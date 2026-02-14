Katalin hercegné és Vilmos herceg szerelmes fotója felrobbantotta az internetet

Katalin hercegné egy korábban sosem látott képet osztott meg magukról a közösségi médiában. Az Instagram-oldalukra feltöltött fotón egymásba karolva ülnek a férjével, Vilmos herceggel és rendkívül vidámnak látszanak. A walesi hercegi pár romantikus képétől elolvadt az internet népe.

Katalin hercegné és Vilmos herceg szerelmes fotója bearanyozta a rajongók Valentin-napját

Imádják a rajongók Katalin hercegné Valentin-napi fotóját

Nincs szükség terjedelmes monológokra, beállított képekre, vagy stúdióban készített csinos felvételekre ahhoz, hogy a walesi házaspár bizonyítsa szerelmét és az egymás iránti elköteleződését. Katalinék mindössze fogták magukat, és kirándulni mentek a férjével a házukhoz közeli erdőben és ott lőttek magukról egy őszinte és boldog képet.

Vilmos herceg felesége az Instagram-oldalára feltöltött fotójához mindössze annyit írt:

„Boldog Valentin-napot"

A tettek azonban néha többet mondanak minden szónál. Ez a kép ugyanis az egyik legbensőségesebb fotó, ami valaha készült a házaspárról. A herceg és a hercegné a természet lágy ölén látható, ahol távol a világ zajától és a családdal kapcsolatos elvárásoktól csak egymásra koncentrálnak és megélik a pillanatot. Nem véletlen, hogy a kommentszekció felrobbant a látottaktól. Néhány óra alatt több mint 100 ezer kedvelést gyűjtött a közös kép, valamint sorra érkeznek a hozzászólások, melyek szerint Katalin hercegné és Vilmos herceg házassága olyan, mint egy valódi tündérmese. Hosszú évek óta kitartó társai és támasza egymásnak, miközben három közös gyermekük született és mégis van idejük és energiájuk arra, hogy néha csak kettesben kirándulgassanak és randevúzzanak.

