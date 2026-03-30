Most jött a szomorú hír: meghalt a zseniális színésznő, Robin Williams egykori partnere

Mary Beth Hurt halálhírét vasárnap tette közzé lánya, Molly Schrader a közösségi oldalán. A színésznő szombaton hunyt el – közel egy évtizeden át Alzheimer-kórban szenvedett.

Mary Beth Hurt és Robin Williams a Garp világában

Mary Beth Hurttől így búcsúzott a lánya

Molly Schrader egy gyerekkori fotóval búcsúzott édesanyjától. A bejegyzésben úgy fogalmazott: tíz év küzdelem után veszítették el Mary Beth Hurtöt, aki életének minden szerepében – színésznőként, anyaként, testvérként és barátként – méltósággal állt helyt. Hozzátette, a család számára némi megnyugvást jelent, hogy már nem szenved, és békére talált.



A színésznő férje, Paul Schrader Oscar-jelölt forgatókönyvíró és rendező a Hollywood Reporternek erősítette meg a felesége halálhírét. Elmondása szerint Hurt egy New Jersey állambeli idősek otthonában, Jersey Cityben hunyt el.

A beszámolók szerint a színésznőnél 2015-ben diagnosztizálták az Alzheimer-kórt. Az utóbbi időszakban egy manhattani intézményben élt. Ide kölözött be férje is, ugyanabban az épületben laktak, de külön lakásban.

Mary Beth Hurt pályafutása során több jelentős filmben is feltűnt. Játszott Woody Allen Belső terek című alkotásában, Martin Scorsese Az ártatlanság kora című filmjében, valamint A halál hírnöke című produkcióban is. Sokan emlékezhetnek a Garp szerint a világ című filmben nyújtott zseniális alakítására is Robin Williams oldalán. A televíziós sorozatokban is dolgozott, láthattuk többek között a Kojak és a Law & Order epizódjaiban.

Mary Beth Hurt 1971 és 1982 között William Hurt színész felesége volt. Később, 1983-ban ment hozzá Paul Schraderhez, akivel két közös gyermekük született: Molly és Sam. Férjével több filmen is együtt dolgozott, köztük az 1992-es Könnyű altató és az 1997-es Kisvárosi gyilkosság című alkotásokban.

