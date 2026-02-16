Férjhez ment a Strager Things sztárja: Maya Hawk-ot híres édesapja vezette az oltárhoz - Fotó

A menyasszonyt édesapja, Ethan Hawke kísérte az oltárhoz. Az 55 éves színész elegáns fekete öltönyben érkezett, kezében fehér virágcsokorral. A büszke apa végig lánya mellett maradt, majd ő vezette az oltár elé Maya Hawke-ot. A szintén 55 éves Uma Thurman világoskék, virágmintás ruhában vett részt az eseményen.

Férjhez ment Maya Hawk - Az édesapja, Ethan Hawk kísérte az oltárhoz

Az esküvőn a Stranger Things több szereplője is feltűnt: Finn Wolfhard, Joe Keery, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Sadie Sink és Natalie Dyer is jelen volt. A templomi szertartás után az ifjú házasok és meghívottaik rövid sétával vonultak át a Gramercy Park közelében található The Players Members Clubba, ahol órákon át ünnepeltek.

Maya Hawk és Christian Lee Hutson 3 éve alkotnak egy párt

Maya Hawk és Christian Lee Hutson kapcsolata 2023-ban lett nyilvános, amikor New Yorkban csókolózás közben fotózták le őket. A pár nemcsak a magánéletben, hanem a zenében is szoros alkotótársi kapcsolatban áll: együtt dolgoztak Maya második albumán, a Mosson, valamint a 2024-ben megjelent Chaos Angel című lemezén. Maya éneke hallható Hutson Paradise Pop. 10 című albumán is, és az énekes 2025-ös turnéjának több állomásán színpadra lépett férje oldalán.

A színésznő 2024 júniusában a Varietynek arról beszélt, hogy Hutson sokat segített neki zenei karrierjében. Ugyanebben az időszakban a Zach Sang Show-ban azt mondta: szerinte a barátságból születő szerelem a legjobb, mert az ilyen kapcsolatban a felek már ismerik és értik egymást. A pár 2025 áprilisában, a John Proctor Is the Villain című Broadway-produkció premierjén lépett először együtt a vörös szőnyegre.

Maya Hawk Uma Thurman és Ethan Hawke legidősebb gyermeke. A két színész 1998 és 2005 él házasságban. Van egy közös fiuk is, a 24 éves Levon Roan Thurman-Hawke. Ethan Hawke-nak második feleségétől, Ryan Shawhughes Hawke-tól is született két gyermeke: a most 17 éves Clementine és a 14 éves Indiana. Uma Thurmannek exvőlegényétől, Arpad Bussontól született egy lánya, a most 13 éves Luna.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: