Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 14., szombat Bálint, Valentin

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Budapest Central European Fashion Week
amerikai történelem vadnyugat indián
Bába Dorottya
2026.02.14.
Az amerikai történelem egyik legjelentősebb alakja Sacagawea, aki tolmács és közvetítő volt az Egyesült Államok történetében. Úgy segített a vadnyugat békés feltérképezésében, hogy közben ő maga is szenvedett.

Lewis és Clark expedíciója volt az, ami feltérképezte az Egyesült Államok újonnan szerzett vadnyugati területeit a 19. század elején. Azonban missziójuk kudarcba fulladt volna, ha nem csatlakozik hozzájuk egy bátor, vakmerő indián asszony, aki saját problémái ellenére segített sikerre vinni a küldetést. Ő volt Sacagawea, a történelem egyik legbátrabb női felfedezője.

Sacagawea a vadnyugat "idegenvezetője"
Sacagawea a vadnyugat felfedezésének pionírja volt, aki közvetített az indiánok és felfedezők között.
Forrás:  Getty Images

Sacagawea, a rendíthetetlen felfedező

  • 1788 májusában született a Soson törzsbe
  • Gyerekként elrabolta és fogva tartotta egy ellenséges őslakos törzs
  • Férjhez kényszerítették egy rabszolga-kereskedőhöz
  • Lewis és Clark expedíciójának kulcsfigurája lett

Sacagawea, a rendíthetetlenség szimbóluma

A mai Idaho és Montana állam határától nem messze született 1788-ban Sacagawea, aki később az amerikai történelem egyik legjelentősebb nőalakja lett. Alig töltötte be a tizenkettőt, amikor az ellenséges hidatsza törzs megtámadta és elrabolta a fiatal lányt, aki több rokona halálát is végignézte. Fogsága alatt alig bántak vele jobban, mint egy közönséges szolgával, ám szenvedései igazán csak akkor vettek sötét fordulatot, amikor serdülni kezdett.

Tizenhárom – más források szerint tizenhat – évesen feleségül adták egy hírhedt francia prémkereskedőhöz, bizonyos Toussaint Charbonneauhoz, aki rajta kívül még egy amerikai őslakos lányt vásárolt. A férfi hírhedt volt erőszakosságáról, előszeretettel kereskedett emberekkel, gyakran kényszerítette akaratát a nőkre.

Egy olyan feltételezés is létezik mely szerint a férfi szerencsejátékon nyerte el Sacagaweát.

Ilyen körülmények között a házasság több mint traumatikus volt a lánynak, ráadásul röviddel az esküvő után már az első gyerekét hordta a szíve alatt. Azonban a sors mégsem az áldozat szerepét szánta neki. 

Amikor 1803-ban Thomas Jefferson elnök megvásárolta Lousianát, az Egyesült Államok mérete több, mint duplájára nőtt. A területek pontos feltérképezésére Merriwther Lewis és Willaim Clark kapott megbízást, akik a Missisippi folyón csónakázva kezdtek neki a missziónak. Azonban Lewis és Clarke expedíciójának még szüksége volt egy indián résztvevőre is, aki szót értett a törzsekkel.

Lewis és Clark expedíciója: út a Csendes-óceán felé

Így találkoztak 1804-ben Charbonneauval, akinek felesége, Sacagawea soson, illetve hidatsza nyelvtudása révén végül felvételt nyert az expedícióra. A bátor indián lány – aki ekkor még mindig csak 17 éves volt – a misszió igazi vezetőjévé vált, aki férfiakat megvető bátorsággal haladt előre. Nem sokkal azelőtt adott életet első gyerekének, Jean Baptiste Charbonneau-nak, hogy az expedíció útjára indult volna.

Annak érdekében, hogy a szülés minél gyorsabban történjen, zúzott csörgőkígyót evett.

Az expedíció közel sem volt sétagalopp, mivel sodrással szemben, nehéz terepen kellett haladni, amit a nő babával a hátán tett meg. Egy ízben maga Sacagawea mentette ki a felszerelést a vízből, miután felborult egy csónak. Azonban az őslakos asszonynak ennél is fontosabb szerepe volt a vadnyugati misszióban, ugyanis sikerrel közvetített a törzsek között, hátán ülő csecsemője pedig biztosítékot szolgált az amerikai őslakosoknak a békés szándékukról.

A vadnyugat hőse: Sacagawea szobra
Sacagawea alakját máig nagy tisztelet övezi az Egyesült Államokban.
Forrás:  Getty Images

1805 augusztusában soson területre értek, ahol kiderült, hogy a törzsfőnök nem más, mint a bátyja. A családi újraegyesülés enyhülést hozott Sacagawea számára, bátyja pedig embereket, lovakat bocsátott rendelkezésére. Clark naplójából kiderült, hogy férje rettenetesen bánt a nővel: verte, elszigetelte, de még nemi betegséggel is megfertőzte.

Az év novemberében Sacagawea vezetésével elérték a Csendes-óceánt, ahol a bátor indián asszony jelölte ki a téli táborhelyet. A visszaút sem volt kevésbé megerőltető a rideg amerikai vadonban, 1806 augusztusában érkeztek meg kiindulópontjukhoz.

Sacagawea, a vadnyugat kígyóasszonya

Keveset tudni a bátor indián asszony életéről Lewis és Clark expedíciója után. Annyi bizonyos, hogy férjével pár évig a hidatsza falvakban éltek, majd fiukat, Jean Baptiste Charbonneaut Clark gondaira bízták, aki az expedíció alatt igencsak megkedvelte a gyereket. 1812-ben egy Lizette nevű kislánynak adott életet, akit szintén Clark adoptált.

1812-ben azonban váratlanul tífuszt kapott és nem sokkal később, mindössze 24 évesen meghalt.

Ugyan lánya sajnálatos módon nem sokkal később követte édesanyját a másvilágra, fia Jean Baptiste megélte a felnőttkort, és édesanyjához, valamint nevelőapjához hasonlóan sikeres felfedező vált belőle. Egy őslakos legenda úgy tartja, hogy Sacagawea Missouri környékén élt egészen az 1870-es évek végéig.

Az amerikai történelem jelentős nőalakja

Sacagawea a mai napig az egyik legjelentősebb alakja az amerikai történelemnek, aki nélkül a vadnyugat feltérképezése és meghódítása is jóval több áldozatot szerzett volna. Alakja máig a rendíthetetlenség és kitartás szimbóluma, mely megannyi nőnek és őslakosnak lehet a példaképe.

További lenyűgöző női történelmi személyiségekről itt olvashatsz:

Az ellenség ágyában találta meg a boldogságot Napóleon második felesége: Mária Lujza története

Mária Lujza főhercegnőt Európa leghatalmasabb emberléhez adták hozzá, akit szívből megvetett. A sors fintora, hogy Napóleon második feleségével, még ha rövid ideig is, de boldog házasságot épített.

Bordélytól a trónteremig: 3 uralkodónő, aki prostituáltként kezdte

Császárnék és királynők általában kékvérűek közül kerülnek ki, ám a kivétel erősíti a szabályt. Néhány nő egyenesen a bordélyházak falai közül küzdötte fel magát uralkodónői pozícióba.

3 erős nő a történelemben, akiket az utókor teljesen félreértett

Számos érdekes történelmi női személyiség tűnt fel az idők folyamán, ám némelyikről mintha túlzóan szélsőséges dolgokat állítanának. Hoztunk 3 erős nőt a történelemből, akiket utólag félreértettek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu