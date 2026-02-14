Vigyáznia kell a főnököknek a Z generációval: ha kihúzzák náluk a gyufát, nyilvános bosszúfelmondás lehet a vége

Nem lehet velük packázni, ugyanis ők azok, akik kerek perec az ember szemébe mondják, mik azok a munkahelyi problémák, amiket sérelmeznek, ráadásul a személyeskedés, az emelt hang és a drámázás sem áll tőlük távol. És jaj annak a főnöknek, akit még videóra is vesznek a bosszúfelmondási hadjáratuk során! Nemcsak a váratlan kilépések okoznak gondot, hanem a velük járó destruktív magatartás is, amely kockázatot jelenthet a vállalati működésre és a céges adatokra.

Gyűlik a stressz, végül a Z gen a bosszúhadjárathoz folyamodik

Forrás: Shutterstock

A Z generáció bosszúfelmondása erősen próbára teszi a munkáltatók idegeit

Kutatások szerint a dolgozók jelentős része – mintegy 65 százalék – úgy érzi, hogy megrekedt vagy kiégett a jelenlegi pozíciójában. A fiatal, jellemzően Z generációs kilépők között nem ritka a bosszúból elkövetett adatmanipuláció: minden hatodik munkavállaló szemtanúja volt már annak, hogy kollégája távozás előtt szándékosan törölt céges fájlokat. A fiatalok kétszer nagyobb arányban nyúlnak ilyen eszközökhöz, és közülük minden 10. maga ismertbe be ezt a magatartást.

A vállalatok kevesebb mint fele rendelkezik megbízható biztonsági adatmentési rendszerrel - A Z generáció bosszúfelmondása ezért különösen veszélyes

Az érintett dolgozók jellemző mintázatokat mutatnak: rendszeresen túlóráznak, gyakran keresnek új állást, és aktívan kapcsolatba lépnek toborzókkal. A váltás okai között leginkább az alábbiak említhetők:

fejlődési lehetőségek hiánya,

nem megfelelő képzési programok,

kiégés.

Ennek ellenére a vállalatok kevesebb mint fele rendelkezik megbízható biztonsági mentési rendszerrel, és csak harmaduk dolgozott ki világos irányelveket az adatok védelmére.

Látványos kiborulás színpadias gesztusokkal - Avagy ilyen a Z generáció bosszúfelmondása, ha igazán bepipul

A bosszúfelmondás nem csupán adatvesztéssel járhat, hanem látványos, sokszor nyilvános gesztusokban is testet ölthet. A The Guardian által bemutatott ikonikus példa Joey DeFrancesco története, aki

egy amerikai luxusszállodából rezesbandával vonult ki, így tiltakozva az alacsony fizetés, a megfélemlítés és a túlterhelés ellen. A felvétel vírusként terjedt, Joey pedig később sem szenvedett hátrányt, sőt, új munkahelyre talált.

Hasonlóképp Carly, egy fiatal HR-menedzser, aki a túlterhelés és a mérgező munkahelyi légkör miatt egyetlen emailben jelentette be felmondását, majd elérhetetlenné vált főnökei számára.

Melbourne-ben egy szupermarketben dolgozó nemcsak átadta felmondólevelét, hanem nyilvánosan is felolvasta, felszólítva másokat: ne dolgozzanak tovább ilyen körülmények között. Mindketten felszabadító, önérvényesítő élményként írták le a helyzetet.

A felmérések egyértelműen mutatják: a fiatalabb korosztály hajlamosabb a látványos, sokszor virális akciókra.