Vastaps az Apolló Galériában: debütált Szarvas Valentin kollekciója a Budapest Central European Fashion Weeken

A divattervező-designer koncepciója az ember, az öltözék és a csend kapcsolatát vizsgálja, azt a belső teret keresve, ahol a korábbi gondolatok kitágulhatnak és elmélyülhetnek. Szarvas Valentin a show után adott interjúban mesélt a Csendélet kollekció koncepciójáról és arról, mit jelent számára a Budapest Central European Fashion Week.

Budapest Central European Fashion Week a közép-európai régió legnagyobb divateseménye.

Forrás: Budapest Central European Fashion Week Facebook oldala

Szarvas Valentin kollekciója a Budapest Central European Fashion Week 2026 keretében Szarvas Valentin 2023-ban szerzett diplomát a MOME Divat- és Textiltervezés mesterképzésén, ahol mestermunkájáért rektori különdíjat kapott. 2020-ban indította el saját divatmárkáját.

Elnyerte a Magyar Kultúráért Alapítvány Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíját.

2025-2028 között a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa.

A fenntartható működésmódot egy alapvetésnek tartja.

BCEFW 2026 rendezvényen a New Generation Individual Show keretében mutatta be a Csend kollekcióját az Apolló Galériában.

Budapest Central European Fashion Week: Szarvas Valentin Csendélet kollekciója

„A Csendélet kollekcióban az előző szezonok koncepcióit gondoltam tovább. A 2023-as Önmagamra hajlok vissza gondolati magja a fenntartható körforgás megélésére épül. Vagyis azzal foglalkoztam, hogy az örök körkörösséget hogyan lehet ruhákon keresztül bemutatni.

A Bújj, bújj zöld ág kollekciómban az örök körforgást felváltotta a jelenlét és a menekülés fogalomköre. Itt a minket körülvevő háborús helyzet is inspirált. A tervezéskor a cél az volt, hogy a ruhákat viselő számára egyfajta menedéket, búvóhelyet biztosítsanak.

A Csendélet kollekcióban pedig próbáltam egy olyan teret keresni, ahol a korábbi gondolatok és fogalmak kitágulhatnak" – avatott be Szarvas Valentin, aki önmagára nem tervezőként és nem is alkotóművészként, sokkal inkább dizájnerként gondol.

„Az AW26/27-es kollekció tehát az ember, az öltözék és a csend viszonyrendszerét vizsgálja, ahol a csend minden hang alfája és ómegája. A csendet alapvetően a különböző zajok törik meg, ezért sokszor képtelenek vagyunk rá koncentrálni. Az érdekelt, hogy ezek a zajos elemek hogyan működnek együtt a végtelen térrel a ruhákon keresztül."

Az alkotó – akinek divatbemutatóját vastapssal ünnepelte a közönség az Apolló Galériában – hozzátette, hogy nagyon izgatta az ellentmondás, miszerint a csendet mindenki megtapasztalhatja, de valóban elmélyülni benne csak kevesen képesek.

„Az, hogy a 17. Budapest Fashion Week keretében valósulhatott meg az első önálló divatbemutatóm, mindenképpen mérföldkő a szakmai életemben. Nyilván el kell telnie bizonyos időnek, amire ez az egész leülepszik bennem és kielemzem magamban a fogadtatást. Nagyon hálás vagyok, hogy ez a lehetőség megtalált.”

Szarvas Valentint divatbemutatóját vastapssal ünnepelte a BCEFW közönsége

A rusztikus, szövött textúra és a függőlegesen futó, földszínű és natúr sávok a természetes anyagok szépségét hangsúlyozzák. A szálak végén meghagyott rojtok a befejezetlenséget érzékeltetik, ami izgalmas kontrasztban áll a csend(élet) statikus alapgondolatával.