Meguntad a bobot és fogalmad sincs, mit kezdj vele? Íme 3 trendi frizura félhosszú hajból

2026.02.14.
Te is engedtél a nyomásnak és bob frizurát vágattál, hogy aztán rájöjj, hogy legalább tízszer annyi gond van vele, mint a hosszú hajjal? Ha ezek után épp abban a kínos hosszban vagy, amikor egyszerűen sehogy sem áll a fejed tetején lévő szénakazal, egy percet se félj! Mutatunk 3 olyan frizurát, amik félhosszú hajból mutatnak a legjobban!

A  félhosszú haj olyan, mint egy közepes minőségű romantikus vígjáték: néha szórakoztató, de a legtöbbször inkább csak fájdalmas. Most megmutatjuk, melyek azok a frizurák, amikkel igazán kihozhatod belőle a maximumot anélkül, hogy könnyek között esnél neki egy ollóval a fürdőszobai tükröd előtt.  

Szőke nő félhosszú hajjal
A félhosszú haj csak akkor unalmas, ha nem tudod kezelni! 
Forrás: Getty Images Europe

Ezekkel a frizurákkal elkerülhető a bad hair day még félhosszú haj esetén is 

  • Ha meguntad a bobot, akkor bizonyára szembesültél vele, milyen hosszú idő lenöveszteni. 
  • Félúton megjelenik az úgynevezett awkward length hair, amiből ránézésre szinte semmit nem lehet kihozni. 
  • Mi azonban megpróbáljuk a lehetetlent pár pofonegyszerű frizurával! 

Ha valamiben egyet kell értsünk az az, hogy semmi nem volt olyan menő 2025-ben, mint a hamvaiból újjáéledt bob frizura: trendingelt a szakítós bob, az olasz bob, a riviéra bob és mi imádtuk a könnyedségét és azt, hogy a legegyszerűbb outfitet is ezerszer stílusosabbá varázsolja, mint a hosszan lógó tincsek. 

Bár 2026-ban még mindig fénykorát éli ez a stílusos női frizura, ha megelégelted, hogy minden harmadik héten fodrászhoz kell járnod és beszárítás nélkül úgy ébredsz, mint egy buckalakó, akkor valószínűleg mostanra már te is a visszanövesztés útjára léptél.

Ha pedig ez megtörtént, akkor minden bizonnyal már te is szembesültél azzal a kellemetlen hosszal, ami se nem rövid, se nem hosszú, egyszerűen csak van és bármit csinálsz vele, sehogy sem néz ki jól. Mutatjuk, melyek azok a frizurák, amik átsegítenek ezen az átmeneti, bosszantó időszakon! 

Félig feltűzött

Ez a frizura természetesen hosszú hajon is jól mutat, de rövidebb tincsekkel egészen más arcát mutatja. Játékos, fiatalos és sokféleképpen variálható! 

@kaittnnicolee tell me this isnt the cutest hairstyle in this length !!!!!! #hairtok #hairstyle #hairtutorial #hack #shorthair ♬ I Can Do It With a Broken Heart - Taylor Swift

Felcsatolt haj 

Még mindig elképesztően menőnek számítanak a hangsúlyos hajcsatok, így egy ezzel készített laza frizurával tényleg nem lőhetsz mellé – arról nem is beszélve, hogy két perc elkészíteni. 

@ellarosehowes Episode 1 | You CAN always chop it! My new series where I learn how to style my awkward length hair and help you guys do the same… and if all else fails the hairdressers is down the road 💇‍♀️ #hairtok #shorthairstyles #shorthair #hairhack #clawclip ♬ original sound - Ella-Rose

Romantikus feltűzött

Ha szeretnéd egy Bridgerton szereplőnek érezni magad, akkor mindenképp tégy egy próbát ezzel az őrülten cuki hajjal, amihez még kézügyesség sem szükséges! 

@ashleyseamour This hairstyle is super quick & easy!! 💖 Also can we talk about how cute these clips are 🤭 (I got them from tj maxx a few weeks ago) #hairstyleinspo #hairtok #halfuphalfdown #curtainbangs #pullthrough #hairstyle #mediumlengthhair #shorthair #springintosummer ♬ spring into summer - lizzy

Ha szívesen olvasnál még hajápolásról, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Gyönyörű bőrt és hajat szeretnél? A vitaminokkal történő belső támogatás legyen az első!

A bőr és a haj állapota sokat elárul a szervezet belső egyensúlyáról. A vitaminellátottság kulcsszerepet játszik a bőr rugalmasságában, a haj növekedésében és ellenálló képességében, ezért hiányuk gyakran látható jelekben mutatkozik meg.

Zoknit húznak hajukra a tiktokerek– A hajslugging undi, de hatékony módszer

Némi olaj és zokni a tincsekre, aztán alvás. De mit tud a hajsluggingnak nevezet trükk, amire most minden nő rákkattan?

Havazás és szépségápolás: így védd fürtjeidet a hidegben!

Figyelem, csajok, a tartós havazás a hajunkat is károsíthatja! Mutatjuk, hogyan alakíthatjuk ki a téli hajápolási rutinunkat.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
