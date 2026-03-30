2026. márc. 30., hétfő

Meghökkentő kijelentés borzolja a kedélyeket: Vilmosék sem hagyták szó nélkül, amit Sarah Ferguson állít

brit királyi család Sarah Ferguson corgi
Horváth Angéla
2026.03.30.
Komoly visszhangot váltott ki a brit királyi családban Sarah Ferguson egyik különös kijelentése. A hírek szerint Vilmos herceg és Katalin hercegné is értetlenül fogadta, amit a yorki hercegné állított II. Erzsébet királynőről.

Sarah Ferguson nemrég arról beszélt, hogy a néhai uralkodóval a mai napig kapcsolatban áll – mégpedig a királynő egykori corgijain keresztül. A kijelentés többeknél is kiverte a biztosítékot a királyi család köreiben.

Sarah Ferguson azt állítja, a cogikon keresztül beszélni tud II. Erzsébet királynő szellemével
Sarah Fergusonnak a kutyákon keresztül üzen a királynő

A 66 éves Sarah Ferguson egy londoni eseményen mesélt arról, hogy szerinte Erzsébet királynő még mindig jelen van az életében, méghozzá a két corgi, Muick és Sandy viselkedéséből érzi ezt. Mint mondta, a kutyák gyakran „mintha a semmibe ugatnának”, és ő ezt úgy értelmezi, hogy a királynő szelleme ilyenkor „elhalad mellettük”. András herceg volt felesége azt is állította, hogy bizonyos helyzetekben tanácsot is kap, különösen azzal kapcsolatban, hogyan kezelje a királyi családtól való eltávolodását és a megváltozott élethelyzetét.

Bennfentesek szerint Vilmos herceg és Katalin hercegné kifejezetten rossz néven vették ezeket a megszólalásokat. A The Royalist című Substack-kiadványban megjelent információk alapján a pár, valamint azok, akik a királynő utolsó hónapjaiban mellette voltak, ízléstelennek és zavarba ejtőnek tartják, hogy Ferguson ilyen módon beszél a néhai uralkodóról. A források szerint különösen azt kifogásolta a hercegi pár, hogy Ferguson azt a benyomást keltette, hogy kivételes, spirituális kapcsolat fűzte Erzsébethez. Ráadásul Vimosék szerint a kutyákat sem Erzsébet királynő ajándékozta oda az egykori hercegnének. Azért kerültek hozzá, mert András és Ferguson ajándékozta az állatokat az uralkodónak, így annak halála után oda kerültek vissza, ahonnan jöttek. 

