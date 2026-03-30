Most jött a szomorú hír: meghalt a zseniális színésznő, Robin Williams egykori partnere

gyász színésznő Alzheimer-kór
Horváth Angéla
2026.03.30.
79 éves korában meghalt Mary Beth Hurt, a Garp szerint a világ zseniális színésznője. A hírt lánya jelentette be, aki azt is elárulta, hogy édesanyja hosszú ideje Alzheimer-kórral küzdött.

Mary Beth Hurt halálhírét vasárnap tette közzé lánya, Molly Schrader a közösségi oldalán. A színésznő szombaton hunyt el – közel egy évtizeden át Alzheimer-kórban szenvedett.

Mary Beth Hurt és Robin Williams a Garp világában
Forrás: Collection ChristopheL via AFP

Mary Beth Hurttől így búcsúzott a lánya

Molly Schrader egy gyerekkori fotóval búcsúzott édesanyjától. A bejegyzésben úgy fogalmazott: tíz év küzdelem után veszítették el Mary Beth Hurtöt, aki életének minden szerepében – színésznőként, anyaként, testvérként és barátként – méltósággal állt helyt. Hozzátette, a család számára némi megnyugvást jelent, hogy már nem szenved, és békére talált.


A színésznő férje, Paul Schrader Oscar-jelölt forgatókönyvíró és rendező a Hollywood Reporternek erősítette meg a felesége halálhírét. Elmondása szerint Hurt egy New Jersey állambeli idősek otthonában, Jersey Cityben hunyt el.

A beszámolók szerint a színésznőnél 2015-ben diagnosztizálták az Alzheimer-kórt. Az utóbbi időszakban egy manhattani intézményben élt. Ide kölözött be férje is, ugyanabban az épületben laktak, de külön lakásban.

Mary Beth Hurt pályafutása során több jelentős filmben is feltűnt. Játszott Woody Allen Belső terek című alkotásában, Martin Scorsese Az ártatlanság kora című filmjében, valamint A halál hírnöke című produkcióban is. Sokan emlékezhetnek a Garp szerint a világ című filmben nyújtott zseniális alakítására is Robin Williams oldalán. A televíziós sorozatokban is dolgozott, láthattuk többek között a Kojak és a Law & Order epizódjaiban.

Mary Beth Hurt 1971 és 1982 között William Hurt színész felesége volt. Később, 1983-ban ment hozzá Paul Schraderhez, akivel két közös gyermekük született: Molly és Sam. Férjével több filmen is együtt dolgozott, köztük az 1992-es Könnyű altató és az 1997-es Kisvárosi gyilkosság című alkotásokban.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Meghökkentő kijelentés borzolja a kedélyeket: Vilmosék sem hagyták szó nélkül, amit Sarah Ferguson állít

Komoly visszhangot váltott ki a brit királyi családban Sarah Ferguson egyik különös kijelentése. A hírek szerint Vilmos herceg és Katalin hercegné is értetlenül fogadta, amit a yorki hercegné állított II. Erzsébet királynőről.

Ázsia Expressz: kiderült, kik vágnak neki idén a nagy kalandnak

Megérkeztek az Ázsia Expressz új évadának első nevei, és rögtön két ismert páros kilétére derült fény. A következő napokban további versenyzőket is bemutatnak majd.

Ritka családi fotókat mutatott Kristen Bell – így ünnepelték 13 éves lányukat

Kristen Bell lánya, Lincoln 13 éves lett. A jeles napon a színésznő tőle szokatlan módon családi fotókat tett közzé, és megható sorokkal köszöntötte elsőszülött gyermekét.

 

