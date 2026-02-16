A rettegett beautyszakértő, akit minden nőnek ismernie kell: Helena Rubinsteinnek köszönhetjük a szempillaspirált

Egy ideig nagybátyjánál húzta meg magát Nyugat-Victoriában, dolgozott nevelőnőként és felszolgálóként is. Szabad óráiban Helena Rubinstein létrehozott egy lanolin alapú krémet, amelybe levendula, fenyőkéreg és tavirózsák esszenciáját csepegtette. Mivel nem volt jobb ötlete, bőröndből árulta őket az utcán. Az elkészítés 10 percet igényelt, darabját 6 schillingért vették a járókelők, elsősorban a hölgyek.

Helena Rubinstein: lengyel zsidók gyermeke, aki nulláról építette fel kozmetikai birodalmát.

Forrás: Hulton Archive

Helena Rubintsein: a nő, aki egyetlen táskával szökött Ausztráliába Milyen volt Helena Rubinstein krémje, amivel nagy sikert aratott?

Hogyan forrdalamasított a bőrápolást Helena Rubinstein?

Melyik termékkel vált legyőzhetetlenné?

Crème Valaze, Helena Rubinstein első professzionális kozmetikuma

A lanolin alapú krémet Créme Valaze-nak nevezte el, és akkora sikert aratott velük, hogy 1902-re megnyithatta a világ első szépségszalonját Melbourne-ben. Olyasmit csinált itt, amit előtte senki: bőrdiagnózison alapuló kezeléseket.

Később vállalkozásával nemzetköz vizekre evezett: 1912-ben Párizsban, majd New Yorkban sikerült szépségszalont nyitnia a spórolt pénzéből.

Egy csinos kis összegért aztán eladta az amerikai céget a Lehman Brothersnek, majd a nagy gazdasági világválság után kevesebb mint egymillió dollárért visszavásárolta (ekkorra 100 millió dollárra nőtt az ára).

Helena Rubinstein nem éppen szűk kis garzonban élt.

Forrás: Bettmann

A világ első kozmetikai képzései Helena Rubinstein szalonjaiban

Rubinstein volt az, aki életre hívta az első kozmetikai képzéseket is, valamint bevezette a bőrtípusok azon osztályozását, amelyeket nők milliói vesznek alapul a mai napig: száraz, normál, zsíros, kombinált és az érzékeny bőrt. Akkoriban ez forradalmi felfedezésnek számított.

Helena Rubinstein volt az első a világon, aki szakszerű kozmetikai kezeléseket alkalmazott.

Forrás: Picture Post

Helena Rubinstein szempillaspirálja: többé nem volt konkurenciája

Rubinstein gondolt egyet, és úgy döntött, kellene még valami. Az a bizonyos hab a tortán.