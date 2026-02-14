Szenvedélyes és figyelmes szerelem – Közös gyertyamágia Valentin-napra

Hamarosan elérkezik a Valentin-nap, aminek ugyan Magyarországon nincs akkora kultusza, mint például az Egyesült Államokban, de a szerelmesek itthon is szívesen ünnepelnek ezen a februári napon. Ha te is szeretnél belevinni egy kis pluszt, amivel nemcsak meghittebbé, de emlékezetesebbé is teheted, a legjobb helyen jársz. A közös gyertyamágia nem ígér csodákat, mégis segít lelassulni, egymásra hangolódni és tudatosan megélni a kapcsolatotokat.

A közös gyertyamágia során megerősíthetitek a párkapcsolatotokat.

Forrás: 123.rf.com

Valentin-napi gyertyamágia Nem kell hozzá sok minden, két gyertya, egy szalag és valami közös tárgy.

A rituálé tudatos figyelmet ad a kapcsolatnak, miközben kizökkent a hétköznapokból.

Segít kimondani vágyakat, a bennetek szunnyadó bókokat, ezzel közelebb hoz titeket egymáshoz.

Olyan emléket hoz létre, amihez később, egy nehezebb időszakban vissza tudtok nyúlni.

A modern párkapcsolatokban ritkán van idő valóban megállni, figyelni és kimondani azt, ami egyébként magától értetődőnek tűnik. Épp ebben segítenek a romantikus, spirituális rituálék, legyenek bármilyen egyszerűek. Keretet adnak az együttlétnek és lehetőséget biztosítanak arra, hogy újra egymás felé forduljatok. A gyertyamágia kiválóan alkalmas a pozitív energiák bevonzására, de a szerelemben is csodákra képes. Nem olyan varázslat, ami visszaüthet, inkább érzelmi gyakorlat a spiritualitás szintjén, meglepően erős hatással. Hiszen nemcsak az számít, hogy milyen a párod ölelése, de az is, hogyan tudjátok megélni a szerelmet a mindennapokban.

A szerelmi mágia kellékei

Nem lesz szükségetek különleges tudásra vagy bonyolult szabályokra, csupán egy nyugodt estére – erre tökéletes a Valentin-nap – és néhány szimbolikus kellékre. Az előkészületek már önmagukban ráhangolnak az estére: egy kis asztalka vagy tálca, rajta a két piros vagy rózsaszín gyertya, egy szalag, középen pedig egy közös fotó vagy egy kapcsolatot szimbolizáló tárgy. Ez az apró szerelmi oltár egyfajta vizuális emlékeztető arra, hogy most bizony egymásra szánt idő következik.

A gyertyamágia során használt gyertyákra később mindig jó lesz rápillantani.

Forrás: 123.rf.com

Gyertyamágia a gyakorlatban

Helyezzétek a két gyertyát egymással szemben, és kössétek őket össze a masniban végződő szalaggal. A szalagból kötött masni egyszerű, mégis erős szimbólum, ami az összetartozást és az érzelmi kapcsolódást jelképezi. Közösen gyújtsátok meg a gyertyákat, majd néhány másodpercig csak csendben figyeljétek a lángokat. Koncentráljatok egymásra, arra, hogy mit szerettek a másikban. Ezután következhetnek a hangosan kimondott szavak, ígéretek, felismerések: például több gyengédség vagy több közös élmény.