Vastaps az Apolló Galériában: debütált Szarvas Valentin kollekciója a Budapest Central European Fashion Weeken

A divattervező-designer koncepciója az ember, az öltözék és a csend kapcsolatát vizsgálja, azt a belső teret keresve, ahol a korábbi gondolatok kitágulhatnak és elmélyülhetnek. Szarvas Valentin a show után adott interjúban mesélt a Csendélet kollekció koncepciójáról és arról, mit jelent számára a Budapest Central European Fashion Week.
- Szarvas Valentin 2023-ban szerzett diplomát a MOME Divat- és Textiltervezés mesterképzésén, ahol mestermunkájáért rektori különdíjat kapott. 2020-ban indította el saját divatmárkáját.
- Elnyerte a Magyar Kultúráért Alapítvány Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíját.
- 2025-2028 között a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa.
- A fenntartható működésmódot egy alapvetésnek tartja.
- BCEFW 2026 rendezvényen a New Generation Individual Show keretében mutatta be a Csend kollekcióját az Apolló Galériában.
Budapest Central European Fashion Week: Szarvas Valentin Csendélet kollekciója
„A Csendélet kollekcióban az előző szezonok koncepcióit gondoltam tovább. A 2023-as Önmagamra hajlok vissza gondolati magja a fenntartható körforgás megélésére épül. Vagyis azzal foglalkoztam, hogy az örök körkörösséget hogyan lehet ruhákon keresztül bemutatni.
A Bújj, bújj zöld ág kollekciómban az örök körforgást felváltotta a jelenlét és a menekülés fogalomköre. Itt a minket körülvevő háborús helyzet is inspirált. A tervezéskor a cél az volt, hogy a ruhákat viselő számára egyfajta menedéket, búvóhelyet biztosítsanak.
A Csendélet kollekcióban pedig próbáltam egy olyan teret keresni, ahol a korábbi gondolatok és fogalmak kitágulhatnak" – avatott be Szarvas Valentin, aki önmagára nem tervezőként és nem is alkotóművészként, sokkal inkább dizájnerként gondol.
„Az AW26/27-es kollekció tehát az ember, az öltözék és a csend viszonyrendszerét vizsgálja, ahol a csend minden hang alfája és ómegája. A csendet alapvetően a különböző zajok törik meg, ezért sokszor képtelenek vagyunk rá koncentrálni. Az érdekelt, hogy ezek a zajos elemek hogyan működnek együtt a végtelen térrel a ruhákon keresztül."
Az alkotó – akinek divatbemutatóját vastapssal ünnepelte a közönség az Apolló Galériában – hozzátette, hogy nagyon izgatta az ellentmondás, miszerint a csendet mindenki megtapasztalhatja, de valóban elmélyülni benne csak kevesen képesek.
„Az, hogy a 17. Budapest Fashion Week keretében valósulhatott meg az első önálló divatbemutatóm, mindenképpen mérföldkő a szakmai életemben. Nyilván el kell telnie bizonyos időnek, amire ez az egész leülepszik bennem és kielemzem magamban a fogadtatást. Nagyon hálás vagyok, hogy ez a lehetőség megtalált.”
Szarvas Valentint divatbemutatóját vastapssal ünnepelte a BCEFW közönsége
A rusztikus, szövött textúra és a függőlegesen futó, földszínű és natúr sávok a természetes anyagok szépségét hangsúlyozzák. A szálak végén meghagyott rojtok a befejezetlenséget érzékeltetik, ami izgalmas kontrasztban áll a csend(élet) statikus alapgondolatával.
A szett legdominánsabb eleme az oversized, texturált fekete kabát. Mintha apró szövetdarabokból vagy „törmelékekből” épülne fel. A felsőtest csupaszságát állítja szembe a kabát nehéz, sűrű anyagával, ami sebezhetőséget és nyers erőt sugároz egyszerre.
A szett alapja egy túlméretezett fehér ing, amelynek ujjai extra hosszúak és redőzöttek, erre rétegződik egy mélyen dekoltált, aszimmetrikus szabású sötétszürke ruha.A ruha elejére tűzött bábu a külső erőknek való kiszolgáltatottságot is jelképezheti.
A szett domináns színe a királykék, nehezebb szöveten jelenik meg a felsőrészen. Ezt egészíti ki a fehér paszta. Az alsó áttetsző rétegek a jelenlét és hiány közötti harmóniát, a feltárulkozás és az elrejtőzés közötti feszültséget szimbolizálják.
Fekete és szürke tónusok, nehéz textúra, oversize, koponyaszerű mintákkal (rátéttel).
Hogyan képzeljük el Szarvas Valentin alkotói folyamatát?
Szarvas Valentin mindenhez formai kísérleteket végez, a folyamatot videóra veszi, és ezekből választ ki olyan képkockákat, ahol a ruha mozgás közben új formát ölt. Közben új ötletek jönnek, van, amit elvet, közben pedig keresi a megfelelő alapanyagokat, és ha minden készen áll, következhet a kiszabás.
Szarvas Valentin számára a divat az emberi létezés egyik nyelve. Ruhái nem pusztán használati tárgyak, hanem a test és a jelenlét közötti közvetítő közegek. Elsősorban az érdekli, hogy a ruhák miként képesek tükrözni az ember testi és érzelmi tapasztalatait.
