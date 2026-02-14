Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Brooklyn Beckham bolognaijától még a legbosszúsabb anyós is megenyhül, talán − Recept

főzés Brooklyn Beckham bolognai
Hajdu Viktória
2026.02.14.
Előre elnézést kérünk az olasz konyha kedvelőitől. Brooklyn Beckham a családi viszályok közepette kigondolt egy újfajta bolognait. Röviden szólva, lehet, hogy nem kellett volna.

Brooklyn Beckham ismét főzött, az internet pedig ismét megkérdezte: miért? Az újragondolt bolognai receptje annyira formabontó, hogy még a legedzettebb gasztrofanok is felszisszentek. Mértékek nélkül, kagylótésztával, fél üveg borral – és ez még csak a kezdet.

PARIS, FRANCE - FEBRUARY 28: Brooklyn Beckham attends the Courrèges Womenswear Fall/Winter 2024-2025 show as part of Paris Fashion Week on February 28, 2024 in Paris, France. (Photo by Jacopo Raule/Getty Images)
Brooklyn Beckham egy újabb receptjével robbant be. 
Forrás: Getty Images

Brooklyn Beckham szakácsnak állt, elvileg

  • Brooklyn Beckham újra főz.
  • A sajátos bolognaija megosztja a rajongókat.
  • Dagad a viszály, már könyvet készül kiadni a nepogyerek.

A nepobébi újabban szakácsnak állt, és elvileg – hangsúly az elvileg szón van – az újragondolt bolognai szószától még a legbosszúsabb anyós arca is mosolyra fakad. Az internet viszont egyelőre inkább szemöldököt ráncol, mint szalvétáért nyúl.

A recept ugyanis formabontó, már ha finoman akarunk fogalmazni. Ha van benned akár csak egy csepp olasz vér vagy minimum egy Nonna-approved paradicsomszósz-emlék, akkor ezt a verziót jobb, ha most elengeded. 

Mély levegő, és induljunk.

A Beckham-féle „ránézésre” bolognai

Brooklyn receptje ott kezdődik, ahol egy klasszikus gasztrovideó általában véget érne: mértékegységek nélkül. A nepofiú mindent érzésre csinál – ahogy − sajnos − az életét is.

  • Egy fej vöröshagyma, apróra vágva (Brooklyn szerint ez nagyon megy neki)
  • Egy jó pár répa, szintén aprítva
  • Zeller, mert miért ne

Ezeket odateszi egy kis olívaolajon rotyogni (természetesen olíva, hiszen Beckhamék), majd egy másik serpenyőben – igen, megint olívaolajon – megpirul a − vélhetően − darált marhahús. A két világ összeér, majd jön egy jó fél üveg vörösbor, lazán, mintha csak ásványvizet öntenénk.

Babérlevél pipa, paradicsomkonzerv pipa, paradicsomkrém pipa, só-bors valamikor később, mert a dramaturgia fontos. Az egész egy kicsit rotyog, miközben Brooklyn kifőzi a kagylótésztát. Igen. Kagylótésztát. A bolognaihoz. Itt sír fel csendben egy olasz nagymama.

A végén egy kis tésztavíz a szószba, összeforgatás, és voilà – kész is a Beckham-bolognai.

@brooklynbeckham

Bolognese xx

♬ Pursue what you like - LMS

Gasztroforradalom vagy családi PR?

A videó persze azonnal körbejárta az internetet. És ez valahogy eszünkbe juttatta, amikor még rózsaszín felhőben állt a család. David Beckham anno sokszor ugratta Brooklynt, a főzési tudásával, miszerint igen formabontó az ízlése. 

Nem ez az első eset, hogy Brooklyn főztje beszédtémává válik: korábban a hagymalevese is kapott hideget-meleget. Úgy tűnik, a Beckham-fiú a konyhában is ugyanazzal a magabiztossággal mozog, mint a reflektorfényben – akkor is, ha a recept néha inkább performansz, mint tradíció.

Beckham-botrányok minden mennyiségben

Brooklyn gasztroambíciói ráadásul egy kifejezetten viharos időszakban érkeztek. A család körül mostanában amúgy sem unalmas az élet: botránykönyv, családi viszályok, nyílt feszültségek. És akkor még ott van Nicola Peltz apja, aki szintén nem maradt csendben, tovább fűtve a családi drámát a bulvársajtóban.

Ebben a kontextusban Brooklyn bolognija már nem csak egy étel, hanem egy újabb fejezet a Beckham-sagában. Egy kicsit provokatív, egy kicsit kaotikus, és nagyon-nagyon megosztó.

Milyen az a Beckham-bolognai?

A Beckham bolognai nem akar olasz lenni. Nem akar autentikus lenni. Csak Brooklyn akar lenni. És bár az olasz gasztroturisták most valószínűleg keresztet vetnek, egy biztos: mi beszélünk róla. És márpedig a Beckham-brand pontosan ettől működik.

Hogy mosolyra fakad-e tőle a legbosszúsabb anyós?

Elvileg igen.

Gyakorlatilag… attól függ, mennyire szereti a kagylótésztát.

