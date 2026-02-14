Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
"Nem tudtam, hogy ennyire fájni fog": megrendítő sorokkal búcsúzott testvére James Van Der Beektől – Sosem látott családi fotókat tett közzé

Szívszorító Instagram-bejegyzésben emlékezett meg bátyjáról Jared Van Der Beek. James Van Der Beek február 11-én 48 évesen halt meg. A színésznél 2023-ban 3. stádiumú vastagbélrákot diagnosztizáltak: keményen küzdött a betegségével, de az legyőzte őt.

James Van Der Beek testvére személyes fotókat tett fel az Instagramjára. Jared hosszú posztban búcsúzik fiatalon elhunyt testvérétől, és köszönetet mondott a rengeteg támogatásáért is.

  • Jared Van Der Beek eddig nem látott személyes, családi fotókat osztott meg.
  • James Van Der Beek halálhírét február 11-én jelentették be.
  • A színésznél 2023-ban vastagbélrákot diagnosztizáltak.
  • James a Dawson és a haverok címszerepét játszotta.

James Van Der Beek testvére: „Most már tudom, miért nevezik az emberek szívfájdalomnak”

A 47 éves Jared két nappal James Van Der Beek halála után február 13-án, pénteken tett közzé egy személyes hangvételű Instagram-bejegyzést, amelyben családi fotókat is megosztott. A képeken a testvérek Connecticutban töltött gyermekkora elevenedik meg: James és Jared húgukkal, Julianával, valamint szüleikkel, James William Van Der Beek Sr.-rel és a néhai Melinda Weberrel láthatók a fotókon. 

„Különleges kötelék van a testvérek között, és két nappal ezelőtt ez a fizikai kötelék megszakadt. Most már tudom, miért nevezik az emberek szívfájdalomnak, amikor elveszítesz egy hozzád közel álló személyt. A pusztítás és a fájdalom olyan mélyen gyökerezik a szívedben, hogy nem tudtam, hogy ennyire fájni fog”– írta többek között. „Amióta megszülettem, felnéztem rá. Mindig ott volt mellettem, amikor szükségem volt rá. Csodálatos volt olvasni arról és látni azt, hogy mennyi ember szívét megérintette (...) James, fizikailg is hiányzol nekem, és az is, hogy telefonon adj tanácsokat és megoszd a bölcsességedet. Mégis, nagyon erősen érzem a jelenlétedet, és tudom, hogy továbbra is vezetni fogsz. Köszönöm, hogy velem éled az életed. Szeretlek” – tette hozzá Jared. 

James testvére a bejegyzésben köszönetet mondott a nyilvánosságnak és a közösségnek is a támogatásért.

A 3. stádiumú vastagbélrákkal küzdő színész február 11-én reggel hunyt el.  A betegséget 2023 közepén diagnosztizálták nála, amiről 2024 novemberében beszélt először nyilvánosan. Halála után özvegye GoFundMe-gyűjtést indított. Elmondta, hogy a család minden pénzügyi tartalékát felemésztette a rákkal vívott harc. A támogatók eddig 2,37 millió dollárt adományoztak, és az összeg folyamatosan növekszik. James Van Der Beek a halála előtt egy hónappal megvásárolta addig bérelt otthonukat, egy taxasi birtokot. Mindennél fontosabb volt neki, hogy a családját biztonságban tudja. James Van Der Beekneknek és feleségének, Kimberlynek hat gyereke született. Közülük négy lány, a 15 éves Olivia, a 12 éves Annabel, a 9 és fél éves Emilia és a 7 éves Gwendolyn, valamint két fiú, a 13 éves Joshua és a 4 éves Jeremiah. 

