Tolvai Reni: „Engem nagyon lekorlátoz, ha valaki féltékeny”

A 7 érzés című sorozatban ismert embereket kérdezünk arról, mi jut eszükbe hét alapvető emberi érzésről. A szabály egyszerű: nincs gondolkodás, nincs magyarázat, csak az első gondolatok. A játék célja, hogy megmutassa, ki hogyan viszonyul az érzelmeihez – mennyire engedi közel őket, vagy épp mennyire tartja távol magától. Tolvai Reni a hét érzésen keresztül mesél arról, hogyan látja magát, az emberi kapcsolatokat és azt a világot, amelyben él.

Tolvai Reni mesélt nekünk az érzéseiről.

Sosem volt féltékeny és nem szereti az ilyen embereket

Nem bán semmit, aminek meg kellett történnie az megtörtént

Félelem

„A pók” – mondja gondolkodás nélkül. Nincs mögötte hosszú magyarázat vagy mélyebb ok, egyszerűen zsigeri reakció.

Harag

„Nem vagyok haragtartó, elég hamar megbocsátok” – mondja. Régebben hirtelen haragú volt, de ezen tudatosan dolgozott. „Ma már inkább átgondolom a dolgokat, és megpróbálom magam a másik ember helyzetébe tenni.” Úgy érzi, ez sokkal felszabadítóbb, mint dühben reagálni.

Szégyen

Nem a saját hibái miatt érzi leginkább ezt az érzést, hanem akkor, amikor mások viselkedése miatt kerül kellemetlen helyzetbe. „Utálom, amikor valaki szégyenbe rak – amikor nem úgy viselkedik, ahogy kellene, és emiatt te érzed magad rosszul.” Ez az úgynevezett szekunder szégyen az, amit a legnehezebben visel.

Irigység

„Ez most brutálisan jelen van a social médiában” – mondja. Lakások, autók, külső, sikerek, férfiak, nők, gyerekek – szerinte ma már minden összehasonlítás tárgya lett. „Nagyon rossz ezt látni, mert bennem soha nem volt irigység.” Ha valakinek sikerül valami, vagy akár szebb, mint ő, azt inkább örömmel nézi. „Egyszerűen nem tudok ezzel az érzéssel azonosulni.”

Féltékenység

Ez az érzés egyáltalán nincs jelen az életében. „Nem is tudom, honnan hozom ezt, de soha nem voltam féltékeny.” Azt is pontosan tudja, hogy ez számára miért fontos. „Engem nagyon lekorlátozna, ha valaki féltékeny lenne, és a mi szakmánkban ez eleve nem fér bele.”

Vágy

„A vágy a legfontosabb” – mondja határozottan, főleg a zenei pályán. Úgy érzi, ha eltűnik az a belső hajtóerő, ami előrevisz, az veszélyes. „Ha kihal belőled a vágy, hogy jobb legyél, hogy megcsináld az új dalt, hogy előrébb kerülj, az nem jó. Ez tart életben.”