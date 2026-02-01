Robert Pattinson az apaság örömeiről vallott: „A kislányom születése előtt nem igazán rajongtam a gyerekekért"

Hogy telik az idő. Pár éve még tinilányok milliónak rabolta el a szívét a Harry Potter és a Twillight sztárja, Robert Pattinson, mostanra pedig már a kétéves kislányát neveli óvó szeretettel. A karakteres arcú színész most betekintést engedett a magánéletébe és először beszélt arról, hogy milyen érzés édesapaként helytállnia a hétköznapokban.

2024 márciusban derült ki, hogy Robert Pattinson apa lett

Forrás: Getty Images

Robert Pattinson kislánya nagyon jó hatással van az édesapjára

A filmcsillag nemrég arról beszélt a Page Sixnek, hogy a gyermeke születése előtt nem igazán tudta volna elképzelni magáról, hogy egyszer apuka lesz.

„Nem voltam soha a gyerekek legnagyobb rajongója, nem utáltam őket, de inkább csak eltűrtem a társaságukat. Mostanra azonban már tudom, hogy a gyereknevelés a világ egyik legcsodálatosabb dolga" - kezdte beszámolóját Pattinson. A színész elárulta azt is, hogy annyira szereti a kislányát, hogy fizikai fájdalmat érez, ha egy-egy forgatás miatt több napra távol van tőle.

„A gyereknevelés szerintem az időbeosztásról szól. Úgy értem, észre sem veszed és mindent ehhez igazítasz. Még ha a bolygó másik felén is járok, arra gondolok: most nem tölthetek 10 napnál többet távol az otthonomtól, mert 10 nap után fizikai fájdalommal jár a kislányom hiánya. Érdekes, hogy a tested kémiája megváltozik a gyermeked megszületése után."

A filmsztár beszámolt arról is, hogy a szabadidejében gyerekműsorokat néz és gyakran megmutatja a kislányának a filmjeit is, azonban még túl kicsi hozzá, hogy értse, miről van szó. Ennek ellenére rengeteg időt töltenek együtt, ami jó hatással van Pattinsonra.

„Amikor megszületett a kislányom, egyszerre éreztem magam újra fiatalnak és nagyon öregnek. A vele töltött idő azonban mindenért kárpótol" - zárta sorait a sztár.