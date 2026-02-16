Mindent érzett és hallott a 14 éves lány a kóma alatt: az egész egy egyszerű influenzával kezdődött

A kóma alatt szerzett élményei miatt teljesen megváltozott annak a 14 éves lánynak az élete, aki egy hétköznapi influenzával került a kórházba és végül hónapokat töltött az intenzív osztályon élet és halál között lebegve. Évekkel az eset után azonban végre kész megosztani a tapasztalatait és elárulni, mit tanított neki ez a pokoli időszak.

A kóma alatt végig ébren volt a 14 éves Trinity.

Teljesen tudatánál volt a kóma alatt a fiatal lány A 14 éves Trinity Shores influenza tünetekkel került kórházba.

Később teljesen összeomlott a tüdeje és kómába esett.

Miután felébredt, megosztotta, hogy mindent érzékelt a környezetéből és több spirituális élménye is volt.

A kaliforniai Sacramentoban élő Trinity Shores élete egyik pillanatról a másikra változott meg: a 14 éves lány épp iskolában volt, amikor hirtelen belázasodott és otthon már annyira rosszul lett, hogy járni sem bírt.

Ekkor a mostohaapja kórházba vitte, ahonnan már semmire sem emlékszik, Trinity tüdeje ugyanis teljesen megtelt folyadékkal, ezért az orvosok úgy döntöttek, hogy mesterséges kómába rakják.

A lány állapota egyre rosszabb lett, ezért a személyzet arra kérte a szülőket, hogy készüljenek fel a legrosszabbra, ugyanis a lányuk túlélési esélyei szinte a nullával voltak egyenlőek. Hogy minél tovább életben tartsák, a sebészek kanülöket helyeztek a nyakába, amik oxigént pumpáltak a vérébe és mesterséges légutat is kapott.

A legmegrázóbb az egészben pedig az, hogy Trinity egész idő alatt magánál volt.

Az emberiséget régóta foglalkoztatja, hogy mit érez az ember kóma alatt és jó pár beszámolót is hallhattunk már a tapasztalatokról: volt, aki spirituális élményekről mesélt és volt aki arról, hogy néha voltak olyan pillanatai, amikor teljesen magánál volt. Trinity azonban végig tudatában volt annak, hogy mi történik vele:

Az orvosok kérték, hogy mozgassam meg a kezem én pedig belül sikítottam, hiszen nem értettem, miért nem látják, hogy megmozdítottam.

– mesélte a lány a The Sunnak. Bár mentálisan magánál volt, az agya rémisztő, alternatív valóságot talált ki, ami megmagyarázta, hogy miért állnak ki csövek a testéből. Az egyik ilyen víziójában azt hitte, hogy katona volt, akit arcon lőttek, míg egy másikban azt, hogy a saját anyja árulja a szerveit. Az első egy hónapban szinte minden nap megállt a szíve és minden ilyen alkalommal spirituális utazásokat élt át.

Volt, hogy sötétséget láttam, volt, hogy izzó energiagömböket. Szeretet és elfogadást éreztem és arra gondoltam, hogy készen állok meghalni. De közben éreztem, hogy még nem végeztem. Hallottam, hogy az anyám egyfolytában beszél hozzám és hogy nem telik el úgy nap, hogy ne látogatna meg.

– idézte fel a lány, aki végül hónapokat töltött mesterséges kómában. Mikor felébredt, csak arra tudott gondolni, hogy milyen elképesztően szomjas:

Csak hideg, párás vizesüvegeket láttam magam előtt és sírni kezdtem, amikor láttam, hogy a nővérek isznak a kulacsukból. Soha életemben nem vágytam még semmire annyira, mint akkor egy pohár vízre.

A gyógyulás hosszú volt: hónapokba telt, mire Trinity újra beszélni tudott és majdnem egy év telt el, amíg segítség nélkül járni kezdett. Bár a tüdeje maradandóan károsodott és az orvosok szerint sosem lesz már 100 százalékos, a lány nem hisz ebben.

Szerinte ha képes volt többször is visszatérni a halálból, akkor egy nap a maratont is le fogja tudni futni.

Az elmúlt hónapok örökre megváltoztatták az életét, de Trinity semmit nem bánt meg és ma már tökéletesen tudja, hogy mi az, ami igazán számít.

Boldog vagyok, hogy élek. És hogy akkor ihatok vizet, amikor csak akarok!

– mondta.