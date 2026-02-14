Meguntad a bobot és fogalmad sincs, mit kezdj vele? Íme 3 trendi frizura félhosszú hajból

A félhosszú haj olyan, mint egy közepes minőségű romantikus vígjáték: néha szórakoztató, de a legtöbbször inkább csak fájdalmas. Most megmutatjuk, melyek azok a frizurák, amikkel igazán kihozhatod belőle a maximumot anélkül, hogy könnyek között esnél neki egy ollóval a fürdőszobai tükröd előtt.

A félhosszú haj csak akkor unalmas, ha nem tudod kezelni!

Forrás: Getty Images Europe

Ezekkel a frizurákkal elkerülhető a bad hair day még félhosszú haj esetén is Ha meguntad a bobot, akkor bizonyára szembesültél vele, milyen hosszú idő lenöveszteni.

Félúton megjelenik az úgynevezett awkward length hair, amiből ránézésre szinte semmit nem lehet kihozni.

Mi azonban megpróbáljuk a lehetetlent pár pofonegyszerű frizurával!

Ha valamiben egyet kell értsünk az az, hogy semmi nem volt olyan menő 2025-ben, mint a hamvaiból újjáéledt bob frizura: trendingelt a szakítós bob, az olasz bob, a riviéra bob és mi imádtuk a könnyedségét és azt, hogy a legegyszerűbb outfitet is ezerszer stílusosabbá varázsolja, mint a hosszan lógó tincsek.

Bár 2026-ban még mindig fénykorát éli ez a stílusos női frizura, ha megelégelted, hogy minden harmadik héten fodrászhoz kell járnod és beszárítás nélkül úgy ébredsz, mint egy buckalakó, akkor valószínűleg mostanra már te is a visszanövesztés útjára léptél.

Ha pedig ez megtörtént, akkor minden bizonnyal már te is szembesültél azzal a kellemetlen hosszal, ami se nem rövid, se nem hosszú, egyszerűen csak van és bármit csinálsz vele, sehogy sem néz ki jól. Mutatjuk, melyek azok a frizurák, amik átsegítenek ezen az átmeneti, bosszantó időszakon!

Félig feltűzött

Ez a frizura természetesen hosszú hajon is jól mutat, de rövidebb tincsekkel egészen más arcát mutatja. Játékos, fiatalos és sokféleképpen variálható!

Felcsatolt haj

Még mindig elképesztően menőnek számítanak a hangsúlyos hajcsatok, így egy ezzel készített laza frizurával tényleg nem lőhetsz mellé – arról nem is beszélve, hogy két perc elkészíteni.

Romantikus feltűzött

Ha szeretnéd egy Bridgerton szereplőnek érezni magad, akkor mindenképp tégy egy próbát ezzel az őrülten cuki hajjal, amihez még kézügyesség sem szükséges!