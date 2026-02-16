Itt a nagy bejelentés: Risztov Éva csatlakozik Bochkor Gáborékhoz a Retro Rádió reggeli műsorában

Január végén lezárult egy ötéves fejezet a csatorna életében, Lovász László elköszönt a hallgatóktól. A találgatások után most már hivatalos: Bochkor Gábor ezúttal – pályafutása során először – női műsorvezetőtárssal dolgozik tovább. Risztov Éva lett a választottja, aki március 2-án debütál a Retro Rádió mikrofonja mögött.

Risztov Éva lesz Bochor Gábor új műsorvezetőtársa

Fotó: Nemzeti Sport

Az olimpiai bajnok úszó jelenleg még a Nemzeti Sportrádió munkatársa, de hamarosan új kihívás vár rá. Bochkorék hétfő reggel élő adásban hívták fel, ahol a sportoló elárulta: az első adásban biztosan elérzékenyül majd, mert számára óriási megtiszteltetés ez a lehetőség.

Risztov Éva és Bochkor Gábor régóta jó barátok

Risztov és Bochkor Gábor kapcsolata nem új keletű. Régóta jó viszonyt ápolnak, szoros barátság köti össze őket. A humor mindig is közös nevező volt kettejük között, és ez a bejelentéskor is azonnal érződött.

A Borsnak adott interjújában az olimpiai bajnok arról beszélt, hogy a hajnali kelés nem okoz majd gondot számára, hiszen sportolóként gyerekkora óta korán kezdi a napot. Bochkor Gáborról így fogalmazott:

„A Bumerángon nőttem fel, ahogy a generációm tagjainak többsége is. Aztán jött a #Bochkor, ahol gyakori vendég lehettem, vagyis kialakult köztünk egy kölcsönös tiszteleten alapuló munkakapcsolat is. Igyekeztem felnőni a feladathoz, és úgy tűnik, ez sikerült, hiszen hamarosan a Bochkorban folytatjuk ott, ahol a tévében abbahagytuk.”

Arra a kérdésre, miként boldogul majd a legendás rádiós erős személyiségével, határozott választ adott:

Nyolcmilliárd ember közül én akartam a Föld legjobbja lenni valamiben, ami összejött. Nem hiszem, hogy ne tudnék pariban lenni Bochkor Gábor egójával. Egyébként, köszöni szépen, az én egóm is nagyon rendben van.

A hallgatók tehát március elejétől új felállásban hallhatják a reggeli műsort – és jelek szerint nem lesz hiány csipkelődésből és nevetésből.

