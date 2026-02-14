Brooklyn Beckham bolognaijától még a legbosszúsabb anyós is megenyhül, talán − Recept

Brooklyn Beckham ismét főzött, az internet pedig ismét megkérdezte: miért? Az újragondolt bolognai receptje annyira formabontó, hogy még a legedzettebb gasztrofanok is felszisszentek. Mértékek nélkül, kagylótésztával, fél üveg borral – és ez még csak a kezdet.

Brooklyn Beckham egy újabb receptjével robbant be.

Forrás: Getty Images

Brooklyn Beckham szakácsnak állt, elvileg Brooklyn Beckham újra főz.

A sajátos bolognaija megosztja a rajongókat.

Dagad a viszály, már könyvet készül kiadni a nepogyerek.

A nepobébi újabban szakácsnak állt, és elvileg – hangsúly az elvileg szón van – az újragondolt bolognai szószától még a legbosszúsabb anyós arca is mosolyra fakad. Az internet viszont egyelőre inkább szemöldököt ráncol, mint szalvétáért nyúl.

A recept ugyanis formabontó, már ha finoman akarunk fogalmazni. Ha van benned akár csak egy csepp olasz vér vagy minimum egy Nonna-approved paradicsomszósz-emlék, akkor ezt a verziót jobb, ha most elengeded.

Mély levegő, és induljunk.

A Beckham-féle „ránézésre” bolognai

Brooklyn receptje ott kezdődik, ahol egy klasszikus gasztrovideó általában véget érne: mértékegységek nélkül. A nepofiú mindent érzésre csinál – ahogy − sajnos − az életét is.

Egy fej vöröshagyma, apróra vágva (Brooklyn szerint ez nagyon megy neki)

Egy jó pár répa, szintén aprítva

Zeller, mert miért ne

Ezeket odateszi egy kis olívaolajon rotyogni (természetesen olíva, hiszen Beckhamék), majd egy másik serpenyőben – igen, megint olívaolajon – megpirul a − vélhetően − darált marhahús. A két világ összeér, majd jön egy jó fél üveg vörösbor, lazán, mintha csak ásványvizet öntenénk.

Babérlevél pipa, paradicsomkonzerv pipa, paradicsomkrém pipa, só-bors valamikor később, mert a dramaturgia fontos. Az egész egy kicsit rotyog, miközben Brooklyn kifőzi a kagylótésztát. Igen. Kagylótésztát. A bolognaihoz. Itt sír fel csendben egy olasz nagymama.

A végén egy kis tésztavíz a szószba, összeforgatás, és voilà – kész is a Beckham-bolognai.

Gasztroforradalom vagy családi PR?

A videó persze azonnal körbejárta az internetet. És ez valahogy eszünkbe juttatta, amikor még rózsaszín felhőben állt a család. David Beckham anno sokszor ugratta Brooklynt, a főzési tudásával, miszerint igen formabontó az ízlése.