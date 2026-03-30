Tragédia: 42 évesen meghalt a Zsaruvér és a Hazug csajok társaságának sztárja

Horváth Angéla
2026.03.30.
42 éves korában elhunyt Alex Duong színész-humorista, akit több népszerű sorozatból is ismerhetett a közönség. Halálát egy ritka és agresszív daganatos betegség okozta, amellyel közel egy évig küzdött.

A szomorú hírt Alex Duong egyik közeli barátja, Hilarie Steele osztotta meg egy adománygyűjtő oldalon, amelyet a család támogatására hoztak létre. A színészt felsége, ötéves kislánya gyászolja.

Alex Duong 42 évesen hunyt el
Alex Duong 42 évesen hunyt el
Így teltek Alex Duong utolsó napjai

Steele beszámolója szerint Alex Duong állapota pénteken hirtelen sokat romlott, szeptikus sokk lépett fel nála. Ez egy súlyos, életveszélyes fertőzés, amely gyorsan felülkerekedett a szervezetén. Kórházba került, állapota kritikussá vált. A barát elmondása szerint Duong békében távozott, még volt ereje ahhoz, hogy elbúcsúzzon kislányától, akit mindennél jobban szeretett.

A GoFundMe adománygyűjtő oldalon Hilarie  Steele segítséget kért a család számára a kórházi kezelések, a mindennapi megélhetés és az egyéb költségek fedezésére. A közösség gyorsan reagált, rövid idő alatt szép összeg gyűlt össze. Alex Duong szerettei nagyo hálásak a rengeteg felajánlásért.

Duongnál 2025-ben alveoláris rabdomioszarkómát diagnosztizáltak, amely a lágyrészeket érintő, ritka daganattípus. A betegség általában a fiatalabb korosztályt érinti, gyors lefolyású, agresszív formának számít.

Alex Duong több népszerű produkcióban is szerepelt pályafutása során. Láthattuk a Zsaruvér című sorozatban, a Dexterben, a Nyughatatlan fiatalokban, valamint a Hazug csajok társaságában is.

