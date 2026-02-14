Lewis és Clark expedíciója volt az, ami feltérképezte az Egyesült Államok újonnan szerzett vadnyugati területeit a 19. század elején. Azonban missziójuk kudarcba fulladt volna, ha nem csatlakozik hozzájuk egy bátor, vakmerő indián asszony, aki saját problémái ellenére segített sikerre vinni a küldetést. Ő volt Sacagawea, a történelem egyik legbátrabb női felfedezője.

Sacagawea a vadnyugat felfedezésének pionírja volt, aki közvetített az indiánok és felfedezők között.

Sacagawea, a rendíthetetlen felfedező 1788 májusában született a Soson törzsbe

Gyerekként elrabolta és fogva tartotta egy ellenséges őslakos törzs

Férjhez kényszerítették egy rabszolga-kereskedőhöz

Lewis és Clark expedíciójának kulcsfigurája lett

Sacagawea, a rendíthetetlenség szimbóluma

A mai Idaho és Montana állam határától nem messze született 1788-ban Sacagawea, aki később az amerikai történelem egyik legjelentősebb nőalakja lett. Alig töltötte be a tizenkettőt, amikor az ellenséges hidatsza törzs megtámadta és elrabolta a fiatal lányt, aki több rokona halálát is végignézte. Fogsága alatt alig bántak vele jobban, mint egy közönséges szolgával, ám szenvedései igazán csak akkor vettek sötét fordulatot, amikor serdülni kezdett.

Tizenhárom – más források szerint tizenhat – évesen feleségül adták egy hírhedt francia prémkereskedőhöz, bizonyos Toussaint Charbonneauhoz, aki rajta kívül még egy amerikai őslakos lányt vásárolt. A férfi hírhedt volt erőszakosságáról, előszeretettel kereskedett emberekkel, gyakran kényszerítette akaratát a nőkre.

Egy olyan feltételezés is létezik mely szerint a férfi szerencsejátékon nyerte el Sacagaweát.

Ilyen körülmények között a házasság több mint traumatikus volt a lánynak, ráadásul röviddel az esküvő után már az első gyerekét hordta a szíve alatt. Azonban a sors mégsem az áldozat szerepét szánta neki.

Amikor 1803-ban Thomas Jefferson elnök megvásárolta Lousianát, az Egyesült Államok mérete több, mint duplájára nőtt. A területek pontos feltérképezésére Merriwther Lewis és Willaim Clark kapott megbízást, akik a Missisippi folyón csónakázva kezdtek neki a missziónak. Azonban Lewis és Clarke expedíciójának még szüksége volt egy indián résztvevőre is, aki szót értett a törzsekkel.