Arnold Schwarzenegger fia is testépítő lett – Joseph Baena első versenyéről három aranyat vitt haza

2026.03.30.
Arnold Schwarzenegger fia, Joseph Baena rögtön az első testépítő versenyén komoly sikert aratott. A fiatal sportoló több kategóriában is az élen végzett a hétvégi megmérettetésen.

A 28 éves Joseph Baena az NPC Natural Colorado State versenyen állt először színpadra, és rögtön hatalmas sikert aratott. Nemcsak egy, hanem több kategóriában is győzött, ezzel pedig hivatalosan is belépett a testépítők világába.

Arnold Schwarzenegger fia, Joseph Baena belépett a testépítők világába
  • Joseph Baena, Arnold Schwarzenegger fia több kategóriában is első helyen végzett az NPC Natural Colorado State versenyen.
  • A sikerről közösségi oldalán számolt be, ahol színpadi fotókat is megosztott.
  • A verseny előtt az édesapjával edzett a legendás Gold’s Gymben.

Joseph Baena testépítő lett: három kategóriában is az élen végzett

Joseph Baena a férfiak nyílt testsúlyosztályában, a klasszikus Physique True Novice kategóriában, valamint a Physique Novice mezőnyben is első helyezést ért el. A verseny után röviden csak annyit írt: „Küldetés teljesítve!”, és több képet is közzétett a versenyen készült pillanatokról.

A fiatal sportoló a verseny előtt Arnold Schwarzeneggerrel edzett a Venice Beach-i Gold’s Gymben, itt kezdődött a Terminátor sztárjának pályafutása is. Arnold Schwarzenegger a sportág egyik legnagyobb alakjává vált: hétszer nyerte meg a Mr. Olympia címet, és ötször lett Mr. Universe.

Joseph Baena gyerekkorában túlsúlyos volt

Joseph Baena korábban arról is őszintén beszélt, hogy fiatalabb korában túlsúllyal küzdött. Egy korábbi bejegyzésében felidézte, hogy középiskolásként nem vették be sem a kosárlabda-, sem a futballcsapatba, mert nem tudta tartani a tempót. Végül az úszás hozta meg számára a fordulópontot, mivel ott nem volt válogatás. Elmondása szerint ekkor került közelebb a sporthoz és az edzéshez, ami később teljesen megváltoztatta az életét.

