A kínai horoszkóp titkai: a Tűz Ló éve felégeti a hidakat, és szétfeszíti a korlátokat

Ha azt hitted, a január elsejei fogadkozásokkal letudtad az évet, van egy rossz hírünk a számodra. A február 17-én kezdődő kínai holdújévvel érkezik az igazi spirituális nagytakarítás. Ez nem csupán egy dátum a naptárban, hanem egy olyan kulturális tünemény, ami mellett a nyugaton ismert szilveszter csak egy álmos koccintás a nagymáddal. Ha eddig fogalmad sem volt, miért öltözik mindenki pirosba keleten, akkor olvass tovább!

Így mulattak a kínaiak a Holdújév fesztiválon, Shanghajban 2010-ben.

Forrás: Shutterstock

Amit a kínai holdújév szokásairól tudnod érdemes A holdfázisok határozzák meg az ünnep pontos kezdetét.

A takarítás szigorúan tilos az év első napjaiban.

Piros borítékokba rejtett pénzzel vásárolják meg a szerencsét.

A családi vacsora az összetartozás legfontosabb szimbóluma.

A lampionok fénye vezeti el a rossz szellemeket.

A kínai hagyomány szerint régen a szörnyek és a holdfázisok uralkodtak.

A hodújév hagyománya egy Nian nevű, oroszlánfejű, szarvakkal és éles fogakkal rendelkező, hatalmas, mitológiai lénnyel kezdődött, aki a legenda szerint minden év elején lejött a hegyekből, hogy felfalja a falusiakat és a készleteiket. Egy idős bölcs felfedte, hogy a rém fél a piros színtől, a zajtól és a tűztől, így elkezdték pirosba borítani a házaikat és petárdákat durrogtatni. Ez a hagyomány maradt meg máig. De mégis mi ez az egész? Mi az holdújév? Hol és hogyan ünneplik ezt?

Mely országokban ünneplik a kínai holdújévet?

A holdújév mindig az újhold idején kezdődik, ami a második újholdra esik a téli napforduló után. Idén február 17-én Kínában, Vietnamban, Koreában és Szingapúrban is megáll majd az élet, sőt, a világ minden nagyvárosában tartanak lampionos felvonulásokat, amikor a világ egynegyede a holdújévet, vagyis a Tűz Ló évének beköszöntét ünnepli. Ez a 15 napos maraton a Lampionfesztivállal zárul, amikor végre mindenki kifújhatja magát, és elkezdhet bízni abban, hogy a Nian szörny idén is elkerüli a házat.

A kínai holdújév jelentése

A holdújév a megújulás, a családi béke és a szerencsevárás ünnepe, amely napokra megállítja az életet a távol-keleti országokban. Érdekesség, hogy a holdújévnek nincs fix dátuma, mint a szilveszternek. Többnyire január 21 és február 20 közé esik. A kínaiaknak ez a Tavaszünnep, ami a természet újjászületését és a tél végét jelzi. Ekkor mikor minden rokon egybegyűlik és közösen vacsoráznak, illetve pénzt adnak a gyerekeknek és a fiataloknak szerencsehozás céljából.