Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 16., hétfő Julianna, Lilla

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Budapest Central European Fashion Week
sztáresküvő

Férjhez ment a Strager Things sztárja: Maya Hawk-ot híres édesapja vezette az oltárhoz - Fotó

sztáresküvő Stranger Things Maya Hawke Ethan Hawke
Szabados Dániel
2026.02.16.
Valentin-napon, New York egyik patinás templomában mondta ki a boldogító igent Maya Hawke és Christian Lee Hutson. A 27 éves színésznő és a 35 éves dalszerző a manhattani St. George’s Episcopal Church-ben házasodott össze, a ceremónián pedig a családtagok mellett számos ismert arc is megjelent.

A menyasszonyt édesapja, Ethan Hawke kísérte az oltárhoz. Az 55 éves színész elegáns fekete öltönyben érkezett, kezében fehér virágcsokorral. A büszke apa végig lánya mellett maradt, majd ő vezette az oltár elé Maya Hawke-ot. A szintén 55 éves Uma Thurman világoskék, virágmintás ruhában vett részt az eseményen.

A képem menyasszonyi ruhában Maya Hawk, mellett az édesapja, Ethan Hawk
Férjhez ment Maya Hawk - Az édesapja, Ethan Hawk kísérte az oltárhoz

Az esküvőn a Stranger Things több szereplője is feltűnt: Finn Wolfhard, Joe Keery, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Sadie Sink és Natalie Dyer is jelen volt. A templomi szertartás után az ifjú házasok és meghívottaik rövid sétával vonultak át a Gramercy Park közelében található The Players Members Clubba, ahol órákon át ünnepeltek.

Maya Hawk és Christian Lee Hutson 3 éve alkotnak egy párt

Maya Hawk és Christian Lee Hutson kapcsolata 2023-ban lett nyilvános, amikor New Yorkban csókolózás közben fotózták le őket. A pár nemcsak a magánéletben, hanem a zenében is szoros alkotótársi kapcsolatban áll: együtt dolgoztak Maya második albumán, a Mosson, valamint a 2024-ben megjelent Chaos Angel című lemezén. Maya éneke hallható Hutson Paradise Pop. 10 című albumán is, és az énekes 2025-ös turnéjának több állomásán színpadra lépett férje oldalán.

A színésznő 2024 júniusában a Varietynek arról beszélt, hogy Hutson sokat segített neki zenei karrierjében. Ugyanebben az időszakban a Zach Sang Show-ban azt mondta: szerinte a barátságból születő szerelem a legjobb, mert az ilyen kapcsolatban a felek már ismerik és értik egymást. A pár 2025 áprilisában, a John Proctor Is the Villain című Broadway-produkció premierjén lépett először együtt a vörös szőnyegre

Maya Hawk Uma Thurman és Ethan Hawke legidősebb gyermeke. A két színész 1998 és 2005 él házasságban. Van egy közös fiuk is, a 24 éves Levon Roan Thurman-Hawke. Ethan Hawke-nak második feleségétől, Ryan Shawhughes Hawke-tól is született két gyermeke: a most 17 éves Clementine és a 14 éves Indiana. Uma Thurmannek exvőlegényétől, Arpad Bussontól született egy lánya, a most 13 éves Luna.

Ezek  a cikkek is érdekelhetnek: 

Fordulatokkal és emlékezetes pillanatokkal indult A Nagy Duett új évada: megvan az első kieső páros

Látványos produkciókkal, megható és humoros jelenetekkel startolt el A Nagy Duett nyolcadik évada. A február 15-i élő show-ban kilenc páros és egy trió lépett színpadra.

Lékai-Kiss Ramóna beragyogta a Nagy Duett első adását: mutatjuk az elképesztő ruháját - Videó

Vasárnap este elstartolt a TV2 sikerprodukciója. A Nagy Duett első adásában elképesztő produkciókat láthattunk, azonban a főszerep nem másé volt, mint Lékai-Kiss Ramóna ruhájáé.

Téli olimpia 2026: Kettős lábtörése után aranyérmet szerzett az olasz síelő, ellenfelei térdre borultak előtte - Videó

Egy valódi tündérmesének lehettek szemtanúi, akik ma figyelemmel követték az óriás-műlesiklás versenyszámát.

 

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu