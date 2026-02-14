Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Katalin hercegné és Vilmos herceg szerelmes fotója felrobbantotta az internetet

Valentin-nap Katalin hercegné Vilmos herceg boldog házasság
Komáromi Bence
2026.02.14.
Egy igazán romantikus gesztussal indította a Valentin-napot a hercegi házaspár. Katalin hercegné szombat reggel egy meghitt szerelmes fotót posztolt a férjével.

Katalin hercegné egy korábban sosem látott képet osztott meg magukról a közösségi médiában. Az Instagram-oldalukra feltöltött fotón egymásba karolva ülnek a férjével, Vilmos herceggel és rendkívül vidámnak látszanak. A walesi hercegi pár romantikus képétől elolvadt az internet népe.

Katalin hercegné és Vilmos herceg szerelmes fotója bearanyozta a rajongók Valentin-napját 
Forrás: Instagram/princeandprincessofwales

Imádják a rajongók Katalin hercegné Valentin-napi fotóját 

Nincs szükség terjedelmes monológokra, beállított képekre, vagy stúdióban készített csinos felvételekre ahhoz, hogy a walesi házaspár bizonyítsa szerelmét és az egymás iránti elköteleződését. Katalinék mindössze fogták magukat, és kirándulni mentek a férjével a házukhoz közeli erdőben és ott lőttek magukról egy őszinte és boldog képet.

Vilmos herceg felesége az Instagram-oldalára feltöltött fotójához mindössze annyit írt:

„Boldog Valentin-napot"

A tettek azonban néha többet mondanak minden szónál. Ez a kép ugyanis az egyik legbensőségesebb fotó, ami valaha készült a házaspárról. A herceg és a hercegné a természet lágy ölén látható, ahol távol a világ zajától és a családdal kapcsolatos elvárásoktól csak egymásra koncentrálnak és megélik a pillanatot. Nem véletlen, hogy a kommentszekció felrobbant a látottaktól. Néhány óra alatt több mint 100 ezer kedvelést gyűjtött a közös kép, valamint sorra érkeznek a hozzászólások, melyek szerint Katalin hercegné és Vilmos herceg házassága olyan, mint egy valódi tündérmese. Hosszú évek óta kitartó társai és támasza egymásnak, miközben három közös gyermekük született és mégis van idejük és energiájuk arra, hogy néha csak kettesben kirándulgassanak és randevúzzanak.

A trónörökös családjáról és házasságáról szóló további cikkeinket itt tudjátok elolvasni:

Mindenki Katalin hercegné Valentin-napi nyakláncát akarja: különös titkot is rejt az ékszer

A brit királyi család tagja egy különleges, Valentin-napi ihletésű ékszert viselt, ami egy titkot is rejt.

Négy nyilvános és kínos gesztus, amelyek miatt Katalin hercegné és Vilmos herceg házassági válságáról pletykáltak − Videók

Egy elrántott kéz, egy félresikerült tánclépés, egy szemöldökrándítás és egy sokatmondó mozdulat Észak-Írországban. Íme négy jelenet, amelyek éveken életben tartotta a pletykákat, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné házassága sem tökéletes.

Megérkezett Katalin és Vilmos karácsonyi képeslapja: az egész család együtt szerepel rajta – Fotó

Katalin hercegné és Vilmos herceg idén is különleges módon kívánt boldog karácsonyt. Egy eddig nem látott családi fotót tettek közzé, amelyen mindhárom gyermekükkel együtt láthatók.

 

