyítani akart: önmagának, a nőknek, a világnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu